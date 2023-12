W wielu domostwach od kilku lat montowane są nowoczesne urządzenia, które mają generować ciepło. Oczywiście mowa o pompach ciepła, które są obecnie bardzo popularne. Na rynku pojawiła się nowa pompa ciepła Woltair WLTR dająca większe możliwości monitorowania pracy urządzenia oraz oszczędzania.

Pompa ciepła Woltair WLTR wchodzi na polski rynek

Woltair zaprezentowało nową, autorską pompę ciepła, która daje jeszcze większe możliwości. Model WLTR wyróżnia się na tle konkurencji zaawansowanym modelem zdalnego dostępu i zaawansowanego sterowania. Pompa ciepła Woltair WLTR daje nam możliwość podłączenia jej do sieci LAN, dzięki czemu jesteśmy w stanie ją zdalnie konfigurować, serwisować i monitorować, zapobiegając potencjalnym problemom.

Przeczytaj także: Woltair się nie zatrzymuje. 12 producentów pomp w ofercie!

Pompa ciepła Woltair WLTR ma także rozwiązanie awaryjne, które możemy wykorzystać, gdy zabraknie dostępu do sieci internetowej. Zamontowana w niej karta SIM gwarantuje stałe i płynne połączenie z internetem, dzięki czemu nawet w takich momentach możemy monitorować jej pracę. Możliwość zdalnego sterowania to nie wszystko, co ma do zaoferowania najnowsza pompa ciepła w ofercie czeskiego producenta.

Pompa ciepła Woltair WLTR to zabezpieczenie przyszłości

Nowoczesne rozwiązania, które przenoszą się na wyższy poziom pracy

W tego typu urządzeniach najważniejsza jest wydajność pracy, dlatego też Woltair przy projektowaniu modelu WLTR skupił się na precyzji jej działania. Wydajność oraz zużycie oparte są nie tylko na aktualnej temperaturze zewnętrznej, ale również na prognozie pogody przepowiadanej dla regionu. Dzięki tej technologi pompa ciepła Woltair WLTR jest w stanie oszacować i zoptymalizować zużycie oraz koszty ogrzewania.

Urządzenie oferuje także możliwość spersonalizowania trybu ogrzewania w zależności od trybu gospodarstwa nawet co do godziny! Sam poziom zużycia energii ukazywany jest dokładnie przy użyciu wskaźnika mocy pulsacyjnej, zintegrowanego bezpośrednio z panelem kontrolnym. Użytkownicy mają możliwość śledzenia statystyk na czytelnych wykresach.

Pompa ciepła Woltair WLTR to zabezpieczenie przyszłości Pompa ciepła WLTR od Woltair to zabezpieczenie przyszłości

Zainteresowanie tematyką pomp ciepła u polskich konsumentów w ostatnich latach znacznie wzrosło. Oczekują oni przede wszystkim urządzeń odpowiednio dopasowanych do swoich gospodarstw domowych oraz działających efektywnie. Nasza pompa ciepła WLTR jest innowacyjna w tym kontekście, że optymalizuje zużycie i wydajność urządzenia nie tylko na podstawie bieżącej pogody, ale też tej prognozowanej. Wygodne, zdalne sterowanie oraz przejrzyste monitorowanie wyników przypadną do gustu polskim użytkownikom. Michał Borek, Country Manager w Woltair Polska

Źródło: opr. wł./info. prasowe