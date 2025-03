Aktualizacja robotów koszących STIGA. Teraz zmieni się wiele

W ubiegłym roku testowałem robota marki STIGA. Pracował dobrze, ale kwestie oprogramowania pozostawiały wiele do życzenia. Aktualizacja robotów koszących STIGA ma totalnie odmienić wszystkie rzeczy, które mogły irytować dotychczasowych użytkowników. W pewnym sensie czuję, że mam w tych zmianach (podobno na lepsze) malutki wkład.

Podobała mi się praca autonomicznego robota koszącego STIGA A 1500, który był testowany podczas ubiegłego sezonu. Nie mogę jednak napisać, że nie miałem do tego modelu żadnych zastrzeżeń. Kilkumiesięczne testy pokazały, że kilka rzeczy faktycznie można poprawić. Najwidoczniej nie tylko ja doszedłem do takich wniosków, skoro marka wprowadziła aktualizację, dzięki której zyskujemy ulepszony interfejs aplikacji, co ma przełożyć się nie tylko na prostszą instalację, ale także na dokładniejsze zarządzanie naszym ogrodem. Przyjrzyjmy się bliżej zmianom, które marka wprowadziła do aplikacji STIGA.GO (pobierz na Android), (pobierz na iOS).



Aktualizacje robotów koszących STIGA. