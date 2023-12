Patrząc przez pryzmat zarobków w Polsce, wszystkie skandynawskie kraje wydają się nam drogie. Wkrótce stolica jednego z tych krajów może być jeszcze droższa niż dotychczas, ponieważ przygotowany jest projekt podatku dla turystów, za którym opowiadają się zarówno mieszkańcy, jak i partie polityczne. Po jego wprowadzeniu Kopenhaga będzie jeszcze droższa!

Stolica Danii będzie zdecydowanie droższa, a już nie było tanio

Poziom życia w krajach skandynawskich jest naprawdę wysoki, a same zarobki są zdecydowanie większe niż w Polsce. Oczywiście to wiąże się również ze zdecydowanie większymi podatkami. Już teraz pojechanie do Kopenhagi wiąże się z naprawdę wysokimi wydatkami. Sama Dania jest bardzo drogim kierunkiem, a teraz pobyt w jej stolicy stanie się jeszcze droższy, ponieważ wkrótce zostanie tam wprowadzony podatek dla turystów!

Ta stolica wprowadza podatek turystyczny! Będzie jeszcze droższa! Fot. Pexels

W ostatnim indeksie EIU Worldwide Cost of Living, który publikowany jest co roku, stolica Danii zajęła ósme miejsce na świecie, jeśli chodzi o ocenianie kosztów życia w danym mieście. Kopenhaga, w Europie, zajęła czwartą lokatę! Według indeksu drożej jest tylko w Zurychu, Genewie i w Paryżu. A koszta te będą rosnąć, ponieważ poza wspomnianym podatkiem dla turystów, od 2025 roku w Danii będzie obowiązywał podatek lotniczy. Wszystko odbije się na cenach biletów, które po przeliczeniu zdrożeją nawet o 200 złotych!

Głosowanie dotyczące wprowadzenia podatku odbyło się 30 listopada, podczas obrad miasta. Jak podaje „The Copenhagen Post” , argumentem przeciw wprowadzeniu opłaty było zmniejszenie atrakcyjności w oczach turystów, którzy i tak odwiedzając Kopenhagę, muszą liczyć się z naprawdę wysokimi kosztami pobytu. To jednak nie przyniosło skutku i ustawa o wprowadzeniu opłaty została przegłosowana wynikiem 32 do 20.

Ta stolica wprowadza podatek dla turystów! Będzie jeszcze droższa! Fot. Pexels

Kwota podatku nie jest jeszcze znana i aby opłata weszła w życie, ustawa musi zyskać akceptację parlamentu. Niemniej jednak jeśli zostanie ona zaakceptowana, stolica Danii z pewnością straci w oczach turystów. Już jest jednym z najdroższych kierunków na całym świecie, a wprowadzenie podatku umocni lub da jej wyższą lokatę w tego typu zestawieniach.

Źródło: EIU/ Fot. Pexels