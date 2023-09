Szaleńców na drogach nie brakuje, prawda? Można “ułatwić” udowodnienie naszej racji, np. podczas niejasnej sytuacji. Jak to możliwe? Będzie nam potrzebna kamera samochodowa. Nasuwa się więc pytanie, jaki jest najlepszy wideorejestrator do 600 zł? Sprawdziłem osiem różnych modeli, z czego najtańszy kosztuje około 200 zł. Jakie mam wnioski? Która kamera do auta okaże się najlepszą opcją dla nas? Zachęcam do lektury artykułu. Mam nadzieję, że dzięki niemu wybór będzie dla Was o wiele łatwiejszy.

Jeśli dobrze pamiętam, jest to moje trzecie zestawienie kamer samochodowych, jakie przygotowuję. Był tekst o wideorejestratorach napisany w 2021 roku. W ubiegłym roku robiłem naprawdę ogromny artykuł, ponieważ przetestowałem 22 kamery samochodowe. Tym razem będzie nieco skromniej, bowiem “zebrałem” osiem wideorejestratorów w przedziale cenowym od 200 do 600 zł. Nie jest to moje ostatnie słowo w tym roku. Na pewno przygotuję jeszcze inne publikacje na temat tego typu urządzeń rejestrujących obraz. Sprawdzałem w tym roku np. Mio MiVue 848 oraz opublikowałem test TrueCam H25 GPS 4K. Czas przeanalizować co oferują testowane modele. No właśnie, jakie wideorejestratory będę testował?

Najlepszy wideorejestrator do 600 zł. Dobre kamery do auta!

Oto lista kamer samochodowych, które biorą udział w tym artykule. Będą też w dalszej części prezentowane od najtańszego modelu do najdroższego.

70mai M300 – cena około 220 zł

Prido i5 – cena około 350 zł

70mai Dash Cam Pro Plus A500S – cena około 450 zł

Prido i7 Pro – cena około 470 zł

TrueCam H7 GPS – 570 zł

70mai M500 – cena około 590 zł

Prido X6 – cena około 600 zł

Wiecie już z jakimi “zawodnikami” macie do czynienia. Czas sprawdzić specyfikację techniczną oraz to, co znajdziemy w opakowaniach. Rzecz jasna, zaprezentuję również najważniejszą część artykułu, dzięki któremu dowiesz się jaki jest najlepszy wideorejestrator do 600 zł. Chociaż te ceny tak “skaczą”, że za chwilę te modele mogą równie dobrze kosztować 500 albo 700 zł. Tak czy inaczej, oczywiście zaprezentuję nagrania w dzień i w nocy. Zaczynamy od najtańszej kamery w naszym zestawieniu, czyli 70mai M300, którą dziś kupicie nawet za 219 zł w Media Expert.

Wideorejestrator 70mai M300. Cena kamery to około 220 zł

Jak już wspomniałem, najtańszą ofertę, jaką znalazłem w sieci ma Media Expert. 219 zł za ten model to naprawdę uczciwa cena. Tym bardziej, że otrzymujemy obraz w rozdzielczości QHD. Jest to taki “trochę lepszy” Full HD, bowiem zamiast 1080p mamy 1296p. Cóż, tak sobie wymyślił producent. Mamy także dobry sensor optyczny SC3335, który ma za zadanie dobrze dobierać ostrość oraz poprawnie odwzorowywać kolory. Czym jeszcze cechuje się ta kamera? Przede wszystkim kątem widzenia na poziomie 140 stopni. W tej cenie rewelacja.

Co więc sprawia, że 70mai M300 jest taka ta tania? Odpowiedź jest bardzo prosta. Brak chociażby GPS, który pokazuje nam z jaką prędkością jedziemy. To nie wszystko. Ten model został “pozbawiony” ekranu. Aby zmienić ustawienia, bądź sprawdzić nagrania musimy połączyć się z nią poprzez sieć Wi-Fi. Jak nie trudno się domyślić, potrzebny będzie smartfon z zainstalowaną aplikacją, którą można pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store.

