Wideorejestrator Prido i5 – test

Dlaczego kamera samochodowa to bardzo przydatne urządzenie? Przede wszystkim pomoże nam w nie do końca jasnych sytuacjach na drodze. Stłuczka, próba wymuszenia i tym podobne. W takim przypadku pomoże na przykład wideorejestrator Prido i5, który miałem okazję przetestować. Jeśli jesteście zainteresowani moją opinią na temat tego modelu zachęcam do dalszej lektury artykułu.

Już na wstępie chciałbym zaznaczyć, że będzie to krótki test, ponieważ skupiłem się głównie na pokazaniu co w praktyce potrafi wideorejestrator Prido i5. Przecież po to montowana jest kamerka samochodowa. Tak czy inaczej, rzecz jasna zaprezentuję w skrócie to, co otrzymujemy w opakowaniu oraz to, jak wygląda urządzenie.

Zawartość opakowania całkiem klasyczna. Aczkolwiek…

W opakowaniu znalazł się, rzecz jasna wideorejestrator Prido i5. Oprócz niego producent zdecydował się na dość skromny zestaw, aczkolwiek jedno rozwiązanie przypadło mi do gustu. Chodzi o to, że 3,5-metrowy przewód nie jest zakończony jak to zwykle bywa gniazdem zapalniczki, a portem USB. Dzięki temu osoby, które mają tego typu złącza w aucie mogą z nich skorzystać, właśnie zamiast typowego gniazda 12V. Co ciekawe, w zestawie znajdziemy również ładowarkę samochodową z dwoma portami USB. To oznacza, że oprócz wideorejestratora naładujemy na przykład nasz telefon. Znalazło się również pięć “uchwytów” na przewód, które możemy przykleić np do krawędzi szyby, aby przewód zasilający nie przeszkadzał nam podczas jazdy. Rzecz jasna, kamerka samochodowa i przewód to nie wszystko. Jest też instrukcja obsługi w ośmiu językach (w tym w Polskim) oraz solidna przyssawka do szyby.

Wideorejestrator Prido i5 – kwestie techniczne

Przede wszystkim mamy do czynienia z sensorem optycznym Sony Exmor IMX323. Według producenta ma on cechować się dobrym doświetleniem w dzień i w nocy. W praktycznych testach kamerka samochodowa udowodniła, że rzeczywiście daje sobie radę, chociaż po zmroku widać dość mocno szumy spowodowane dużą czułością ISO. Kolejnym atutem według producenta, jakim może pochwalić się wideorejestrator Prido i5 to funkcja WDR, która ma na celu zoptymalizować poziom naświetlenia obrazu. Dzięki temu nawet podczas jazdy pod słońce matryca ma nagrać dobrze widoczną tablicę rejestracyjną. Niestety przez większość czasu jeździłem w pochmurne dni, aczkolwiek na filmie testowym widać, że rejestracje różnych aut, nawet pod kątem są dość dobrze widoczne. Plusem jest również kąt widzenia wynoszący 150 stopni. To oznacza, jak same liczby mówią, że kamera może nagrać naprawdę szeroki kąt, a to jest bardzo ważne na drodze.Kolejną kwestią techniczną jest procesor. Producent użył w przypadku tego modelu Novatek NT96658. Jest to CPU dość często używany w wideorejestratorach za około 200 – 300 zł.

Kamera samochodowa Prido i5 w praktyce

Zacznijmy od tego, że wspomniany wcześniej procesor należy do dość wydajnych modeli pomimo tego, że przecież wideorejestrator Prido i5 nie należy do tych najdroższych. Wybudzanie zajmuje niewiele czasu, dzięki temu praktycznie po uruchomieniu zapłonu kamera samochodowa jest gotowa do nagrywania. Plusem jest menu w języku polskim, dzięki czemu osoby nie znające języków obcych będą mogły dostosować wszystkie opcje według własnych preferencji. Wideorejestrator posiada czujnik przeciążeń. To oznacza, że w przypadku stłuczki film zostanie zabezpieczony tak, by nie został przypadkowo nadpisany. Jest to ważne, ponieważ Prido i5 oferuje nagrywanie w pętli. Rzecz jasna, funkcja ta działa również w trybie parkingowym. Dlatego też jeśli ktoś przypadkowo uderzy w nasze auto, nie ujdzie mu to na sucho. G-sensor możemy całkowicie wyłączyć, bądź też ustawić jeden z trzech poziomów. Optymalnie jest zostawić poziom średni, aczkolwiek to kwestia wyboru. Zagłębiając się w menu możemy ustawić rozdzielczość, aczkolwiek polecam zostawienie Full HD, by jakość obrazu była jak najlepsza. Możemy również ustawić to, czy na nagraniu ma pojawić się data i tablica rejestracyjna. Ilość opcji jest naprawdę duża.

Wideorejestrator Prido i5 – przykładowe nagrania w dzień i w nocy

W poniżej zamieszczonym materiale wideo znalazł się unboxing, a także przykładowe nagrania jakie oferuje wideorejestrator. Jakość filmu pozostawiam Waszej ocenie. Osobiście mam sporo uwag do jakości nagrań po zmroku. W dzień nie mam jej nic do zarzucenia. Opinią podzielcie się w komentarzach. Oczywiście jeśli macie na to ochotę.