Domówka to już nie tylko pizza i dobra playlista. To mały event, który – jak się okazuje – organizujemy częściej, niż można by przypuszczać. Z badania zrealizowanego dla marki eufy przez Anker Innovations wynika, że ponad połowa Polaków zaprasza gości do swojego domu od 1 do 3 razy w miesiącu! Co ciekawe, przygotowania do przyjęcia coraz częściej wspiera… technologia, a dokładnie roboty sprzątające. Brzmi jak przyszłość? A to już się dzieje.

Lubimy imprezy, to fakt ale kto przed i po posprząta? Badanie eufy zaskakuje.

Goście mile widziani – i to całkiem często!

Urodziny, imieniny, święta, a czasem po prostu „bo tak” – okazji do zorganizowania spotkania z rodziną czy znajomymi nie brakuje. Aż 84% Polaków przyznało, że w ciągu ostatniego roku urządziło przyjęcie z okazji właśnie urodzin lub imienin. Święta to powód do celebracji dla 71%, a imprezy bez specjalnej okazji są domeną aż 65% z nas. Co ciekawe, 31% badanych robi domówki 2–3 razy w miesiącu, a co czwarty Polak – raz w miesiącu. Krótko mówiąc: imprezujemy na całego!

Przygotowania: zakupy, gotowanie i… odkurzanie

Domówka to nie tylko uśmiechy i dobre jedzenie. To także sporo pracy. Większość gospodarzy przygotowuje się do przyjęcia dzień wcześniej, choć 21% zaczyna już dwa dni przed imprezą. Najbardziej wyluzowani (około 25% respondentów) twierdzą, że kilka godzin przed przyjściem gości w zupełności wystarczy.

Najczęstsze obowiązki to zakupy (83%), odkurzanie (81%) i przygotowywanie jedzenia oraz napojów (80%). Odkurzanie i mycie podłóg przed i po imprezie zajmuje nam średnio godzinę – pół godziny przed i pół godziny po. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób szuka sprytnych sposobów na oszczędność czasu i… nerwów.

Wsparcie w przygotowaniach? Roboty sprzątające wkraczają do akcji

Technologia przychodzi z pomocą! Aż 68% osób posiadających roboty sprzątające regularnie korzysta z nich podczas przygotowań do przyjęcia gości. Co więcej, nawet ci, którzy jeszcze nie mają takiego pomocnika, dostrzegają jego potencjał – 23% przyznało, że posiadanie robota mogłoby zmniejszyć ich stres związany z organizacją imprezy.

W tej kategorii eufy – marka należąca do Anker Innovations – oferuje dwa wyjątkowe modele, które mogą zrewolucjonizować sprzątanie domowe: eufy X10 Pro Omni oraz eufy Omni C20.

eufy X10 Pro Omni – robot sprzątający klasy premium

Ten model to istny sprzątający kombajn. Moc ssąca aż 8000 Pa, zaawansowany system mopujący MopMaster 2.0 z wbudowanym zbiornikiem na wodę oraz funkcja samooczyszczania sprawiają, że to urządzenie naprawdę robi wrażenie.

eufy X10 Pro Omni

Nowa stacja dokująca Omni nie tylko opróżnia pojemnik na kurz, ale też myje pady mopujące i suszy je gorącym powietrzem o temperaturze 45°C. Dzięki temu unikamy wilgoci, bakterii i nieprzyjemnych zapachów. System automatycznego uzupełniania wody oznacza, że robot jest zawsze gotowy do pracy – bez potrzeby ciągłego kontrolowania jego stanu.

eufy X10 Pro Omni

eufy Omni C20 – mniejszy, ale równie sprytny

Model C20 to świetna opcja dla tych, którzy szukają kompaktowego, ale w pełni automatycznego rozwiązania. Siła ssania na poziomie 7000 Pa, obrotowa szczotka główna, boczna oraz podwójny system mopowania – to wszystko w obudowie o wysokości zaledwie 3,35 cala, dzięki czemu robot wjedzie pod większość mebli. Mopowane powierzchnie są czyszczone z naciskiem 6 N i 180 obrotami na minutę, co przekłada się na efektywność porównywalną do ręcznego szorowania.

eufy Omni C20

Zbiorniki na wodę w stacji C20 są przezroczyste, co pozwala bez otwierania kontrolować ich poziom. Mop suszony jest powietrzem o temperaturze pokojowej, a aplikacja mobilna pozwala zarządzać sprzątaniem z kanapy – lub nawet z innego miasta.

eufy Omni C20

Domówka bez stresu? To możliwe!

Wyniki badania nie pozostawiają wątpliwości – Polacy uwielbiają domówki, ale niekoniecznie kochają związane z nimi obowiązki. Coraz częściej sięgamy po wsparcie technologiczne, które pozwala oszczędzić czas i energię. A że jakość sprzątania stoi dziś na bardzo wysokim poziomie – warto rozważyć inwestycję w robota, który nie tylko odkurzy, ale też umyje podłogę i przygotuje nasz dom na przyjęcie gości bez zbędnego stresu.

Jeśli więc przed kolejną domówką złapiesz się na tym, że „znowu trzeba odkurzyć”, może warto pozwolić, by ktoś – albo coś – zrobił to za Ciebie? W końcu domówka to ma być zabawa. A sprzątanie? Zostawmy to robotom.

