Bentley Bentayga X Concept na lodzie. To luksusowa terenówka

Czy SUV to zwykłe, podwyższone kombi? Bentley Bentayga X Concept pokazuje, że wcale nie musi tak być. Wręcz przeciwnie! Auto miesiąc temu pojawiło się na wydarzeniu FAT Ice Race, które jest organizowane przez FAT International w Zell am See. To luksusowy SUV, który udowadnia, że nie boi się terenu. Wystarczy spojrzeć na zwiększony o 55 mm prześwit czy powiększony o 120 mm rozstaw kół. Mało tego, auto posiada specjalne terenowe opony oraz rozszerzone nadkola. Na tym nie koniec, bowiem ten model wyposażono w bagażnik dachowy z dodatkowymi reflektorami oraz wyróżnia się specjalnym malowaniem. Skusiłbyś się?

Bentley na FAT Ice Race. To tam pokazano Bentley Bentayga X Concept

W Zell am See pojawiły się takie modele jak Bentley Continental GT S, który został wyposażony w napęd High Performance Hybrid generujący 680 KM. W Austrii zaprezentowano również Bentley Bentayga Speed, którego za kierownicą usiadł dziennikarz Chris Harris. Jakby tego było mało, auto (z kierowcą, rzecz jasna) uczestniczyło w konkurencji skijoringu, holując narciarkę Hedvig Wesel. Podczas wydarzenia zaproszeni goście mogli również zobaczyć inny luksusowy model – Bentley Speed Six Continuation Series, który był prowadzony przez Mike Sayera, szefa kolekcji dziedzictwa tej marki.

Sprawdź również jak wygląda Bentley Bentayga Mulliner.

Bentley na FAT Ice Race. To tam pokazano Bentley Bentayga X Concept

Bentley Bentayga X Concept – gruby projekt na grubym lodzie

Auto, które wywarło na zaproszonych gościach największe wrażenie to mocno przerobiony, koncepcyjny model Bentayga, który jest wizją luksusowego SUV-a gwarantującego duże właściwości terenowe. Czy to się może udać? Jasne, że tak, jednak nasuwa się pytanie, ilu śmiałków zdecydowałoby się udać tym autem w teren?

Wracając jednak do analizy tego modelu, to prawdziwy sprzęt do zadań specjalnych i „czyszczenia” opon z błota. Wszystko za sprawą 4-litrowego silnika V8 z dwoma turbinami, który generuje aż 641 KM. Jak już wcześniej wspominałem, auto ma zwiększony o 5,5 cm prześwit oraz o 12 cm szerszy rozstaw kół. Do tego dochodzą 22-calowe felgi Brixton z terenowymi oponami i akcesoria takie jak bagażnik dachowy z reflektorami i przestrzenią na sprzęt sportowy. Brzmi dobrze? Zdecydowanie tak.

Bentley na FAT Ice Race. To tam pokazano Bentley Bentayga X Concept

Auta testowane na FAT Ice już w sprzedaży

Jeśli myślisz, że prezentowane w Austrii samochody to tylko wersje koncepcyjne i nie ujrzymy ich na drogach, możesz się grubo mylić. Wszystko dlatego, że część z nich jest już dostępna – także w Polsce. Mowa między innymi o modelach takich jak Continental GT Speed W12 czy Continental GT Speed V8 Hybrid. Gdzie je kupić? Przede wszystkim warto odwiedzić dealera Bentley Motors w Warszawie bądź Katowicach – Porsche Inter Auto.