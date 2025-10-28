Polak z brązem na XX Mistrzostwach Świata STIHL Timbersports

Dwudziestoletni Szymon Groenwald zrobił coś, czego jeszcze nikt z Polaków nie dokonał – sięgnął po brązowy medal na XX Mistrzostwach Świata STIHL Timbersports w Mediolanie! To najlepszy wynik w historii naszych startów w tej ekstremalnej dyscyplinie.

Jack Jordan na XX Mistrzostwach Świata STIHL Timbersports w Mediolanie!

Groenwald, pochodzący z miejscowości Połczyno w woj. pomorskim, był najmłodszym zawodnikiem w całej stawce. W rywalizacji, która obejmowała sześć piekielnie trudnych konkurencji inspirowanych pracą drwali, Polak pokazał siłę, precyzję i żelazne opanowanie. W konkurencji Springboard pobił nawet rekord Polski, wzbudzając aplauz publiczności i uznanie rywali.

Walka gigantów i podium dla Groenwalda na XX Mistrzostwach Świata STIHL Timbersports

Zawody zdominowali przedstawiciele z antypodów – Jack Jordan z Nowej Zelandii i Brayden Meyer z Australii, którzy walczyli o złoto aż do ostatniej konkurencji, czyli Hot Saw. Ostatecznie zwyciężył Nowozelandczyk, a Groenwald pewnie wskoczył na trzeci stopień podium.

Zawodnicy na XX Mistrzostwach Świata STIHL Timbersports w Mediolanie!

Drużynowy brąz i pokaz siły Polaków

To nie jedyny sukces Biało-Czerwonych! Dzień wcześniej Polska drużyna również zdobyła brązowy medal w rywalizacji zespołowej, ustępując tylko Szwedom i Australijczykom, ale sensacyjnie pokonując dominujące przez lata ekipy USA i Nowej Zelandii.

Z Mediolanu nasi drwale wracają więc z dwoma brązowymi medalami – i jasnym sygnałem dla świata: Polacy to już nie tylko solidni zawodnicy, ale światowa czołówka w Timbersporcie!

Szymon Groenwald na XX Mistrzostwach Świata STIHL Timbersports w Mediolanie!

Wyniki na XX Mistrzostwach Świata STIHL Timbersports w Mediolanie

Jack Jordan – Nowa Zelandia Brayden Meyer – Australia Szymon Groenwald – Polska Emil Hansson – Szwecja Marcel Dupuis – Kanada Nathaniel Hodges – USA Matyáš Klíma – Czechy Koen Martens – Belgia Redmer Knol – Holandia Danny Martin – Niemcy Pierre Puybaret – Francja Michel Perrin – Włochy

Groenwald dopiero zaczyna, a już ścina światową czołówkę w pył. To dopiero początek polskiej dominacji w Timbersporcie! Szczegóły na temat tego sportu można znaleźć za pośrednictwem strony przygotowanej przez jednego ze sponsorów – markę STIHL: https://stihl-timbersports.pl/. Sprawdź również relację z Mistrzostw Polski STIHL TIMBERSPORTS 2025.