TEST PRIDO I7 PRO – wideo-rejestrator z funkcją WiFi

Do kamerek samochodowych mam mieszane uczucia. Odnoszę wrażenie, że obecnie sprzęt ten jest przedmiotem nagrywania i wrzucania wyłącznie ciekawych sytuacji z drogi. Ba! Często wymuszanych przez nagrywających. Jednak do czego by ona nie miała służyć, powinna być nieodzownym dodatkiem do samochodu każdego kierowcy. Nigdy nie wiemy co spotka nas na drodze. A jak sprawuje się w tej roli kamerka od Prido i7 Pro z funkcją Wi-Fi? Sprawdźmy to!

Co znajdziemy w opakowaniu?

Kamerka samochodowa Prido i7 Pro

Przewód USB – kabel do ładowania kamerki zakończony wtyczką USB o długości 3,5 metra

Wtyczka 12V do samochodu na dwa wejścia USB

Elementy montażowe, w których jest przyssawka i elementy taśmy dwustronnej

Dokumentacja: gwarancja i instrukcja obsługi

Parę dodatków – jak zawieszka do samochodu

Specyfikacja techniczna Prido i7 Pro

Pozwólcie, że przedstawię wam najważniejsze dane techniczne prezentowanego modelu, na które z pewnością zwrócicie uwagę:

Rozdzielczość: maksymalna 2560 x 1440 @ 30fps lub 1920 x 1080 @ 60fps

Przetwornik obrazu 1/2,8″ Sony Stravis IMX 291

Rozdzielczość 2.4 MP

Wyświetlacz 2.7 cala

Chip Novatek NTK96663

Kąt widzenia: 150 stopni

GPS: TAK (po podłączeniu do aplikacji)

Nagrywanie dźwięku: tak

Sensor przeciążeń: tak

Zapis danych: nośnik microSD, pojemność maksymalna 256 GB

Akumulator: pojemność 320 mAh

Funkcje dodatkowe: tryb parkingowy, pozycjonowanie GPS, możliwość połączenia się z kamerką za pomocą WiFi

TEST Prido i7 PRO

Jakość nagrań w różnych warunkach oświetleniowych (w rozdzielczości 1080P/30fps) można zobaczyć na filmie poniżej.

Obraz z kamerki jest bardzo dobrej jakości. Kolory w dobrym stopniu oddają aktualne otoczenie i są bardzo realistyczne. Obraz jest wyraźny, sprzęt w wysokim stopniu radzi sobie z drganiami. Niestety, w przypadku kiedy spada nam naświetlenie obraz lekko się rozmazuje i odczytanie tablic rejestracyjnych w nocy mogłoby być problematyczne, ale nawet najdroższe urządzenia mają z tym problem.

Ważne, żeby wspomnieć o funkcji Wi-Fi i możliwości podglądania naszych wideo za pomocą smartfona. Całkiem dobry patent, patrząc na to, że nie zawsze mamy ochotę wyjmować kartę i zgrywać nagrania na laptopa. Montaż samego urządzenia jest banalnie prosty, chociaż uważam że samo mocowanie kamerki mogłoby być wykonane lepiej, gdyż miałem wrażenie, że pod ciężarem kabla Prido i7 PRO lekko przechylała się na jedną stronę. Rozwiązanie? Wystarczy poprowadzić przewód w podsufitce i w takim przypadku zapewniam, nic nie będzie ciążyło.



Wróćmy do samego urządzenia. Na górnej krawędzi producent umieścił gniazdo USB. Na prawej znajdziemy slot na kartę pamięci typu microSD. Firma sugeruje, by korzystać z karty o pojemności do 256 GB. Oczywiście, możemy używać nośnika o mniejszej pojemności. Tuż przy ekranie umieszczono cztery przyciski do regulacji ustawień menu. Oprogramowanie jest łatwe w obsłudze. Co ważne, dostępna jest polska wersja językowa. Dodam jeszcze, że cena prezentowanego modelu wynosi 499 zł. Według mnie, jest zdecydowanie adekwatna do oferowanej jakości nagrań. Co ciekawe, warto zauważyć, że YouTube konwertuje nagrania, co sprawia, że finalnie

Prido i7 Pro – próbne nagrania