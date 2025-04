Roboty koszące MOVA 1000 i 600 już w Polsce. Warto? Zobacz!

Czy wyobrażasz sobie robota koszącego, który nie wymaga instalacji przewodów, skomplikowanego montażu ani kalibracji z nadajnikami? MOVA 1000 i MOVA 600 właśnie odmieniają rynek urządzeń ogrodowych w Polsce. Dzięki przełomowej technologii UltraView LiDAR 3D możesz zapomnieć o czasochłonnych instalacjach i zacząć kosić w zaledwie 20 minut. Wszystko dzięki aplikacji MOVAhome.

Roboty koszące MOVA 600 i MOVA 1000.

Technologia UltraView – precyzja w każdym ruchu

Nowatorski czujnik LiDAR 3D o polu widzenia 360° × 59° i zasięgu do 30 metrów pozwala robotom MOVA dokładnie mapować ogród, rozpoznawać przeszkody i skutecznie unikać kolizji. W przeciwieństwie do wielu konkurencyjnych modeli poruszających się losowo, MOVA kosi systematycznie w kształcie litery „U”, co przekłada się na równomiernie przystrzyżoną murawę.

Personalizowany ogród? Dzięki MOVA 600 i MOVA 1000 jest to możliwe

Z MOVAhome ogród może stać się Twoim płótnem. Co mam na myśli? Serce, inicjały, a może spirala? Roboty MOVA umożliwiają projektowanie indywidualnych wzorów koszenia, nadając ogrodowi niepowtarzalny, artystyczny charakter. Tego nie osiągniesz z tradycyjną kosiarką.

Roboty koszące MOVA 600 i MOVA 1000.

Inteligentna mapa i ochrona zwierząt

Roboty MOVA obsługują wiele stref z osobnymi ustawieniami, a także strefy zakazu – idealne przy obecności mebli, rabatek czy placów zabaw. Nowy „Tryb Przyjazny Zwierzętom” to kolejny krok w stronę bezpieczeństwa: wolniejsze koszenie w nocy, możliwość tworzenia stref aktywności pupili oraz funkcja „Nie przeszkadzać”, która zatrzymuje robota w określonych godzinach.

Roboty koszące MOVA 600 i MOVA 1000.

MOVA 1000 – więcej niż standard

MOVA 1000 to urządzenie klasy premium, oferujące szybkie ładowanie – z 15% do 90% w zaledwie 40 minut. Koła terenowe zapewniają lepszą przyczepność na pochyłościach do 45% (24°), a regulowana wysokość cięcia (20–60 mm) pozwala dostosować efekt do indywidualnych preferencji.

Ceny, promocje i dostępność

Roboty koszące MOVA dostępne są już w polskich sklepach – w tym RTV Euro AGD, Media Expert, MaxElektro, Neonet, X-Kom i Leroy Merlin. MOVA 1000 kosztuje 5 649 PLN, a MOVA 600 – 4 789 PLN. Do 27 kwietnia trwa promocja: -12% na model 1000 i -10% na model 600. W zestawie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz: stację ładującą, zasilacz, szczotkę czyszczącą i zestawy ostrzy.

Analizując ofertę promocyjną, można łatwo wywnioskować, że zakup robotów koszących MOVA może się opłacać. Zerknąłem w kierunku sieci elektromarketów Media Expert. MOVA 600 kosztuje 3999 zł, natomiast MOVA 1000 został wyceniona na kwotę 4499 zł. Brzmi rozsądnie? Zdecydowanie tak! Tym bardziej, że testowaliśmy podobny model marki Dreame i wypadł w ubiegłorocznych testach bardzo dobrze.

Przy okazji zobacz nasz test Dreame Roboticmower A1.