Woltair oferuje darmowe szkolenia z instalacji pomp ciepła!

Coraz więcej osób chce w swoich domach posiadać pompę ciepła i fotowoltaikę. Firm oferujących takie usługi jest multum. Niestety, często pojawiają się instalatorzy, którzy nie do końca potrafią zrobić to poprawnie. Dlatego też przedsiębiorstwo Woltair uruchomiło w naszym kraju akademię. Dzięki niej zainteresowani mogą wiele skorzystać, bowiem firma oferuje darmowe szkolenia z instalacji pomp ciepła. Miałem okazję zwiedzić polską siedzibę Woltair i porozmawiać z osobami pracującymi dla tego przedsiębiorstwa.

Ruszyła akademia Woltair, która oferuje darmowe szkolenia z instalacji pomp ciepła!

OZE zadomawia się w Europie

Czy tego chcemy czy nie, pompy ciepła oraz fotowoltaika prędzej czy później będą wręcz hurtowo montowane w polskich gospodarstwach domowych. Dlatego też wiele osób już teraz decyduje się na taką inwestycję. Wszyscy doskonale wiemy, jak to wygląda w przypadku fotowoltaiki. Jesteśmy wręcz zasypywani z każdej strony propozycjami montażu. Nasuwa się pytanie – czy wszyscy instalatorzy rzetelnie wykonują swój fach? Dotychczas myślałem, że raczej tak, aczkolwiek dziś, kiedy widziałem zdjęcia prezentowane przez Piotra Kisiel, Członka Zarządu ds. Rozwoju Rynku z SBF Polska PV twierdzę zdecydowanie inaczej. Ba, cieszę się, że w Polsce powstała Akademia Woltair, w której eksperci będą szkolili i doszkalali pracowników różnych przedsiębiorstw zajmujących się instalacją pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych.

Oczywiście, to nie do końca jest tak, że mówimy o ekspertach z sąsiedniego kraju. Woltair pochodzi właśnie z Czech. Przedsiębiorstwo dwa lata temu uruchomiło tam swoją akademię, która prężnie się rozwija. Po co powstała? Oczywiście po to, by uniknąć problemu niedoboru wykwalifikowanych ekip, które zajmują się montowaniem odnawialnych źródeł energii. Co ciekawe, w Polsce brakuje podobno kilkadziesiąt tysięcy specjalistów. Właśnie dlatego Akademia Woltair będzie szkoliła oraz certyfikowała nowych techników. Rzecz jasna, “coś za coś”. Czeskie przedsiębiorstwo będzie rozwijać swoją sieć partnerów.

Chcesz wiedzieć więcej? Wystarczy zobaczyć stronę firmy Woltair. W zakładce “Akademia” znajdziemy wyszczególnione kursy oraz terminy, w jakich odbywają się szkolenia. Powinni się nimi zainteresować specjaliści z obszaru ogrzewania i chłodnictwa, elektrycy, hydraulicy oraz technicy serwisowi. Jeśli o tym myślałeś to wyprzedzam – tak, jeśli pracujesz w sektorze budownictwa, będziesz mógł się przebranżowić. Jak to będzie wyglądać? Zajęcia będą prowadzili specjaliści z Woltair oraz eksperci działający w branży OZE. Kursanci będą mogli zapoznać się z pompami ciepła oraz fotowoltaiką światowych marek.

Kursanci będą pracowali na “żywym organizmie”

Teoria to jedno. W przypadku pomp ciepła czy fotowoltaiki najważniejsza jest praktyka. Tak przynajmniej mi się wydaje. Dlatego też Akademia Woltair posiada swój “showroom”, w którym zaprezentowane są pompy ciepła sześciu producentów: Alpha Innotec, Dimplex, LG, Panasonic, REWOLO (autorski produkt Woltair) oraz Viessmann. Co ciekawe, można tam także zobaczyć komponenty fotowoltaiczne. Mam na myśli magazyny energii Pylontech, falowniki GoodWe, falowniki on-grid FoxESS oraz moduły fotowoltaiczne marek takich jak Trina i Jinko Solar.

Podczas rozmowy z Panem Michałem Borkiem, Country Managerem Woltair w Polsce dowiedziałem się jak będzie wyglądać “rekrutacja” kursantów do akademii. Przede wszystkim będą analizowane dotychczasowe instalacje wykonane przez techników. Jeśli ktoś chce się “przebranżowić”, będzie musiał zaprezentować przy ekspercie z Woltair to, jak wykonuje daną pracę. Jak to ma wyglądać? Najlepiej skontaktować się z akademią, aby poznać szczegóły.

