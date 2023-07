Odkurzy, umyje, dokładnie posprząta. Pewnie gdyby chciał to i by schabowego zrobił. Bo w sumie, czemu nie! Test Eufy RoboVac X8 Hybrid pokazuje, jak powinna wyglądać czysta podłoga. Nie dość, że odkurzy wszystkie nieczystości to jeszcze skutecznie mopuje powierzchnie. To się ceni! I jest to robot sprzątający do 2000 zł!

Gdybym miał powiedzieć jaki gadżet technologiczny lubię najbardziej, na dzień dzisiejszy bez wahania powiedziałbym, że jest to robot sprzątający. Chyba nic mnie nie irytuje tak bardzo jak konieczność odkurzania. Dobrze, jeszcze gorsze jest tylko wyciąganie i wkładanie naczyń do zmywarki. Jeśli Was denerwuje coś innego – dajcie znać w komentarzach. Chętnie poczytam. Tak czy inaczej, dla mnie odkurzanie to strata czasu. Dlatego też bacznie obserwuję rozwój sprzętu, które mnie wyręczą w tym obowiązku. Całe szczęście, że producenci dwoją się i troją aby przygotować jak najbardziej zaawansowane modele z ciekawymi rozwiązaniami. I tu muszę się przyznać – test Eufy RoboVac X8 Hybrid pokazał mi, jak powinna wyglądać podłoga w moim mieszkaniu.

Test Eufy RoboVac X8 Hybrid. Robot sprzątający do 2000 zł

Test Eufy RoboVac X8 Hybrid – specyfikacja techniczna i zawartość opakowania

Dodam tylko, że nie jest to nowość na naszym rynku. Ten robot jest już dostępny jakiś czas, aczkolwiek nadal jest to ciekawa propozycja dla kogoś, kto chciałby kupić solidny sprzęt za rozsądne pieniądze. Czyli? Czyli niecałe 2000 zł np. u dystrybutora. Tyle właśnie kosztuje ten robot sprzątający. A widziałem też, że da się go kupić taniej!

Zawartość opakowania

Robot Eufy RoboVac X8 Hybrid

Zasilacz ze stacją ładowania

Instrukcja obsługi

Ściereczki do pomowania

Pojemnik na wodę – 250 ml

Pojemnik na kurz – 400 ml

Filtry HEPA

Sztoki boczne

Czyścik z nożem

Specyfikacja techniczna

Pojemność baterii – 5200 mAh

Czas pracy – do 180 minut

Ładowanie – około 4 – 5 godzin

Głośność pracy – około 60 dB

Moc ssania: 2000 Pa (dwie turbiny)

Wysokość robota – 9,7 cm

Robot sprzątający Eufy RoboVac X8 Hybrid

Nie jest to nasze pierwsze spotkanie z tym modelem. Gościł kilka razy w naszych zestawieniach robotów odkurzających. Dlatego też odbierając go kolejny raz do testów doskonale wiedziałem z jakim produktem mam do czynienia. Widać na pierwszy rzut oka, że producent zastosował tutaj wysokiej jakości materiały. Na górze mamy szkło hartowane, boki to duża ilość gumy, co pozwala na uniknięcie uszkodzeń przy ostrych krawędziach (a są takie – wystarczy np. ściana z cegieł).

Popatrzmy teraz na spód. Konstrukcja jest raczej… standardowa jak na tego typu urządzenia. Mamy szczotkę, która zgarnia większe nieczystości. Jest też małe kółko, które można szybko zdemontować, jeśli chcemy np. je wyczyścić. Dalej, praktycznie w centralnym miejscu ulokowano szczotkę zaprojektowaną tak, aby nie wplątywały się w nią włosy. Są również gumowe, solidne koła, które napędzają robota. Tuż za nimi ulokowano pojemnik na kurz. Jest też miejsce, do którego podpinamy pojemnik na wodę aby aktywować funkcję mopowania.

Test Eufy RoboVac X8 Hybrid. Robot sprzątający do 2000 zł Test Eufy RoboVac X8 Hybrid. Robot sprzątający do 2000 zł

Ogólnie robot sprzątający Eufy RoboVac X8 Hybrid jest naprawdę atrakcyjny pod względem wizualnym, aczkolwiek ciemny kolor oraz praca z kurzem oznaczają to, że jeśli chcemy go utrzymać w nienagannej kondycji, będziemy musieli go bardzo często “serwisować”, czyli czyścić. Nie jest to raczej żaden problem. Po prostu o tym wspominam. Warto wrócić do tematu silnika. W tym przypadku jest to “biturbo”, bowiem silniki mamy dwa. Znajdują się w okolicach zbiornika. Dodam jeszcze, że w przypadku mopowania model ten radzi sobie doskonale, chociaż nie ukrywam, brakuje jakiegokolwiek docisku, który jeszcze lepiej czyściłby podłogę.