Najlepszy wideorejestrator do 600 zł? Zobacz model 70Mai M300.

70mai M300 – specyfikacja techniczna

Rozdzielczość: 1296p

Wyświetlacz: brak

Kąt widzenia: 140 stopni

Łączność: Wi-Fi

Obsługa kart pamięci: MicroSD do 256 GB

Kodek: H.264 / H.265, MP4

Dodatkowe informacje: tryb nocny, wbudowany mikrofon, montaż za pomocą taśmy 3M, tryb parkingowy (potrzebny adapter UP02)

Wymiary: 91 x 31,5 x 52 mm

70mai M300 – zawartość opakowania

Zawartość opakowania jest raczej podstawowa. Nie ma co się dziwić – 70mai M300 to budżetowa kamera. W bardzo eleganckim pudełku (to trzeba przyznać producentowi) ulokowano kamerę, 3,5-metrowy przewód zasilający, ładowarkę, dwie sztuki naklejek, które pozwalają nam na przymocowanie kamery do szyby, naklejkę elektrostatyczną, jeśli nie chcemy by klej został na szybie oraz instrukcję obsługi w języku polskim. Na tym koniec. Jest w sumie wszystko to, co być powinno, chociaż nie ukrywam, miłym akcentem byłby np. adapter do microSD, aby ułatwić nam transfer plików. Z drugiej strony mamy przecież aplikację i łączność Wi-Fi. Dzięki niej nagrania szybko “lądują” na naszym telefonie.

Jakość wykonania 70mai M300

Muszę przyznać, że w przypadku tego modelu nie ma się do czego przyczepić. Uchwyt, za pomocą którego mocujemy kamerę do szyby jest wykonany tak, że nie ma prawa by np. obiektyw zmienił kąt nagrywania. Z racji tego, że 70mai M300 jest pod względem designu smukłym wideorejestratorem, tak naprawdę możemy go ukryć za lusterkiem wstecznym i zapomnieć o jego istnieniu. Przecież obsługą kamery zajmiemy się za pośrednictwem smartfona. Miałem jednak pisać o wykonaniu, a nie o użytkowaniu. Nie ukrywam, jestem zaskoczony tym, że kamera w takiej cenie może oferować tak solidne wykonanie.

Próbne nagrania 70mai M300 w dzień i w nocy

Możecie zobaczyć, że o ile nagrania w dzień są naprawdę bardzo dobrej jakości, o tyle w nocy niestety występuje problem z odczytem rejestracji. Nawet pomimo tego, że przecież ten model ma wbudowany tzw. tryb nocny. No cóż, coś za coś.

Podsumowanie. Czy warto kupić tą kamerę do auta?

Według mnie, jeśli macie bardzo okrojony budżet, to zdecydowanie warto. Zyskujecie bardzo dobrą jakość nagrań w dzień (jak na kamerę za te pieniądze), a do tego samo urządzenie jest bardzo dobrze wykonane. Ja bym brał.

Prido i5 – kamera samochodowa do 300 zł

Kolejny model w zestawieniu to “stały bywalec” naszego portalu (indywidualny test tutaj). Jest to też kamera, która od dłuższego czasu jest dostępna w sprzedaży. Nie dziwi mnie to wcale – jest to dobry wideorejestrator, rozsądnie wyceniony. Dlatego też jeśli ktoś ma ochotę kupić klasyczną kamerę do samochodu za nieduże pieniądze to Prido i5 może się mu spodobać. Tym bardziej, że model ten potrafi nagrać naprawdę dobre jakościowo materiały w nocy. A to ogromny atut!

