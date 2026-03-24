STIHL TIMBERSPORTS 2026. Polacy w grze o światowy prymat

To sport dla prawdziwych twardzieli, gdzie nie ma miejsca na słabość i półśrodki. Albo dajesz radę, albo odpadasz. Mowa o STIHL TIMBERSPORTS 2026, które wystartują za jakiś czas. Polacy mają w tych zawodach szansę na zdobycie mistrzostwa, o co zapewne będą walczyli. Tym bardziej, że w ubiegłym roku cieszyliśmy się z brązowego medalu na XX Mistrzostwach Świata STIHL TIMBERSPORTS.

Czy Michał Dubicki zdobędzie medal podczas STIHL TIMBERSPORTS 2026?

Wydaje mi się, jakby to było wczoraj. Szymon Groenwald, młody drwal z Polski sięgnął po brązowy medal. Cieszyliśmy się z tego wszyscy, bowiem jest to wyczyn nieprawdopodobny. Nie wspominając już o wysiłku, jakiego doświadczają zawodnicy. Ambitni drwale mają jednak chrapkę na lepsze miejsca na podium. Co ważne, Polacy są jednymi z faworytów całego cyklu. Misja? Szymon Groenwald i Michał Dubicki chcą zdetronizować Australijczyków, którzy w tym sporcie dominują od lat. Czy im się uda? Niebawem będziemy mogli się przekonać.

Szymon Groenwald – faworyt zdobycia podium STIHL TIMBERSPORTS 2026

STIHL TIMBERSPORTS 2026 niebawem. Start w Budapeszcie

Pierwsze zawody w tegorocznym sezonie zaczniemy na Węgrzech. Co ciekawe, to właśnie w Budapeszcie powalczą również kobiety, a przecież należy pamiętać, że ten sport wymaga gigantycznej siły. A jednak, ambicje nie pozwalają płci pięknej na odpuszczenie tego, by pokazać facetom, że one też dają radę. Jeśli jesteście mocno zainteresowani zawodami i datami, postaram się przedstawić wszystkie szczegóły.

Zaczynamy, jak już wspominałem, od Budapesztu. Tam w piątek, 5 czerwca zobaczymy rywalizację młodych zawodników w Mistrzostwach Świata Rookie. Kolejnego dnia, 6 czerwca płeć piękna sprawdzi swoje możliwości podczas Mistrzostw Świata Kobiet. Tego samego dnia ujrzymy topowych zawodników, którzy będą mierzyć się w World Trophy w formacie typu knock-out.

Po wakacjach oczy fanów tego sportu będą skierowane na nasz kraj. W Barzkowicach k. Stargardu, podczas Targów Rolnych AGRO-POMERANIA będziemy mogli zobaczyć na żywo najlepszych reprezentantów Polski, a także topowych europejskich zawodników. Szczegóły? Zaczynamy 12 września, bowiem wtedy będą organizowane Mistrzostwa Polski. Są to też eliminacje do kadry narodowej. Kolejnego dnia, 13 września odbędzie się European Trophy, czyli turbiej kwalifikacyjny do mistrzostw świata – World Trophy 2027.

Koniec sezonu zapowiedziany jest w Niemczech. 30 października w Stuttgarcie odbędą się Mistrzostwa Świata. 30 października mówimy o zmaganiach drużynowych, gdzie czterej zawodników będzie wykonywać konkurencje takie jak Stock Saw, Underhand Chop, Single Buck i Standing Block Chop. Ostatniego dnia października topowi drwale zmierzą się w zawodach idywidualnych w sześciu konkurencjach. Tak, mowa również o Springboard oraz Hot Saw. Pomyślcie, jak świenie się złożyło – przecież w tym roku obchodzimy również stulecie istnienia marki STIHL.

Czy Polacy zdobędą złoto podczas STIHL TIMBERSPORTS 2026?

Polscy drwale będą walczyli o podium

W przeciwieństwie do zmagań naszej kadry w piłce nożnej, tu, na STIHL TIMBERSPORTS 2026 Polacy mogą faktycznie osiągnąć spore sukcesy. Szczególnie wszyscy liczą na dwóch zawodników. O pierwszym już wspominałem. Mam na myśli Szymona Groewalda, który jest aktualnie Mistrzem Polski i brązowym medalistą Mistrzostw Świata 2025 w rywalizacji indywidualnej oraz drużynowej. Kolejnym faworytem do sięgania po medale jest Michał Dubicki, doskonale znany na scenie TIMBERSPORTS jako „Axe Machine”. To nasz pięciokrotni mistrz Polski i czterokrotny zwycięzca zawodów European Trophy. Jest to też srebrny medalista zawodów World Trophy 2023.

Z kim będą rywalizować Polacy? Przede wszystkim bardzo dobrymi drwalami są Australijczycy, znani jako „Chopperoos”. To oni pięciokrotnie – i to z rzędu – zdobywali tytuł drużynowy. Aktualnie są rekordzistami świata! Jeśli chodzi o zawody indywidualne, groźnym przeciwnikiem polskich zawodników jest Nowozelandczyk Jack Jordan, Kanadyjczyk Ben Cumberland, a także Niemiec Danny Martin. Miejmy nadzieję, a raczej trzymajmy kciuki za naszych rodaków. Oby STIHL TIMBERSPORTS 2026 należał właśnie do nich. Zasłużyli na to!

Jack Jordan. Czekamy na STIHL TIMBERSPORTS 2026

TIMBERSPORTS – co to za sport?

W skrócie: STIHL TIMBERSPORTS to zawody w cięciu i rąbaniu drewna na czas. Mamy trzy konkurencje z użyciem siekiery: Springboard, Standing Block Chop, Underhand Chop, a także trzy, w których wykorzystuje się piły i pilarki: Stock Saw, Single Buck, Hot Saw. Oczywiście, ważna jest kondycja, siła i precyzja. W wielu przypadkach o wygranej decydowały ułamki sekund, kąt uderzenia czy rytm pracy sprzętu.

Warto również wiedzieć, że podczas zawodów mistrzowie korzystają z ręcznie ostrzonych siekier i pił, które są wykonywane na specjalne zamówienie. Nie da się ich kupić, bowiem są tworzone z unikalnych stopów stali. Mało tego, podczas konkurencji Hot Saw drwale wykorzystują pilarki, których moc wynosi aż 80 KM! Dla porównania, te mocne, których używa się w warunkach „normalnych” mają około 3 KM. A jakie drzewo jest wykorzystywane podczas zawodów? Są to topole o identycznej średnicy i wilgotności.