Test Eufy RoboVac X8 Hybrid. Robot sprzątający do 2000 zł

Jak robot sprzątający Eufy RoboVac X8 Hybrid radzi sobie z nieczystościami?

Jest to jeden z topowych modeli marki, dlatego nie będzie raczej zaskoczeniem dla nikogo to, że radzi sobie z kurzem nad wyraz dobrze. Nawet wtedy, gdy chcecie czyścić dywany z długim włosiem. Muszę przyznać, że zastosowanie dwóch turbin to strzał w dziesiątkę. Nie spodziewałem się tego, że tak dużo kurzu znajduje się w pomieszczeniu! Robot zbiera skutecznie wszystko, dosłownie wszystko. Dodatkowym atutem tego modelu jest zastosowanie radaru LiDAR. Ta technologia pomaga robotowi z inteligentnym sprzątaniu. Jeśli chodzi o moc, mamy do dyspozycji cztery tryby: 450 Pa, 850 Pa, 1450 Pa oraz najmocniejszy – 2000 Pa. Robot generuje wtedy od 60 do 70 dBa. Czy jest głośno? Według mnie nie.

Test Eufy RoboVac X8 Hybrid. Robot sprzątający do 2000 zł

Mopowanie podłóg za pomocą Eufy RoboVac X8 Hybrid

Oprócz sprzątania, testowany model potrafi wyczyścić naszą podłogę za sprawą wody i szmatki. Wystarczy dołączyć do zestawu specjalny element wpinany na dwa zatrzaski i w oprogramowaniu ustawić opcję mopowania. Dzięki temu robot będzie odświeżał podłogi sprawiając, że będą naprawdę czyste. Czy działa skutecznie? To zależy co przez to rozumiecie. Fakt, woda faktycznie się delikatnie wylewa i nasze podłogi są zdecydowanie czystsze – testowane na płytkach i panelach, jednak osobiście czasami wyciągałem korki z pojemnika na wodę, aby ten płyn leciał o wiele intensywniej. Dlaczego? Mop nie ma żadnego dociążenia do podłogi, przez co nie mogłem tej funkcji nazwać faktycznym myciem, a delikatnym odświeżeniem. Nie oszukujmy się, podłoga nie będzie umyta tak, jakbyśmy zrobili to osobiście wykorzystując w tym celu tradycyjny mop.

Test Eufy RoboVac X8 Hybrid. Robot sprzątający do 2000 zł

Oprogramowanie

Robot potrafi zapamiętać kilka map. Możemy więc nauczyć go sprzątania na piętrach, albo pokusić się o dodanie mapy tarasu. Oprogramowanie pozwala nie tylko na zaprogramowanie map, ale również za pomocą aplikacji możemy zdalnie uruchomić robota, ustawić moc działania, a także wybrać konkretne strefy, które mają być posprzątane. Możliwe jest również sprawdzenie historii, a także ustalenie harmonogramu. Dodam również, że Eufy RoboVas X8 Hybrid sprząta w minutę 1 m2. Tak przynajmniej wynika z historii sprzątania.

Test Eufy RoboVac X8 Hybrid

Testowany robot jest już dostępny na rynku przez długi czas. Widać na nim wspomniany “ślad czasu” ale absolutnie to nie znaczy, że coś z nim jest nie tak. Wręcz przeciwnie! Nadal potrafi skutecznie posprzątać całe mieszkanie, radzi sobie z dywanami, a zaawansowany LiDAR precyzyjnie przygotuje mapę. Jedynie można nieco krzywić się na skuteczność mopa ale z drugiej strony, przecież robot robi co może i faktycznie podłoga jest czystsza. Ja tam nie miałem powodów do narzekania. Poważnie.

Jeszcze raz podrzucam link do porównywarki, gdzie znajdziecie znajdziecie Eufy RoboVac X8 Hybrid. Z tego co widzę, na chwilę obecną najtańszą ofertę ma sklep EasyUse (1999 zł).