Nie będę się mocno rozpisywał na temat właściwości technicznych tego modelu oraz jego wykonania, gdyż przedstawiłem link do jej testu. Tak czy inaczej, za dobrą jakość materiałów wideo odpowiada sensor SONY Exmor imx323. Sprawdzony kilkukrotnie – za każdym razem mogę go polecić. Oczywiście, jeśli mówimy o kamerach w budżecie do 300 złotych.

Najlepszy wideorejestrator do 600 zł? Zobacz model Prido i5.

Prido i5 – specyfikacja techniczna

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli

Wyświetlacz: 2-cale LCD

Kąt widzenia: 150 stopni

Łączność: nie dotyczy

Obsługa kart pamięci: MicroSD do 64 GB

Kodek: H.264

Dodatkowe informacje: tryb nocny, wbudowany mikrofon, montaż za pomocą przyssawki, tryb parkingowy (wymaga stałego zasilania), bateria 320 mAh

Wymiary: 64 x 64 x 32,8 mm

Prido i5 – zawartość opakowania

W pudełku oprócz oczywiście kamery samochodowej znajdziemy również przewód USB o długości 3,6 m. Umieszczono również ładowarkę do gniazda zapalniczki z dwoma USB. W opakowaniu umieszczono także uchwyt na szybę oraz specjalne zaczepy, które pomagają w estetycznej instalacji przewodu wewnątrz naszego samochodu. Szkoda, że zabrakło np. adaptera do sprawnej transmisji danych albo chociaż drugiego, krótkiego przewodu USB do podłączenia kamery do samochodu.

Jakość wykonania kamery samochodowej Prido i5

Wierzcie mi lub nie, ale naprawdę nie ma się do czego przyczepić jeśli chodzi o to, jak została wykonana kamera samochodowa Prido i5. Spasowanie elementów, przyciski – tu wszystko działa tak, jak działać powinno. Jest to więc model, który zdecydowanie posłuży nam przez długi czas. Z resztą, gdyby tak nie było, Prido i5 nie byłby tak długo na rynku, prawda?

Próbne nagrania w dzień i w nocy za pomocą wideorejestratora Prido i5

Nie jest to model pierwszej nowości, nie jest to też najwyższa półka jeśli chodzi o kamery samochodowe. A jednak, wydaje mi się, że jak na wideorejestrator do 300 zł, jakość nagrań stoi na dobrym poziomie. Z resztą, musicie sami zobaczyć i ocenić.

Dodam jeszcze, że wideorejestrator Prido i5 możecie kupić za 299 zł w Media Markt.

70mai Dash Cam Pro Plus A500S – wideorejestrator za 450 zł

Kolejny model, z którym mieliśmy już do czynienia przy okazji przygotowywania innego artykułu związanego z wideorejestratorami. Czy 70mai to Xiaomi? Nie do końca. Fakt, popularny producent inwestuje w markę i ta znajduje się w tak zwanym “ekosystemie Xiaomi”, ale nie znajdziemy tu żadnych oznaczeń związanych z chińskim przedsiębiorstwem. Tak czy inaczej, bardzo lubię 70mai za kilka “smaczków”, których na próżno szukać u innych producentów.

Nawet nie chodzi o naprawdę wysoką jakość materiałów, bo w tej cenie faktycznie 70mai przoduje. Mam również na myśli to, jak wygląda opakowanie oraz jego zawartość. Możecie się śmiać, ale bardziej przypomina ono perfumę niż kamerę samochodową. Ot, to tak na marginesie. Aby nie przedłużać, sprawdźmy specyfikację techniczną i przejdźmy do zawartości opakowania oraz jakości wykonania tego modelu.

