Wideorejestrator Nextbase iQ w końcu dostępny. Co oferuje?

Skoro w nazwie mamy iQ to oznacza, że mamy do czynienia z zaawansowanym urządzeniem, prawda? Podobno wideorejestrator Nextbase iQ sprawi, że nasz samochód będzie bezpieczniejszy i lepiej zabezpieczony. Jak to możliwe? Już wyjaśniam.

Wideorejestrator Nextbase iQ.

Jakiś czas temu przygotowałem bardzo duże zestawienie kamer samochodowych, dzięki któremu możecie dowiedzieć się jaki jest najlepszy wideorejestrator do auta w 2024 roku. Zabrakło w nim nowego modelu marki Nextbase, gdyż jak nie trudno się domyślić, ten model nie był jeszcze dostępny w sprzedaży. A nie ukrywam, patrząc na to, co oferuje, po testach praktycznych, mógłby się tam znaleźć. Dlaczego? Jest to kamera samochodowa “napędzana” sztuczną inteligencją, która oferuje łączność 4G, a to oznacza, że będziemy mieli dostęp do podglądu tego, co dzieje się wewnątrz i wokół naszego auta z każdego zakątka globu. Na tym nie koniec ciekawych rozwiązań, jakie oferuje wideorejestrator Nextbase iQ.

Wideorejestrator Nextbase iQ.

Nowy wideorejestrator Nextbase iQ już w Polsce. Czym się wyróżnia?

Przede wszystkim, model ten jest dostępny w trzech różnych wersjach. Różnicą jest rozdzielczość, z jaką nagrywa obraz: 1920 x 1080 pikseli, 2560 x 1440 pikseli (2K) oraz 3840 x 2160 pikseli (4K). Opcjonalnie można nabyć kamerę do nagrywania tego, co dzieje się za autem. Ten obiektyw nagrywa obraz w rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli. Kamera została wyposażona w funkcję GPS, co raczej w tym przedziale cenowym (cena kamery startuje od niecałych 2000 zł) jest czymś oczywistym, a wręcz wymaganym. Oprócz tego mamy również podgląd nocny w podczerwieni, sterowanie głosowe w języku polskim i wspomniany już zdalny podgląd na żywo. Pobierasz aplikację i sprawdzasz, co dzieje się z autem, a także możesz przeglądać i udostępniać nagrania, a także uruchomić alarm dźwiękowy.

Wydaje mi się, że tymi rozwiązaniami nikogo nie zaskoczyłem. OK, może tym sterowaniem głosowym w języku polskim. Czym więc ma nas zaskoczyć ten wideorejestrator? Może technologią SmartSense Parking? W tym przypadku radar ma ostrzegać nas o zagrożeniach, takich jak np. obecność osób postronnych przy samochodzie. Czy ja wiem? Chyba nie jest to nic… odkrywczego. To może tryb świadka? Jeśli widzimy coś, co powinno zostać nagranie, możemy aktywować głosowo wspomnianą technologię, dzięki czemu zostanie aktywowane strumieniowe przesyłanie materiału do chmury. Mało tego, możemy aktywować link do transmisji na żywo do osoby kontaktowej, która będzie miała dostęp do nagrania trwającego 30 minut. Niby fajne, ale są inne opcje, które mnie zainteresowały.

Pierwsza z tych to technologia emergency SOS. Zdecydowanie, najważniejsza rzecz, która cechuje wideorejestrator Nextbase iQ. W skrócie, w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia technologia ta automatycznie wysyła powiadomienia do służb ratunkowych informując o lokalizacji i szczegółach, co może potencjalnie uratować nasze życie po poważnym wypadku! Kolejną ciekawą opcją jest tak zwany tryb stróża. Jeśli przekazujemy nasze auto innemu kierowcy, na przykład dziecku, możemy być informowani o przekroczeniu prędkości, agresywnej jeździe, bądź auto wyjedzie poza określony obszar. Ot, taka wirtualna niania do samochodu.

Na koniec na pochwałę zasługuje temat instalacji. W zestawie z kamerą samochodową otrzymujemy przewody, które podpinamy do złącza OBD. Jest to w pewnym sensie “port serwisowy”, który czyta ważne dane samochodu. Podpięcie wideorejestratora do OBD pozwala na aktywację trybu parkingowego bez rozładowania akumulatora. Dzięki temu nie musimy martwić się skomplikowanym montażem specjalnych adapterów. Jeśli jednak nie chcemy podpinać kamery przez OBD, możemy zrobić to z wykorzystaniem skrzynki bezpieczników, gdyż w zestawie otrzymujemy specjalny przewód. Warto jeszcze wspomnieć o tym, ze w zestawie otrzymujemy kartę SD o pojemności 64 GB.

Wideorejestrator Nextbase iQ.

Ile kosztuje wideorejestrator Nextbase iQ?

Wszystko zależy od tego, jaki wariant wybierzemy. Tak wyglądają ceny najnowszych kamer samochodowych marki Nextbase:

iQ 1K (nagrywanie w rozdzielczości Full HD, zarówno przedni, jak i kabinowy obiektyw) – 1999 zł

iQ 2K (przedni i kabinowy obiektyw 1440p) – 2399 zł

iQ 4K (przedni – 4K, kabinowy – 1440p) – 2499 zł

Opcjonalny obiektyw do widoku wstecznego 1440p – 799 zł

Kolejna sprawa to wspomniane inteligentne funkcje, które wymagają stałego podłączenia do Internetu, a to oznacza, że musimy przygotować się na pakiety subskrybcji. Fakt, można wybrać plan Solo – darmowy, dzięki czemu mamy ochronę wideo i tyle. Jeśli jednak chcemy korzystać z funkcji “inteligentnych”, co jest zrozumiałe, możemy wybrać plan Protect (29 zł miesięcznie) lub Protect plus (39 zł miesięcznie). Warto również dodać, że jeśli zdecydujecie się na zakup kamery do końca lipca bieżącego roku, zyskacie darmową, trzymiesięczną subskrypcję próbną.

Szczegółowe informacje na temat tego modelu znajdziecie na stronie producenta – Nextbase.