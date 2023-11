Aż 12 producentów pomp ciepła ma w swojej ofercie Woltair, prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo, które nie tylko doradzi jaki model wybrać, ale przeprowadzi klienta przez cały proces – aż do finalnej instalacji urządzenia.

Kto stoi w miejscu, ten się cofa. Popularne przysłowie, ale w sumie, prawdziwe. Dotyczy to także działalności czeskiej marki, która prężnie rozwija się na naszym, polskim rynku. Woltair właśnie chwalił się danymi – wiemy, że klienci najczęściej wybierali pompy ciepła marki Panasonic.

Woltair się nie zatrzymuje. 12 producentów pomp w ofercie!

Koncepcja marketplace i 12 producentów pomp ciepła w ofercie

Jakiś czas temu miałem okazję odwiedzić przedsiębiorstwo Woltair, a raczej polską siedzibę. Dowiedziałem się wielu ciekawych rzeczy i poznałem koncepcję działalności, którą przedstawił mi Michał Borek, Country Manager Woltair Polska. Dowiedziałem się z niej, że klient – inwestor, który planuje zainstalować w swoim gospodarstwie domowym pompę ciepła, będzie mógł za sprawą Woltair skorzystać z kompleksowej usługi. O co chodzi? Przede wszystkim firma przeprowadza dokładny wywiad z inwestorem, czego efektem jest prawidłowo dobrany sprzęt. Kolejnym krokiem jest pomoc w kwestiach finansowych, a finalnie Woltair zapewnia instalację, która zostanie wykonana przez certyfikowanych monterów przeszkolonych przez czeskie przedsiębiorstwo.

Woltair ma już 12 producentów pomp ciepła w swojej ofercie!

Wydaje mi się, że posiadanie w ofercie produktów wielu producentów – tak jak w przypadku Woltair, które działa w koncepcji marketplace jest bardzo dobrą opcją, szczególnie dla klienta końcowego. Inwestor, który chce w swoim gospodarstwie domowym zamontować pompę ciepła lub fotowoltaikę nie musi iść na kompromis. W przypadku współpracy z Woltair klient może być pewny, że urządzenia zostaną dobrane faktycznie do jego domu. Wszystko po to, by uzyskać jak najlepszą efektywność pompy ciepła czy fotowolkaiki (lub obu tych rozwiązań).

„Producenci, którzy współpracują z naszą firmą mają pewność, że Woltair dba o najwyższą jakość standardów montażowych, a wykonane przez nas instalacje będą dla nich najlepszą wizytówką. Dodatkowo dzięki naszym dobrym wynikom sprzedażowym wspieramy producentów w popularyzacji ich marek. Produkty Panasonic od lat cieszą się uznaniem wśród klientów, dlatego pomp ciepła tej firmy nie mogło zabraknąć w naszej ofercie. Panasonic przykłada bardzo dużą wagę do odpowiedniego przeszkolenia instalatorów, co jest spójne z wizją Woltair” komentuje Michał Borek, Country Manager, Woltair Polska.

„Bardzo cieszymy się, że w ofercie Woltair znajdują się pompy ciepła Panasonic. Mamy nadzieję, że wspólne wysiłki i praca, a także spójna wizja odnośnie szkoleń dla instalatorów przyniosą efekty. Pompy ciepła Panasonic wyróżnia bardzo dobra jakość i niezawodność, potwierdzona ogromną ilością zamontowanych urządzeń, dlatego jeszcze bardziej cieszymy się, że nasz produkt może być popularyzowany przez taką markę jak Woltair” mówi Jakub Traczyk, A2W Produkt Manager, Panasonic.

Woltair daje klientowi gwarancję. Nie zdąży na czas? Oddaje połowę kosztów umowy

Kiedyś już o tym pisałem ale warto przypomnieć, bo to naprawdę fajna rzecz – szczególnie dla potencjalnych klientów. Dzięki akcji promocyjnej “30/50” inwestor może być pewny, że współpracując z Woltair na pewno zyska. Dlaczego? Przedsiębiorstwo daje gwarancję. W przypadku, gdyby pompa ciepła nie została zainstalowana w 30 dni od wyrażenia gotowości przez klienta, firma zobowiązana jest zwrócić 50% kosztów umowy. Daje to inwestorowi pewność w sprawnym działaniu firmy, a w przypadku potknięcia, zawsze może cieszyć się o połowę tańszą usługą. Szczegółowe informacje dotyczącej tej akcji dostępne są tutaj.