Najlepszy wideorejestrator do 600 zł? Zobacz model 70mai Dash Cam Pro Plus A500S

70mai Dash Cam Pro Plus A500S – specyfikacja techniczna

Rozdzielczość: 2592 x 1944 pikseli

Wyświetlacz: 2-cale LCD

Kąt widzenia: 140 stopni

Łączność: Wi-Fi

Obsługa kart pamięci: MicroSD do 128 GB

Kodek: H.264 / H.265

Dodatkowe informacje: tryb nocny, wbudowany mikrofon, montaż za pomocą naklejki, tryb parkingowy (wymaga stałego zasilania), bateria 500 mAh, GPS, ADAS, polskie komunikaty

Wymiary: 37,9 x 60,5 x 83 mm

Zawartość opakowania 70mai Dash Cam Pro Plus A500S

W zestawie znajdziemy oczywiście wideorejestrator, a także przewód USB, ładowarkę, naklejkę elektrostatyczną, uchwyt mocujący oraz przyrząd, którym łatwo odchylimy uszczelki aby ukryć przewód podczas jego instalacji.

70mai Dash Cam Pro Plus A500S – jakość wykonania

Tak, wiem, znów nie odkryję ameryki, ale chyba po prostu dziś nie ma słabych wideorejestratorów. Albo ja po prostu do zestawień faktycznie wybieram te najlepsze. W przypadku tego modelu zwracałem uwagę głównie na obrotowy obiektyw. Możemy regulować kąt nachylenia, a jeśli coś można przestawiać to przecież musi jednak zachować ustawienie, które wybraliśmy. Po wielu różnych testach – także na wyboistych trasach – stwierdzam, że 70mai Dash Cam Pro Plus A500S zdaje egzamin. Jakościowo – piątka z plusem!

70mai Dash Cam Pro Plus A500S – próbne nagrania kamerą w dzień i w nocy

Nie oszukujmy się – 2,5K sprawia, że obraz będzie naprawdę wyraźny. Tak też jest w przypadku 70mai Dash Cam Pro Plus A500S. Zastosowanie sensora SONY IMX335 było w przypadku tego wideorejestratora strzałem w dziesiątkę.

Gdzie kupić 70mai Dash Cam Pro Plus A500S? Może w Media Expert? Sieć marketów sprzedaje tą kamerę samochodową za 449 zł.

Prido i7 Pro – wideorejestrator do 470 zł

Wychwalałem Prido i5. Czy model “wyżej”, czyli i7 Pro jest równie dobry? To mało “powiedziane”. To wysokiej klasy wideorejestrator, który spełni wymogi nawet najbardziej surowych kierowców! Możecie przeczytać nasz krótki, indywidualny artykuł na jej temat. W przypadku i7 Pro największym atutem będzie oczywiście możliwość nagrywania obrazu w 60 klatkach, a nie jak zazwyczaj – w 30-tu. To oznacza, że zyskujemy o wiele bardziej płynny materiał, a to oznacza większą szczegółowość podczas jazdy.

Kolejnym atutem, o którym należy wspomnieć to oczywiście najważniejsza rzecz w każdym wideorejestratorze czyli obiektyw. W tym przypadku mamy matrycę Sony STARVIS IMX291. Jest całkiem dobra, a uzyskiwany obraz – ten w dzień, jak i nocy muszę uznać za poprawny. Z resztą, zaraz przekonacie się sami. To nie koniec fajnych rozwiązań. Prido i7 Pro oferuje funkcję WDR (ma to pomóc w widoczności tablic rejestracyjnych). Dodatkowo plusem jest szeroki kąt widzenia na poziomie 150 stopni.

Specyfikacja techniczna Prido i7 Pro

Rozdzielczość: 2560 x 1440 pikseli – 30 klatek na sekundę lub 1920 x 1080 pikseli – 60 klatek na sekundę

Wyświetlacz: 2,7-cali LCD

Kąt widzenia: 150 stopni

Łączność: Wi-Fi

Obsługa kart pamięci: MicroSD do 256 GB

Kodek: H.264 / H.265

Dodatkowe informacje: tryb nocny, wbudowany mikrofon, montaż za pomocą przyssawki, tryb parkingowy (wymaga stałego zasilania), bateria 320 mAh

Wymiary: 32,5 x 88,5 x 51 mm

Prido i7 Pro – zawartość opakowania

W opakowaniu umieszczono ładowarkę z dwoma portami USB, przewód USB o długości 3,6 m oraz mocowanie rejestratora. Trochę skromnie, ale mamy wszystko to, co potrzebne do pracy kamery samochodowej.

