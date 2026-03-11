Bentley Bentayga X Concept na lodzie. To luksusowa terenówka

Czy SUV to zwykłe, podwyższone kombi? Bentley Bentayga X Concept pokazuje, że wcale nie musi tak być. Wręcz przeciwnie! Auto miesiąc temu pojawiło się na wydarzeniu FAT Ice Race, które jest organizowane przez FAT International w Zell am See. To luksusowy SUV, który udowadnia, że nie boi się terenu. Wystarczy spojrzeć na zwiększony o 55 mm prześwit czy powiększony o 120 mm rozstaw kół. Mało tego, auto posiada specjalne terenowe opony oraz rozszerzone nadkola. Na tym nie koniec, bowiem ten model wyposażono w bagażnik dachowy z dodatkowymi reflektorami oraz wyróżnia się specjalnym malowaniem. Skusiłbyś się?
W Zell am See pojawiły się takie modele jak Bentley Continental GT S, który został wyposażony w napęd High Performance Hybrid generujący 680 KM. W Austrii zaprezentowano również Bentley Bentayga Speed, którego za kierownicą usiadł dziennikarz Chris Harris. Jakby tego było mało, auto (z kierowcą, rzecz jasna) uczestniczyło w konkurencji skijoringu, holując narciarkę Hedvig Wesel. Podczas wydarzenia zaproszeni goście mogli również zobaczyć inny luksusowy model – Bentley Speed Six Continuation Series, który był prowadzony przez Mike Sayera, szefa kolekcji dziedzictwa tej marki.
Bentley Bentayga X Concept – gruby projekt na grubym lodzie
Auto, które wywarło na zaproszonych gościach największe wrażenie to mocno przerobiony, koncepcyjny model Bentayga, który jest wizją luksusowego SUV-a gwarantującego duże właściwości terenowe. Czy to się może udać? Jasne, że tak, jednak nasuwa się pytanie, ilu śmiałków zdecydowałoby się udać tym autem w teren?
Wracając jednak do analizy tego modelu, to prawdziwy sprzęt do zadań specjalnych i „czyszczenia” opon z błota. Wszystko za sprawą 4-litrowego silnika V8 z dwoma turbinami, który generuje aż 641 KM. Jak już wcześniej wspominałem, auto ma zwiększony o 5,5 cm prześwit oraz o 12 cm szerszy rozstaw kół. Do tego dochodzą 22-calowe felgi Brixton z terenowymi oponami i akcesoria takie jak bagażnik dachowy z reflektorami i przestrzenią na sprzęt sportowy. Brzmi dobrze? Zdecydowanie tak.
Auta testowane na FAT Ice już w sprzedaży
