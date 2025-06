Eufy Omni E25 i E28 w Polsce! Nowoczesne roboty sprzątające

Anker Innovations, światowy lider w branży inteligentnych urządzeń gospodarstwa domowego, wraz ze swoją marką Eufy, przedstawia dwa najnowsze roboty sprzątające – Omni E25 i Omni E28. To sprzęty, które nie tylko wyróżniają się wyjątkową mocą ssania, ale także innowacyjnymi funkcjami mopowania i automatycznej konserwacji. Najlepsze jest to, że już teraz można je zamówić w przedsprzedaży – i to w atrakcyjnych cenach, nawet o 700 zł niższych niż sugerowane.

Eufy Omni E25 i E28 w Polsce.

Kompleksowe rozwiązanie do każdego domu

Roboty eufy Omni E25 i E28 to odpowiedź na rosnące potrzeby osób, które oczekują od sprzętu sprzątającego czegoś więcej niż tylko odkurzania. W dzisiejszych czasach, gdy domowe porządki pochłaniają sporo czasu, a posiadanie zwierząt czy dzieci to dodatkowe wyzwania, nowoczesne technologie stają się prawdziwymi sprzymierzeńcami.

Model E25 zachwyca przede wszystkim swoją innowacyjną funkcją mopowania z systemem HydroJet. To rozwiązanie umożliwia samoczyszczenie mopów – co minutę aż 360 razy, rolki są płukane i pozbawiane zabrudzeń, dzięki czemu urządzenie zawsze działa efektywnie i bez ryzyka rozmazywania brudu. To ogromna przewaga nad tradycyjnymi robotami mopującymi, które zwykle wymagają ręcznego czyszczenia.

Ponadto, siła nacisku mopa na podłogę wynosi aż 15 N, co przekłada się na skuteczność nawet na mocno zabrudzonych twardych powierzchniach. Czy to płytki, panele czy drewno – eufy E25 z HydroJet dociera tam, gdzie tradycyjne mopowanie często nie radzi sobie z uporczywymi plamami.

Eufy Omni E25 i E28 w Polsce.

Potężna siła ssania i precyzyjne czyszczenie

Kolejnym atutem obu robotów jest imponująca moc ssania 20 000 Pa, która plasuje je w czołówce urządzeń tego typu na rynku. Dzięki temu mogą skutecznie usuwać kurz, drobinki piasku czy sierść zwierząt nawet z głęboko osadzonych dywanów.

Technologia podwójnych szczotek rolkowych DuoSpiral została zaprojektowana tak, aby maksymalnie ograniczyć plątanie się włosów – co z kolei znacznie zmniejsza częstotliwość koniecznej konserwacji. Dla posiadaczy czworonogów to ogromne ułatwienie, bo znika problem zaplątanych sierści w szczotkach.

Eufy Omni E25 i E28 w Polsce.

Hybrydowa innowacja – Omni E28

Model E28 idzie o krok dalej. To połączenie robota sprzątającego z przenośnym odkurzaczem do głębokiego czyszczenia. Dzięki opatentowanej technologii FlexiOne można odłączyć silnik od podstawowego urządzenia i używać go samodzielnie do czyszczenia trudno dostępnych miejsc – mebli, schodów, tapicerki czy dywanów.

To rozwiązanie daje użytkownikom elastyczność, której brakuje tradycyjnym robotom. W końcu nie każde zabrudzenie da się posprzątać tylko jeżdżąc po podłodze, a eufy E28 pozwala szybko reagować tam, gdzie robot sam nie dotrze.

Eufy Omni E25 i E28 w Polsce.

Inteligencja w służbie porządku

Kluczowym elementem obu modeli jest zastosowanie zaawansowanego systemu rozpoznawania przeszkód AI.See, który pozwala robotom identyfikować ponad 200 typów obiektów. To znacznie podnosi komfort użytkowania – robot omija kable, zabawki, buty czy miski zwierząt, nie blokując się i nie ryzykując uszkodzeń.

Do tego dochodzi stacja dokująca, która automatyzuje niemal wszystkie czynności serwisowe. Opróżnianie pojemnika na kurz, uzupełnianie wody i detergentów, mycie i suszenie mopów -wszystko dzieje się bez udziału użytkownika. W praktyce oznacza to mniej pracy i więcej czasu na to, co lubimy robić naprawdę.

Gdzie i kiedy kupić?

Roboty eufy Omni E25 i Omni E28 są już dostępne w przedsprzedaży. Kupując je na oficjalnej stronie producenta lub Anker na Allegro, można skorzystać z wyjątkowych rabatów sięgających nawet 700 zł. Po zakończeniu przedsprzedaży, od 22 czerwca, urządzenia trafią do największych sklepów z elektroniką użytkową w Polsce.

Podsumowanie

To, co jeszcze kilka lat temu wydawało się futurystyczną wizją, dziś staje się rzeczywistością – roboty sprzątające, które nie tylko odkurzają, ale też mopują i dbają o własną konserwację. Eufy Omni E25 i E28 to urządzenia, które wyręczą nas w większości obowiązków domowych, zwłaszcza tam, gdzie czystość jest priorytetem.

W dobie, gdy każdy z nas ceni swój czas i komfort, takie rozwiązania mogą okazać się prawdziwym przełomem. Bo technologia powinna służyć nie tylko wygodzie, ale też jakości naszego codziennego życia. I właśnie dlatego warto już teraz przyjrzeć się bliżej tym modelom.