Jakość wykonania Prido i7 Pro

Świetne spasowanie elementów, bardzo dobrej jakości materiał wykorzystany do produkcji obudowy – klasa sama w sobie. To zawsze cenię w marce Prido. Model i7 Pro tylko potwierdza to, jak ważne jest dla producenta zadowolenie klientów. Dlatego też oferując ten model widać, jak dużo pracy poświęcono podczas jego tworzenia. Tak mogę w skrócie opisać moje odczucia z użytkowania wideorejestratora Prido i7 Pro. Pamiętajmy jednak, że wykonanie to jedno. Najważniejsze są materiały, które nagramy za pomocą kamery samochodowej. Sprawdźmy więc po raz kolejny, co może nam zaoferować ten model.

Próbne nagrania dzienne i nocne wykonane wideorejestratorem Prido i7 Pro

Jak widać, Prido i7 Pro oferuje nie tylko wysoką jakość wykonania, ale także bardzo dobre nagrania. W tej cenie, czyli około 450 złotych, nie mam nic do zarzucenia. Co do ceny – kamera jest na chwilę obecną wyceniana na 470,98 zł – mowa o najniższej kwocie jaką musicie wydać aby ją posiadać. Taką cenę znajdziecie między innymi w sieci Media Expert.

Wideorejestrator TrueCam H7 GPS – cena kamery to około 570 zł

Nie ukrywam, wizualnie bardzo podobny wideorejestrator do prezentowanego w tym artykule modelu 70mai M300. Z tą jednak różnicą, że tutaj mamy znacznie lepsze parametry, co powinno przełożyć się na lepszą jakość materiałów wideo. Czy tak będzie? Nie trudno się domyślić.

Swoją drogą, bardzo dziwi mnie, a zarazem ciekawi jedna rzecz. A mianowicie, chodzi o tzw. “rozstrzał” cenowy kamery samochodowej TrueCam H7 GPS. Przykładowo, Morele.net wycenia ją na 670 złotych, z kolei Media Expert na 1050 zł. Mało tego, odwiedzajac stronę producenta możemy zobaczyć kwotę rzędu 580 zł. Wybór jest więc oczywisty – najlepiej ten model kupić za pośrednictwem strony TrueCam.

Specyfikacja techniczna wideorejestratora TrueCam H7 GPS

Rozdzielczość: 2560 x 1440 pikseli – 30 klatek na sekundę lub 1920 x 1080 pikseli – 30 klatek na sekundę

Wyświetlacz: nie dotyczy

Kąt widzenia: 140 stopni

Łączność: Wi-Fi

Obsługa kart pamięci: MicroSD do 128 GB

Kodek: H.264 / H.265

Dodatkowe informacje: tryb nocny, wbudowany mikrofon, montaż za pomocą naklejki, tryb parkingowy (wymaga stałego zasilania), bateria – superkondensator, WDR, GPS

Wymiary: 98 x 30 x 45 mm

TrueCam H7 GPS – zawartość opakowania

Im droższy sprzęt, tym bardziej możemy wymagać od producenta, by zawartość opakowania była faktycznie bogata. Jak jest w tym przypadku? Według mnie całkiem nieźle. Mamy wideorejestrator TrueCam H7 GPS. W opakowaniu jest także ładowarka z dwoma portalu USB. Są dwa uchwyty 3M na szybę oraz naklejka elektrostatyczna. Znalazł się także przewód o długości 3 metrów do podłączenia zasilania. Na koniec krótki przewód do transmisji danych oraz etui do przechowywania kamery.

TrueCam H7 GPS – jakość wykonania

Całkiem solidne wykonanie, trzeba przyznać. Jakość podzespołów również stoi na wysokim poziomie. Zaskoczyło mnie to etui wykonane z miękkiego w dotyku materiału, które odpowiada za przechowywanie wideorejestratora. Nie ma się do czego przyczepić tak naprawdę.

Próbne nagrania dzienne i nocne z wykorzystaniem TrueCam H7 GPS

Jest dobrze. Bez dwóch zdań jest dobrze. Z resztą, nie ma co się dziwić. W tej cenie oczekujemy już jednak, aby kamera nagrywała naprawdę dobrej jakości materiały, prawda? Fakt, w nocy widać ziarno, jednak zdecydowanie poziom nagrań jest akceptowalny. Musicie sami zobaczyć.

70Mai Dash Cam M500 – wideorejestrator, którego cena zaczyna się od 589 zł

Przedostatnia kamera w naszym zestawieniu. Dlaczego napisałem, że jej cena startuje od 649 zł? To dlatego, że jest to model z wbudowaną pamięcią. Nie ma opcji dodania zewnętrznej karty microSD. Dlatego też jeśli chcemy aby np. wbudowana pamięć była większa, będziemy zmuszeni wybrać droższy model. Można kupić warianty 32 GB czy 64 GB lub 128 GB.

Jest to jakieś rozwiązanie, chociaż nie każdemu się zapewne spodoba. Podobnie może być w przypadku konieczności połączenia tego modelu ze smartfonem. Dlaczego musimy to zrobić? Producent tak jak w modelu M300 zrezygnował z ekranu. W związku z tym, jeśli chcemy zmienić ustawienia bądź zobaczyć nagrania, będziemy zmuszeni do instalacji aplikacji, która została przygotowana na smartfony z iOS (iPhone) jak i na te, które korzystają z systemu Google (Android). Aby nie było, że tylko krytykuję, mamy do dyspozycji wysoką rozdzielczość nagrań oraz szeroki – naprawdę szeroki – kąt widzenia.

Specyfikacja techniczna 70Mai Dash Cam M500

Rozdzielczość: 2592 x 1944 pikseli – 30 klatek na sekundę

Wyświetlacz: nie dotyczy

Kąt widzenia: 170 stopni

Łączność: Wi-Fi

Obsługa kart pamięci: MicroSD do 128 GB

Kodek: H.264 / H.265

Dodatkowe informacje: tryb nocny, wbudowany mikrofon, montaż za pomocą naklejki, tryb parkingowy (wymaga stałego zasilania), bateria – superkondensator, WDR, GPS, HDR, ADAS

Wymiary: 22 x 72,2 x 77,2 mm



Zawartość opakowania wideorejestratora 70Mai Dash Cam M500

W pudełku (bardzo eleganckim – przyzwyczaiła nas do tego marka) ulokowano kamerę, przewód USB, ładowarkę USB, naklejkę elektrostatyczną, uchwyt, taśmę oraz przyrząd, dzięki któremu odchylimy uszczelki by schować przewód i zachować estetykę wnętrza.

Jakość wykonania kamery 70Mai Dash Cam M500

Jest dobrze. Nie ma co się dziwić – do zestawienia wybrałem tylko takie modele. W końcu są to najlepsze wideorejestratory do 600 zł. Tak czy inaczej, nie do końca podoba mi się montaż kamery w specjalnym uchwycie. Obawiałem się, że ta forma może po jakimś czasie się uszkodzić. Bezpodstawnie – przez długi czas testów kamera była nie tylko stabilnie umiejscowiona w uchwycie, ale także kąt nachylenia pozostawał taki sam – nawet wtedy, gdy jeździłem po bardzo nierównej nawierzchni.

Próbne nagrania kamerą 70Mai Dash Cam M500

Marka 70Mai praktycznie zawsze zaskakiwała mnie pozytywnie jakością nagrań. W tym przypadku jest podobnie. Wysoka jakość materiałów – zarówno tych w dzień, jak i w nocy sprawia, że jeśli chodzi o najlepszy wideorejestrator do 600 zł ten model zajmuje czołowe miejsce. Z resztą, musicie sami zobaczyć. Myślę, że nie mijam się z prawdą.

