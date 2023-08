Wystarczy popatrzeć na dwie podstawowe kwestie: pogodę i cenę. Właśnie dlatego Polacy jeżdżą za granicę na wakacje. Ja się wcale nie dziwię. Lepiej wybrać ofertę all inclusive w 4 czy 5-gwiazdkowym hotelu niż dużo droższy wariant np. nad polskim morzem, które nie należy do najcieplejszych, a już na pewno nie ma co liczyć na “atrakcyjną” cenę.

Za granicę na wakacje. Nic dziwnego. Jest taniej i pewniej.

Gdzie Polacy spędzają sierpniowe wakacje? Oczywiście, za granicą. Dlaczego? Bo mamy przede wszystkim gwarancję dobrej pogody. A jakie kierunki wybierają rodacy? Przede wszystkim, według Wakacje.pl jeździmy nad Morze Śródziemne oraz na Bałkany. To właśnie tam będą odpoczywać klienci biur podróży. Nic dziwnego. To piękne miejsca, a dobra pogoda to wręcz “pewniak”. Warto dodać, że w sierpniu, konkretnie już “lada moment”, będziemy mogli wykorzystać dzień wolny od pracy, czyli 15.08. Przypada wtedy święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to więc okazja by przedłużyć sobie weekend lub po prostu wykorzystać o jeden dzień mniej z przysługującego nam urlopu.

Gdzie na urlop? Polacy jeżdżą za granicę na wakacje.

Sezon wakacyjny w pełni. Ba, można już zacząć twierdzić, że zbliża się ku końcowi. Tak czy inaczej, Polacy nadal intensywnie korzystają z ofert biur podróży. Niebawem przypada tak zwany długi weekend, o którym wspominałem wyżej. Według Dominika Milewskiego, wiceprezesa do spraw produktu w Wakacje.pl wiele popularnych hoteli ulokowanych w Grecji i Turcji jest już zapełnionych. Nie warto więc czasami czekać na ostatnią chwilę, ponieważ mogą zostać w sprzedaży oferty, które nie do końca spełnią nasze oczekiwania. Mało tego – czasami oferta “last minute” może się wręcz nie pojawić, ponieważ jej po prostu może nie być.

Warto również wspomnieć, że Polacy latają nie tylko do Turcji i Grecji. Chętnie wybieramy również Bułgarię i Egipt. Nic w tym dziwnego, Ostatni kierunek jest tak zwanym “całorocznym”. Lubimy tam latać, ponieważ mamy pewną pogodę oraz bardzo dużą liczbę hoteli z opcją all inclusive. Jeśli chodzi o inne kierunki, Polacy wybierają także Hiszpanię, Tunezję, Cypr, Albanię, Włochy oraz Chorwację. Osoby, które chcą “wyskoczyć” na tak zwany długi weekend decydują się na kierunek egzotyczny – Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Ile kosztują wakacje za granicą?

Wszystko zależy od kierunku podróży, który wybierzemy. Najtańsza jest Bułgaria. Tam średnia według Wakacje.pl wynosiła 2660 zł za osobę. Z kolei wakacje w Turcji kosztują 3382 zł za osobę. Grecja to średni koszt na poziomie 3823 zł za osobę. Warto jeszcze wspomnieć, że zdecydowanie najczęściej wybieramy opcję all inclusive. Aż 87 procent rezerwujących sierpniowe wakacje zdecydowało się na zakup takiej oferty. Zaledwie 7 procent wybrało wariant z dwoma posiłkami.