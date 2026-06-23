Certina DS SUPER PH2000M: po co aż 2000 m?

Większość zegarków nurkowych nigdy nie zobaczy dna basenu, a co dopiero prawdziwej głębiny. Są jednak modele, które nie powstają po to, żeby udawać przygodę na nadgarstku. Certina DS SUPER PH2000M idzie w zupełnie inną stronę: tytan, 200 barów wodoszczelności, zawór helowy, ceramiczna luneta i konstrukcja gotowa na ciśnienie, którego człowiek nie poczuje bez specjalistycznego sprzętu. To nie jest delikatny diver do marynarki, choć spokojnie można go tak nosić, jeśli ktoś lubi duże zegarki z technicznym charakterem. Ten model ma w sobie coś z narzędzia, które ktoś przypadkiem dopuścił do świata lifestyle’u. Certina DS SUPER PH2000M wygląda jak zegarek dla faceta, który lubi mieć na nadgarstku sprzęt z prawdziwym zapasem możliwości.

Certina DS SUPER PH2000M

Certina DS SUPER PH2000M nie udaje tool watcha

Rynek zegarków nurkowych jest pełen modeli, które dobrze wyglądają na zdjęciach przy espresso, ale w praktyce bliżej im do biżuterii niż sprzętu. Certina DS SUPER PH2000M jest inna, bo jej najważniejszy argument nie leży w modnym kolorze tarczy czy nostalgicznej kopercie. Tu pierwsze skrzypce gra technika. 2000 metrów wodoszczelności to poziom, który w codziennym życiu jest absurdalnie przesadzony, ale właśnie w tym tkwi urok tego zegarka.

Skrót PH odnosi się do ciśnienia hydrostatycznego. W praktyce oznacza to zegarek zaprojektowany z myślą o środowisku, w którym presja nie jest metaforą z korporacyjnego spotkania, tylko realną siłą działającą na kopertę, szkło, dekiel i uszczelnienia. Certina DS SUPER PH2000M ma więc mocny inżynieryjny charakter. To model, który bardziej przemawia do ludzi ceniących konkret niż do tych, którzy kupują zegarek wyłącznie pod kolor paska.

W tej konstrukcji widać też historię marki. Certina od dekad buduje swoją tożsamość wokół wytrzymałości i systemu DS Concept, wprowadzonego w 1959 roku. Nowy model jest rozwinięciem tej filozofii, ale w ekstremalnym wydaniu. To już nie tylko „zegarek odporny”. To zegarek, który ma przetrwać tam, gdzie większość codziennych akcesoriów przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie.

Certina DS SUPER PH2000M

Tytan klasy 2, zawór helowy i ceramiczna luneta

Certina DS SUPER PH2000M ma kopertę typu tonneau wykonaną z tytanu klasy 2. To dobry wybór przy tak dużym zegarku, bo tytan zmniejsza masę na nadgarstku i jednocześnie podkreśla narzędziowy charakter modelu. Średnica 43 mm i grubość 16 mm jasno mówią, że nie jest to filigranowy zegarek do schowania pod mankietem. To kawał sprzętu. Ale przy diverze na 2000 metrów trudno oczekiwać konstrukcji cienkiej jak zegarek garniturowy.

Na pokładzie jest zakręcana koronka, zakręcany dekiel i zawór helowy umieszczony na godzinie 9:00. Ten element ma znaczenie przy nurkowaniu saturowanym, gdzie hel może przenikać do wnętrza zegarka i podczas dekompresji musi zostać bezpiecznie uwolniony. Dla większości właścicieli będzie to techniczny detal, którego nigdy realnie nie użyją. Ale w takim zegarku właśnie takie detale budują wiarygodność.

Jednokierunkowa ceramiczna luneta dostała system zabezpieczający push-to-turn. To praktyczne rozwiązanie, bo ogranicza ryzyko przypadkowego przestawienia pierścienia. Ceramiczna wkładka jest odporna na zarysowania i dłużej utrzymuje głębię koloru. Do tego dochodzi Super-LumiNova na trójkącie przy godzinie 12:00, indeksach i wskazówkach, co przy zegarku nurkowym jest elementem nie tyle estetycznym, ile użytkowym.

Powermatic 80 i Nivachron. Mechanika z zapasem

Sercem Certina DS SUPER PH2000M jest automatyczny mechanizm Powermatic 80.611. To kaliber znany z mocnej rezerwy chodu wynoszącej 80 godzin. W praktyce oznacza to, że zegarek można odłożyć na cały weekend i w poniedziałek nadal powinien pracować. Dla użytkownika, który rotuje kilka zegarków, to duży plus. Nie trzeba od razu ustawiać czasu po dwóch dniach przerwy.

Ważnym elementem jest sprężyna włosowa Nivachron. Jej zadaniem jest poprawa odporności na pola magnetyczne, które we współczesnym świecie są bardziej realnym problemem, niż wielu użytkowników sądzi. Laptop, telefon, głośniki, zapięcia magnetyczne, ładowarki i elektronika są wszędzie. Dla mechanicznego zegarka stabilność w takim otoczeniu ma znaczenie.

Certina DS SUPER PH2000M nie próbuje więc imponować tylko głębokością. To zegarek, który łączy ekstremalną wodoszczelność z mechanizmem dającym wygodę w normalnym życiu. I właśnie to połączenie jest interesujące. Możesz nigdy nie zejść na 2000 metrów, ale 80 godzin rezerwy chodu docenisz szybciej, niż myślisz.

Certina DS SUPER PH2000M

Cztery wersje kolorystyczne i mocny charakter

Certina DS SUPER PH2000M występuje w czterech wariantach. Pierwszy to wersja z niebieską tarczą z efektem cieniowania, bransoletą z tytanu klasy 2 oraz niebieskim silikonowym paskiem z białymi szwami. Drugi wariant ma czarną tarczę, beżową powłokę Super-LumiNova, tytanową bransoletę i czarny pasek gumowy z beżowymi przeszyciami. Trzecia wersja łączy białą tarczę z niebieskim paskiem tekstylnym z białą linią pośrodku. Czwarta stawia na żółtą tarczę, tytanową bransoletę i czarny pasek gumowy z białymi szwami.

Każda wersja kosztuje 6390 zł. To ciekawa cena, bo Certina DS SUPER PH2000M oferuje parametry, które w segmencie zegarków nurkowych potrafią windować kwoty znacznie wyżej. Oczywiście nie mówimy o małym wydatku. Ale przy tytanie, 2000 metrach wodoszczelności, Powermaticu 80, ceramicznej lunecie, zaworze helowym i dodatkowym pasku w zestawie ta cena zaczyna wyglądać rozsądnie.

Certina DS SUPER PH2000M Certina DS SUPER PH2000M

Najbardziej uniwersalna będzie czarna wersja z pomarańczowymi akcentami. Najbardziej wakacyjna i charakterystyczna — żółta. Biała z niebieskim pierścieniem lunety ma w sobie najwięcej klasycznego, morskiego klimatu. Wersja niebieska z efektem cieniowania i silikonowym paskiem jest prawdopodobnie najbardziej „oceaniczna” wizualnie.

Certina DS SUPER PH2000M

Limitowana edycja STC ma sens większy niż kolor

W kolekcji pojawia się też limitowana edycja STC, przygotowana we współpracy z Sea Turtle Conservancy. Limit wynosi 1959 egzemplarzy. Ta liczba nie jest przypadkowa: odnosi się do roku wprowadzenia DS Concept oraz roku założenia organizacji STC. To dobry przykład edycji specjalnej, która ma realny kontekst, a nie tylko numer na deklu i podbitą atmosferę wokół zakupu.

Wersja STC ma turkusową tarczę z efektem cieniowania przechodzącym w czerń, czarną ceramiczną lunetę i turkusowe akcenty. Wizualnie to jeden z najmocniejszych wariantów w całej rodzinie Certina DS SUPER PH2000M. Ma nowoczesny, morski charakter i czytelny związek z ochroną oceanów.

Certina DS SUPER PH2000M

Certina od lat współpracuje z Sea Turtle Conservancy, jedną z najstarszych organizacji zajmujących się ochroną żółwi morskich. W świecie zegarków takie partnerstwa bywają różne, ale tutaj tematyka dobrze pasuje do marki i modelu. Diver na 2000 metrów, system DS inspirowany skorupą żółwia i wsparcie ochrony oceanów układają się w spójną całość.

Certina DS SUPER PH2000M

Specyfikacja Certina DS SUPER PH2000M

Certina DS SUPER PH2000M ma automatyczny mechanizm Powermatic 80.611 Swiss Made z technologią Nivachron, wskazaniem godzin, minut, sekund i datownikiem. Koperta została wykonana z tytanu klasy 2, ma 43 mm średnicy i 16 mm grubości. Zegarek wyposażono w zakręcaną koronkę, zakręcany dekiel, zawór helowy, ceramiczny obrotowy pierścień lunety z zabezpieczeniem push-to-turn oraz system DS Concept Extreme Shock Resistance.

Wodoszczelność wynosi 200 barów, czyli 2000 metrów. Na tarczy znajdują się indeksy i wskazówki z powłoką Super-LumiNova, a datownik umieszczono na godzinie 3:00. Szkło jest wypukłe, szafirowe i ma powłokę antyrefleksyjną. W zależności od wersji zegarek dostępny jest z bransoletą tytanową oraz dodatkowym paskiem silikonowym, gumowym albo tekstylnym.

Ceny wszystkich podstawowych wersji wynoszą 6390 zł. Referencje to C050.607.44.041.10 dla wersji niebieskiej, C050.607.44.051.02 dla wersji czarnej, C050.607.44.011.02 dla wersji białej oraz C050.607.44.361.02 dla wersji żółtej.

Certina DS SUPER PH2000M

Dla kogo jest ten tytanowy diver?

Certina DS SUPER PH2000M nie jest zegarkiem dla każdego. I bardzo dobrze. To duży, gruby, techniczny diver, który nie próbuje być dyskretny. Na mniejszym nadgarstku może wyglądać potężnie. Pod mankietem koszuli może nie mieć lekko. Ale jeśli ktoś szuka zegarka z prawdziwym narzędziowym charakterem, ekstremalną specyfikacją i historią marki, ten model ma sporo argumentów.

Największy sens Certina DS SUPER PH2000M ma dla faceta, który lubi sprzęt z zapasem. Nie dlatego, że codziennie potrzebuje 2000 metrów wodoszczelności. Raczej dlatego, że ceni przedmioty zaprojektowane z myślą o granicach możliwości. To tak jak z samochodem terenowym, który większość życia spędza na asfalcie, ale jego charakter wynika z tego, co potrafi poza nim.

W tej cenie Certina DS SUPER PH2000M oferuje bardzo mocny pakiet: tytan, świetną wodoszczelność, zawór helowy, Powermatic 80, Nivachron, ceramiczną lunetę, szkło szafirowe i dodatkowy pasek. Do tego dochodzi rozpoznawalna historia DS i nurkowe DNA marki. To zegarek, który działa na emocje, ale broni się też na chłodno: specyfikacją, materiałami i ceną.

Jeśli zaciekawił Cię ten model i chciałbyś poznać inne zegarki tej marki, zobacz również naszą recenzję Certina DS-X GMT 41.2 mm.