Najlepszy wideorejestrator do 600 zł? Zobacz jak radzi sobie model 70Mai Dash Cam M500.

Prido X6 – wideorejestrator na lusterko za około 600 zł

To już trzeci model w naszym zestawieniu. Mamy więc komplet jeśli chodzi o produkty marki Prido. Czy aby na pewno? W trakcie publikacji tego artykułu producent zaprezentował jeszcze jeden model – i9. Czy będzie tak wydajny jak procesor Intela z taką samą nazwą? Kto wie, może się o tym przekonamy za jakiś czas.

Żarty na bok. Osobiście nie jestem wielkim fanem kamer mocowanych na lusterku. Psuje mi to estetykę wnętrza, tak po prostu. Są jednak zwolennicy takiego rozwiązania, dlatego nie sposób pominąć takie kamery samochodowe w naszym zestawieniu. Tym bardziej, że prezentujemy w tym artykule najlepsze modele. Warto zauważyć, że producent sprzedaje ten wideorejestrator w dwóch wariantach – z GPS i bez. Nie trudno się domyślić – lepiej kupić ten z GPS, ponieważ w przypadku sytuacji “trudnych”, mamy dokładne informacje o przebiegu trasy, naszej prędkości itd.

Specyfikacja techniczna Prido X6

Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli – 30 klatek na sekundę, tylny obiektyw 720p – 30 klatek na sekundę

Wyświetlacz: 9,66 cali dotykowy

Kąt widzenia: 150 stopni – przód, 130 stopni – tył

Łączność: nie dotyczy

Obsługa kart pamięci: MicroSD do 128 GB

Kodek: H.264

Dodatkowe informacje: tryb nocny, wbudowany mikrofon, montaż na lusterku, tryb parkingowy (wymaga stałego zasilania), bateria – 500 mAh, LDWS, GPS

Zawartość opakowania Prido X6

W pudełku oprócz, rzecz jasna, kamery samochodowej znajdziemy także moduł GPS (jeśli wybierzemy model właśnie z GPS). W opakowaniu znajduje się także uchwyt do mocowania na lusterku, ściereczka z mikrofibry, akcesoria, dzięki którym skutecznie ukryjemy przewód oraz ładowarka z dwoma portami USB. Producent dołączył również kamerę tylną, którą możemy używać jako kamerę cofania a także przewód USB o długości 3,6 metra. Jak widać, zestaw całkiem bogaty.

Jakość wykonania kamery samochodowej Prido X6

Wideorejestrator marki Prido cechuje się naprawdę solidnym wykonaniem. Nie ma co ukrywać – producent ten kładzie bardzo duży nacisk na jakość wykonania. To widać od razu, kiedy wyciągniemy kamerę z opakowania. Warto dodać, że w tym modelu mamy dotykowy ekran. Nie dość, że jest taki duży, to jeszcze ustawieniami sterujemy za pomocą dotyku. Znacznie ułatwia to korzystanie z kamery. Sam dotyk działa precyzyjnie, co również wpływa na komfort użytkowania tego modelu. Kolejnym elementem godnym uwagi jest zestaw uchwytów, dzięki którym zamocujemy wideorejestrator na lusterku. Są elastyczne a zarazem solidne.

Prido X6 – próbne nagrania wykonane w nocy oraz w dzień

Nie ukrywam, trochę brakuje mi przy tej cenie 60 klatek na sekundę, ale Prido X6 nadrabia dobrą jakością nagrań. Nie ma się do czego przyczepić – są poprawne, obraz jest czytelny i nawet szczegółowy jak na Full HD. Jestem na tak.

Najlepszy wideorejestrator do 600 zł? Zobacz jak radzi sobie model Prido X6.