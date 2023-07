Wideorejestrator staje się niezbędnym elementem wyposażenia każdego samochodu. I dobrze, bo dzięki niemu uzyskamy dowód podczas niejasnej sytuacji na drodze. Oto test TrueCam H25 4K GPS. Jest to kamera samochodowa dla wymagających. Dlaczego? Oferuje tak naprawdę topowe rozwiązania. O jakich mowa? Przekonacie się czytając dalej ten test. Zapraszam do lektury.

TrueCam to przedsiębiorstwo z Czech, które od dłuższego czasu oferuje w naszym kraju kamery samochodowe. Testowałem już wiele modeli i mogę śmiało przyznać, że jakościowo są to naprawdę dobre urządzenia. Najbardziej jednak zaskakuje mnie zawsze zawartość opakowania, która jest bardzo bogata. Z resztą, napisać, że w pudełku jest sporo akcesoriów, to jak nie napisać nic. Sami zobaczcie.

Test TrueCam H25 4K GPS

Zawartość opakowania TrueCam H25 4K GPS

Kamera samochodowa TrueCam H25 4K GPS

Ładowarka z dwoma portami USB

Przewód zasilający z portem mini USB (długość 35 cm)

Przewód do komunikacji kamery z komputerem

Naklejki 3M do instalacji uchwytu na szybie (2 sztuki)

Elektrostatyczna naklejka, która ułatwia demontaż uchwytu (2 sztuki)

Uchwyty 3M do estetycznego poprowadzenia przewodu wewnątrz auta (5 sztuk)

Adapter MicroSD – USB do kopiowania danych z karty pamięci

Narzędzie, dzięki któremu estetycznie ukryjemy przewód w aucie

Etui na kamerę

Jak widać, ilość elementów, jakie znajdziemy w zestawie robi wrażenie, prawda? Czas poznać specyfikację techniczną kamery.

Test TrueCam H25 4K GPS

Specyfikacja techniczna TrueCam H25 4K GPS

Oferowana rozdzielczość: 2160p / 30 FPS, 1440p / 55 fps, 1440p / 30 fps, 1080p / 60 fps, 1080p / 30 fps

Kąt widzenia: 160 stopni

Wyświetlacz: 2,31 cali, 320 x 240 pikseli

Kompresja: H.265, H.265

Wi-Fi 2.4 GHz lub 5 Ghz

Bateria: superkondensator

Wymiary kamery: 65 x 81 x 43 mm

Waga kamery: 134 g

Funkcje i rozwiązania, jakie oferuje TrueCam H25 4K GPS: Tryb parkingowy, detekcja ruchu, GPS (prędkość i położenie auta), nagrywanie w pętli, ParkShield, Timelapse, G-Sensor, Tryb nocny (WDR), nagrywanie głosu, możliwość połączenia z aplikacją mobilną lub z PC.

Mamy za sobą kwestie techniczne i zawartość opakowania. Jak widać, model ten oferuje naprawdę spore możliwości, prawda? Wszystko to jednak “dane na papierze”. Czy te dane przełożą się na dobrą jakość nagrywania oraz funkcjonalność tego modelu? Sprawdźmy to.

Wygląd zewnętrzny i jakość wykonania wideorejestratora TrueCam H25 4K GPS

Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie. Tak jednym zdaniem można podsumować to, co otrzymuje klient, który zdecyduje się na zakup kamery. Wcale mnie to nie dziwi – swoje kosztuje, ale producent stanął na wysokości zadania. Ruchomy obiektyw po ustawieniu odpowiedniego kąta, zostaje w takiej pozycji, poszczególne elementy obudowy są ze sobą spasowane wzorowo – to się ceni!

Przejdźmy teraz do wyglądu kamery. Montujemy ją na szybie za pomocą naklejki 3M. Specjalny design tego modelu sprawia, że tak naprawdę można ją łatwo ukryć w samochodzie. Jeśli macie auto z dość pionową szybą (mam na myśli auta jak Jeep Wrangler), nie macie się czego obawiać – wspomniany już ruchomy obiektyw sprawia, że tak czy inaczej dostosujecie go tak, by nagrywał zarówno to, co dzieje się na drodze, jak i na poboczach.

Test TrueCam H25 4K GPS

Czas przyglądnąć się części, która jest widoczna z poziomu kokpitu auta. Mamy spory ekran, tuż pod nim pięć przycisków. Obsługujemy nimi oprogramowanie (dostępne w języku polskim), możemy też uruchomić nagrywanie podczas zdarzenia (taki materiał będzie zabezpieczony przed przypadkowym nadpisaniem).

Test TrueCam H25 4K GPS

Na lewej krawędzi umieszczono port micro USB do podłączenia źródła zasilania, slot na kartę microSD oraz port, dzięki któremu podłączymy dodatkowe obiektywy. Tak, TrueCam H25 4K GPS pozwala nam na podłączenie kamer – wewnętrznej i tylnej. Możemy je dodatkowo kupić za pośrednictwem sklepu TrueCam.

Test TrueCam H25 4K GPS

Na pozostałych krawędziach możemy zauważyć otwory, pod którymi kryje się głośnik czy mikrofon. Wydaje mi się też, że są one wykorzystywane do oprowadzania ciepła generowanego przez elektronikę. Mogę się mylić, aczkolwiek domyślam się, że właśnie do tego służą.

Montaż i konfiguracja kamery samochodowej TrueCam H25 4K GPS

Tak naprawdę niezależnie od tego, jaki wideorejestrator wybierzemy, montaż może sprowadzić się do podpięcia przewodu, instalacji karty pamięci microSD oraz przyklejenia urządzenia na szybę. Warto jednak zagłębić się w to, co oferuje oprogramowanie – szczególnie w przypadku tak zaawansowanych modeli jak prezentowana kamera samochodowa TrueCam H25 4K GPS. Przede wszystkim, zaglądnijcie na stronę producenta. Po co? Znajdziecie tam nie tylko instrukcję obsługi (ta znajduje się oczywiście w opakowaniu, ale n astronie jest nieco bardziej rozbudowana). TrueCam ulokował tam także najnowszy system (tzw. Firmware), który wprowadza aktualizacje związane z działaniem kamery. Oprócz tego znajdzie się tam aktualna baza fotoradarów, aplikacja na Windows i MacOS oraz oprogramowanie na smartfony Android i iOS.

Przede wszystkim sugeruję ustawić aktualną datę i godzinę – to niezbędna opcja, jeśli chcemy faktycznie dochodzić później swoich praw. Kolejna rzecz to detekcja radarów – lepiej wiedzieć, że zbliżamy się do fotoradaru, prawda? Następnie mamy opcję ParkShield. Jest to funkcja, która nagrywa obraz, jeśli “zauważy” uderzenie innego pojazdu bądź wykryje ruch przed obiektywem. Tutaj zaznaczam – potrzebne jest dodatkowe akcesorium, które umożliwia nam podpięcie stałego prądu do samochodu. Chodzi o TrueCam Hardwire kit. W opcjach ustawiamy również czy chcemy mieć dostęp do Wi-Fi (niezbędne, jeśli korzystamy z aplikacji na smartfony). Pojawia się również możliwość zmiany ustawień rozdzielczości. Fakt, można jeździć z 2160p przy 30 klatkach na sekundę, jednak osobiście wybrałbym 1080p przy 60 klatkach.

Test TrueCam H25 4K GPS Test TrueCam H25 4K GPS Test TrueCam H25 4K GPS Test TrueCam H25 4K GPS

Opcja TimeLapse nagrywa obraz w przyspieszonym tempie. Mikrofon – rzecz oczywista. Warto również ustawić 5-minutowe nagrywanie w pętli. Zamiast mieć wiele plików po minucie, mamy kilka 5-minutowych. W ustawieniach znajdziemy również możliwość zmiany opcji kompresji, możemy ustawić to, co ma pojawiać się na nagraniu (np. GPS, czas i prędkość). Pozostałe opcje, o których warto pamiętać to np. możliwość ustawienia naszej rejestracji samochodu na nagraniu czy strefy czasowej.

Dodam jeszcze, że sam montaż kamery na szybie jest banalnie prosty. Ot, odklejamy warstwę ochronną naklejki 3M i albo przyklejamy uchwyt prosto do szyby, albo wcześniej przykładamy elektrostatyczną naklejkę. Następnie pozostaje nam ulokowanie przewodu – na szczęście jest całkiem długi i mamy dodatkowo uchwyty, które pomagają go nam estetycznie ulokować, by nie przeszkadzał podczas jazdy. Nasuwa się na koniec pytanie – czy faktycznie korzystać z fabrycznego przewodu czy jednak dokupić akcesorium podtrzymujące cały czas prąd. Jeśli często parkujecie samochód w publicznych miejscach, zdecydowanie bym go rozważył.

Test TrueCam H25 4K GPS – jakość nagrań w dzień i w nocy

Czas sprawdzić jakość nagrań. Jest to przecież podstawa w przypadku każdego wideorejestratora. Szczególnie ciekawiła mnie jakość w nocy, bowiem producent chwali się specjalnym trybem do nagrywania w trudnych warunkach oświetleniowych, technologią WDR oraz obiektywem o jasności f/1,8. W uzyskaniu dobrej jakości ma także pomóc czujnik CMOS. Jak jest w praktyce? Sami oceńcie. Poniżej przedstawiam materiał wideo, na którym zobaczycie kamerę, akcesoria dołączane do zestawu oraz oczywiście nagrania zrealizowane zarówno w dzień, jak i w nocy. Oczywiście, bierzcie poprawkę na to, że YouTube oraz program do montażu mogą trochę skompresować wideo, co delikatnie pogorszy jakość. Tak czy inaczej według mnie wyniki są bardzo zadowalające.

Testowe nagrania w dzień i w nocy kamerą samochodową TrueCam H25 4K GPS

Fakt, widzę że w przypadku nagrań nocnych jest w pewnym stopniu mały problem z odczytem rejestracji ze skutera, jednak ogólnie obraz zarówno, w dzień, jak i w nocy jest naprawdę dobry. Nie ma szumów, zakłóceń, a oprócz tego jednego przypadku rejestracje były widoczne dobrze, a to przecież priorytet. Zdecydowanie widać już na pierwszy rzut oka, że mamy do czynienia z produktem z wyższej półki. Mam na myśli zarówno jakość wykonania, zawartość opakowania, jak i finalnie nagrania, które to przecież są najważniejszym elementem każdego wideorejestratora.

