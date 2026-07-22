Suunto Core 2. Zegarek na wyprawy bez ładowarki i zasięgu

Suunto Core 2 wraca do korzeni klasycznych zegarków outdoorowych i nie próbuje zastępować smartfona na nadgarstku. Nie wyświetla niekończącego się strumienia powiadomień ani nie wymaga podłączania do ładowarki co kilka dni. Zamiast tego oferuje wysokościomierz, barometr, kompas, alarm burzowy i czas pracy sięgający nawet 15 miesięcy. Nowa generacja otrzymała jaśniejszy ekran, wzmocnione szkło Gorilla Glass oraz wodoodporność do 10 ATM. Zegarek wyposażono również w tryb taktyczny z czerwonym i zielonym podświetleniem. Suunto Core 2 trafił do sprzedaży 21 lipca 2026 roku.

Suunto Core 2

Suunto Core 2 działa nawet przez 15 miesięcy

Jedną z najważniejszych różnic względem typowych smartwatchy jest sposób zasilania. Suunto Core 2 korzysta z wymiennej baterii CR3032, a deklarowany czas działania wynosi do 15 miesięcy.

Poprzednia generacja mogła pracować do 12 miesięcy. Wydłużenie czasu uzyskano między innymi dzięki zoptymalizowanemu przetwarzaniu danych. Użytkownik nie musi więc zabierać na wyprawę osobnej ładowarki ani oszczędzać energii poprzez wyłączanie najważniejszych funkcji.

Rozładowaną baterię można wymienić na nową, co jest szczególnie istotne podczas dłuższych podróży po miejscach pozbawionych dostępu do energii elektrycznej. Zegarek nadal wymaga jednak kontrolowania poziomu baterii i zabrania zapasowego ogniwa na długą wyprawę.

Suunto Core 2

Wysokościomierz, barometr i kompas bez internetu

Suunto Core 2 wykorzystuje zestaw czujników ABC, czyli wysokościomierz, barometr oraz kompas. Producent przeprojektował sensory i algorytmy odpowiadające za przetwarzanie danych, aby zwiększyć stabilność oraz dokładność pomiarów.

Wysokościomierz pomaga śledzić zmianę wysokości podczas wspinaczki lub trekkingu. Barometr analizuje ciśnienie atmosferyczne i może wskazywać nadchodzącą zmianę pogody. Magnetyczny kompas pozwala natomiast utrzymywać właściwy kierunek w miejscach, w których telefon nie ma zasięgu, a nawigacja satelitarna działa słabo.

Zegarek otrzymał również funkcję Storm Alarm. Jeżeli czujniki wykryją gwałtowną zmianę ciśnienia sugerującą nadchodzące załamanie pogody, urządzenie może wcześniej ostrzec użytkownika.

Nie zastąpi to sprawdzenia profesjonalnej prognozy przed wyjściem w góry, ale podczas marszu może dać dodatkowy sygnał, że trzeba zmienić plany albo poszukać schronienia.

Suunto Core 2

Jaśniejszy ekran i Gorilla Glass

Nowy model wykorzystuje 1,3-calowy ekran matrycowy LED o wysokim kontraście. Zastosowana powłoka zwiększa współczynnik refleksyjności z 6 do 10 procent, dzięki czemu wyświetlacz ma być o 40 procent jaśniejszy od poprzednika.

Większa czytelność w pełnym słońcu jest istotna podczas wędrówki, gdy użytkownik chce szybko sprawdzić wysokość, kierunek lub godzinę bez zasłaniania tarczy dłonią.

Zamiast szkła mineralnego zastosowano Gorilla Glass. Ma ono zwiększać odporność na zarysowania, uderzenia i kontakt z elementami wyposażenia znajdującymi się w plecaku.

Koperta ma średnicę 49 mm, więc Suunto Core 2 nie będzie niewielkim zegarkiem. Duża obudowa ułatwia jednak odczytywanie danych i pozwala zastosować większe fizyczne przyciski.

Suunto Core 2

Tryb taktyczny z czerwonym i zielonym światłem

Suunto Core 2 otrzymał tryb taktyczny umożliwiający zmianę koloru podświetlenia. Czerwone światło pomaga zachować adaptację wzroku do ciemności, co może być przydatne podczas nocnego marszu, obserwacji przyrody lub pracy w terenie.

Zielone podświetlenie ma natomiast poprawiać czytelność danych, gdy wzrok jest już zmęczony. Użytkownik może wybrać wariant odpowiadający aktualnym warunkom.

Obsługę zapewniają powiększone przyciski fizyczne. Można z nich korzystać w rękawicach, podczas deszczu i w sytuacjach, w których ekran dotykowy mógłby reagować nieprecyzyjnie.

Suunto Core 2

Wodoodporność 10 ATM i tryb nurkowy

Konstrukcja spełnia wymagania wodoodporności do 10 ATM. Zegarek ma więc radzić sobie nie tylko podczas deszczu, ale również przy pływaniu i zanurzeniu.

Dodano także tryb nurkowy, który rejestruje rzeczywistą głębokość oraz czas spędzony pod wodą. Nie oznacza to jednak, że urządzenie zastąpi zaawansowany komputer nurkowy przeznaczony do planowania wymagających zejść.

Wodoodporność może również zmniejszać się wraz ze starzeniem uszczelek i uszkodzeniami mechanicznymi. Przed poważniejszą wyprawą warto upewnić się, że zegarek jest w dobrym stanie.

Suunto Core 2

Nie jest smartwatchem, ale ma Bluetooth

Choć Suunto Core 2 stawia na prostotę, nie zrezygnowano całkowicie z łączności. Moduł Bluetooth pozwala synchronizować czas, pobierać aktualizacje oprogramowania oraz przesyłać dane do aplikacji Suunto.

Zegarek pokazuje także fazy księżyca oraz godziny wschodu i zachodu słońca. Informacje te mogą przydać się wędkarzom, fotografom, turystom i osobom planującym aktywność po zmroku.

Do podstawowych funkcji codziennych należy również licznik kroków. Nie ma jednak rozbudowanego zestawu funkcji treningowych znanego ze sportowych smartwatchy, pomiaru tętna ani kolorowych map.

To świadomy kompromis. Suunto Core 2 ma przede wszystkim podawać podstawowe dane terenowe, działać długo i nie rozpraszać użytkownika podczas wyprawy.

Suunto Core 2

Suunto Core 2 – dostępność

Zegarek trafił do sprzedaży 21 lipca 2026 roku. Jest oferowany z silikonowym paskiem o szerokości 22 mm i będzie dostępny na stronie producenta oraz u autoryzowanych partnerów.

Cena urządzenia nie została podana. Przed zakupem warto więc porównać oferty sklepów i sprawdzić, czy dostępność obejmuje już polski rynek.

Suunto Core 2 może zainteresować osoby, które nie potrzebują kolejnego ekranu pokazującego wiadomości i połączenia. Jego największymi atutami są długi czas pracy, funkcje ABC, fizyczne przyciski i konstrukcja przystosowana do wymagających warunków.

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