Smartfony Infinix NOTE 30 mają coś, czego inni się pozbywają

Wiecie jak wygląda zawartość opakowań flagowych modeli, prawda? Cieszmy się, że jeszcze znajdziemy tam przewód do ładowania, bo oczywiście nawet o ładowarce możemy pomarzyć. Są jednak przedsiębiorstwa, które faktycznie dbają o klienta. Dlatego też cieszy to, że smartfony Infinix NOTE 30 wyróżniają się na tle konkurencji. O co tak naprawdę chodzi? Przekonajcie się.

Wczoraj wybrałem się do Warszawy aby zobaczyć najnowsze smartfony Infinix NOTE 30. Czym wyróżniają się na tle konkurencji? Raczej nie specyfikacją, bo ona brzmi standardowo jak na telefony w cenach od 1099 do 1899 zł. Nie oszukujmy się – w tej kwocie nie otrzymacie flagowych podzespołów, chociaż i tak nie ma na co narzekać. Zanim jednak opowiem czym zaskoczył mnie producent, faktycznie sprawdźmy, jakie modele zostały zaprezentowane wczoraj dziennikarzom.

Smartfony Infinix NOTE 30

Nowe smartfony Infinix NOTE 30. Seria telefonów na każdą kieszeń

Producent zaprezentował przede wszystkim cztery modele, które różni specyfikacja oraz oczywiście cena.

NOTE 30 (1099 zł)

NOTE 30 5G (1399 zł)

NOTE 30 Pro (1399 zł)

NOTE 30 VIP (1899 zł)

Zanim przejdę do analizowania poszczególnych specyfikacji chciałbym zauważyć, że w każdym z tych modeli znajdziemy szybkie ładowanie wykorzystujące technologię All-Round FastCharge. Co to takiego? Producent chwali się, że jest to inteligentne rozwiązanie, które wydłuża żywotność baterii, gdyż smartfon “uczy się” naszego zachowania. Chodzi między innymi o to, że ładowarka wie jak zaplanować ładowanie, by np. zakończyć je tuż przed naszą pobudką. Smartfony oferują również ładowanie zwrotne, co może uratować naszych znajomych żyjących “na krawędzi” jeśli chodzi o poziom naładowania baterii. Co jeszcze? Każdy z NOTE 30 ma podwójne głośniki. O dźwięk zadbała firma JBL! Wszystkie te smartfony łączy również odświeżanie ekranu na poziomie 120 Hz oraz certyfikat IP53. Aha – każdy z nich ma moduł NFC!

Smartfony Infinix NOTE 30

Zacznijmy od najtańszego modelu. W NOTE 30 zamontowano procesor MediaTek Helio G99 6nm, potrójny aparat 64 Mpx oraz 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na nasze dane. NOTE 30 5G ma inny procesor – MediaTek Dimensity 6080 6nm. Ma on również lepszy aparat o rozdzielczości 108 Mpx. Pamięć, tak jak w przypadku modelu NOTE 30 to 8 GB RAM i 128 GB na nasze dane. Jak sama nazwa mówi, NOTE 30 5G oferuje łączność najnowszej generacji.

Co może nam zaoferować NOTE 30 Pro? Taki sam aparat jak NOTE 30 5G i ten sam procesor jak NOTE 30. Inna jest natomiast pojemność nośnika na dane, gdyż wynosi 256 GB. Model ten oferuje również bezprzewodowe ładowanie 15 W oraz przewodowe 68 W, co jest wyróżnikiem w tej półce cenowej. Co ciekawe, w NOTE 30 Pro, NOTE 30 oraz NOTE 30 5G możemy zwiększyć pamięć RAM do 16 GB. W tym przypadku wykorzystywana jest pamięć ROM.

Smartfony Infinix NOTE 30

Na koniec model NOTE 30 VIP. Czy faktycznie jest to wariant przeznaczony dla bardzo ważnych osób? Musicie odpowiedzieć sobie na to pytanie sami. Ja z kolei wiem, że producent wyposażył go w procesor Dimensity 8050 5G, aparat 108 Mpx oraz 12 GB pamięci RAM oraz 256 GB na dane. Mało tego, pamięć RAM możemy rozszerzyć aż do 21 GB! Brzmi ciekawie, prawda?

Dlaczego uważam, że smartfony Infinix NOTE 30 mają coś, czego inni producenci nie oferują?

To proste. Wystarczy popatrzeć na zawartość opakowania. Producenci flagowców dają nam kabelek i na tym koniec. Jak to argumentują? Chodzi o dbanie o środowisko. No tak, fajnie. Szkoda tylko, że przecież te dodatkowe i niezbędne akcesoria również wymagają przygotowania opakowania. Według mnie to nic innego, jak dodatkowy “skok na kasę”! Inaczej jest w przypadku marki Infinix. W każdym z modeli otrzymujemy dodatkowo słuchawki przewodowe, ładowarkę, etui, a także szkło ochronne! Brzmi świetnie, prawda? Jakby tego było mało, topowy model jest oferowany w zestawie z ładowarką indukcyjną 15 W!

Smartfony Infinix NOTE 30

Gdzie kupić smartfony Infinix NOTE 30?

Wszystko zależy od tego, gdzie lubimy robić zakupy, bowiem smartfony można oczywiście kupić w autoryzowanym sklepie marki Infinix. Modele te są również dostępne w sieciach handlowych takich jak Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt oraz X-Kom. Warto dodać, że jeśli zdecydujecie się na model NOTE 30 Pro możecie otrzymać ładowarkę bezprzewodową 15 W za symboliczną złotówkę.

Specyfikacja techniczna poszczególnych modeli smartfonów marki Infinix

Specyfikacja techniczna smartfonów marki Infinix

