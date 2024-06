Debiut Mbappe w Realu Madryt będzie miał miejsce Warszawie

Każdy kibic Królewskich czeka na debiut Mbappe w Realu Madryt. Ten oczywiście nastąpi po zakończeniu Mistrzostw Europy 2024. Okazuje się, że francuski napastnik, który oficjalnie został napastnikiem madryckiej drużyny, swój pierwszy oficjalny mecz w barwach Los Blancos może zagrać… na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Koniec sagi. Francuz oficjalnie przechodzi do Królewskich

O przenosinach Kyliana Mbappe do Realu Madryt mówiło się już od kilku lat. Francuski napastnik, który przez kilka ostatnich lat reprezentował barwy francuskiego Paris-Saint Germain, w każdym letnim okienku transferowym łączony był z Królewskimi. Po kilku latach spekulacji i plotek w końcu do tego doszło.

W poniedziałek, 3 czerwca 2024 roku, dwa dni po wygraniu 15. trofeum Ligi Mistrzów, Real Madryt oficjalnie ogłosił podpisanie Kyliana Mbappe. Kontrakt zawodnika ma trwać pięć lat, czyli do 2029 roku, a za każdy rok gry, napastnik zarobi 15 milionów euro netto. Co więcej, za samo podpisanie kontraktu ma on otrzymać 150 milionów premii!

Kylian Mbappe podpisał kontrakt z Realem Madryt! Fot. SportsDigitale

Debiut Mbappe w Realu Madryt w Polsce?

14 sierpnia 2024 roku na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie miejsce będzie miało ważne wydarzenie sportowe – mecz o Superpuchar Europy UEFA. W tym spotkaniu zmierzy się zwycięzca Ligi Europy, czyli Atalanta Bergamo, z Realem Madryt, który wygrał swój 15. tytuł najlepszej drużyny Ligi Mistrzów. I to właśnie wtedy ma nastąpić rzekomy oficjalny debiut Mbappe w Realu Madryt.

Francuz swój oficjalny debiut w barwach Realu Madryt może zaliczyć na PGE Stadionie Narodowym! Fot. Paris-Saint Germain, Author Unknown Francuz swój oficjalny debiut w barwach Realu Madryt może zaliczyć na PGE Stadionie Narodowym! Fot. Paris-Saint Germain, Author Unknown

To ni byłby pierwszy debiut tak wielkiej gwiazdy światowej piłki w Polsce. 30 lipca 2013 roku w Gdańsku odbyło się spotkanie tamtejszej Lechii oraz Barcelony. W 79. minucie, po raz pierwszy w barwach Blaugrany, na boisku pojawił się Neymar.

Wychodzi więc na to, że oficjalny debiut Mbappe w Realu Madryt będzie miał miejsce w Polsce i to właśnie na PGE Narodowym będzie on mógł podnieść swoje pierwsze trofeum w barwach klubu z Madrytu.