Co ciekawe, to nie jest tak, że akademia została otworzona, a Woltair czeka teraz na zgłoszenia. Zainteresowanie jest bardzo duże. Już dziś dwadzieścia firm instalatorskich rozpoczęło szkolenia w Warszawie, w siedzibie przedsiębiorstwa. Do końca roku są to kursy bezpłatne. Co dalej? Część będzie współfinansowana przez producentów, z którymi współpracuje Woltair – wtedy, rzecz jasna, kursanci będą pracowali głównie na sprzęcie danej firmy, bądź firm, które opłacają szkolenie.

Pompa ciepła nie dla każdego

Zapytałem Country Managera Woltair w Polsce przede wszystkim o to, jak firma podchodzi do tematu sprzedaży pomp ciepła. Skoro ma swój produkt, to jak będzie wyglądała sprzedaż urządzeń oferowanych przez innych dostawców? Przecież lepiej sprzedać swój produkt, na którym zarobi się więcej niż konkurencyjny model, z którego ma się jedynie marżę. Przedstawiciel Woltair powiedział, że w DNA firmy wpisane jest to, żeby dać klientowi szeroki wybór gamy produktów. Instalatorzy bądź firmy instalujące oferują z reguły produkty od jednego do dwóch, czasami do trzech producentów. Woltair ma ich piętnastu, a do tego swój autorski model.

Dlaczego przedsiębiorstwo wprowadziło także swój produkt? To odpowiedź na sytuację z zeszłego roku. Chodzi o brak dostępności pomp ciepła, a to oznaczało oczywiście problem z przygotowaniem instalacji. Nie trudno więc się domyślić, że wygrywało to przedsiębiorstwo, które miało dostęp do sprzętu. Jest to więc zabezpieczenie dla Woltair na przyszłość. Gdyby doszło do podobnej sytuacji, przedsiębiorstwo miałoby swój produkt, który mogłoby oferować klientom. Pan Michał Borek zaznaczył, że Woltair kładzie nacisk na to, by odpowiednio dobrać pompę ciepła. Nie chodzi o sprzedaż przede wszystkim swojego modelu.

Firma zaczyna od audytu. Mowa o 120 pytaniach do inwestora. Następnie oprogramowanie dobiera na podstawie udzielonych odpowiedzi sugerowane pompy ciepła. Nie ma żadnego znaczenia to czy jest to model Woltair czy innej marki, z którą przedsiębiorstwo współpracuje. Program wybiera dany model na podstawie kryteriów technicznych oceniane przez audytora. Klient otrzymuje trzy oferty w różnych przedziałach cenowych. Woltair nie ingeruje w algorytm – nie ma faworyzacji żadnego z partnerów biznesowych.

I teraz najważniejsza rzecz, która sprawia, że takie darmowe szkolenia z instalacji pomp ciepła są konieczne. Może okazać się, że pompa ciepła nie zda egzaminu w danym domu. Może zdarzyć się tak, że budynek jest nieefektywny energetycznie. W takiej sytuacji przedstawiciel firmy sugeruje, aby odejść od pomysłu instalacji takiego urządzenia. Woltair nie sprzedaje nic na siłę. Po audycie inwestor otrzymuje informację czy faktycznie montaż pompy ciepła zda egzamin, a jeśli tak, to jakie modele będą działać najskuteczniej w danym domu. Woltair do każdej instalacji podchodzi indywidualnie i bardzo mocno zwraca uwagę na dobór odpowiedniego urządzenia, gdyż jak sugeruje Pan Michał Borek, większość pomp ciepła jest źle dobrana – za duża.

Zapytałem, dlaczego tak się dzieje? Czy chodzi o prowizję od sprzedaży większego urządzenia, które zazwyczaj jest droższe? Przedstawiciel Woltair stwierdził, że chodzi o brak wiedzy wśród instalatorów i przedstawicieli handlowych. Ludzie wolą zaoferować większą pompę, żeby na pewno nie było komuś zimno, a nie zwracają uwagi na to, że rachunki za prąd mogą drastycznie wzrosnąć. A taka jest właśnie konsekwencja złego doboru pompy ciepła. Jeśli sprzęt jest za duży, zużywa za dużo prądu. Dotyczy to również złej instalacji. Woltair informuje, że w przypadku nawiązania współpracy, klient ma pewność, że cały proces zostanie przeprowadzony poprawnie. Od audytu, przez pomoc w finansowaniu, na instalacji i serwisowaniu kończąc.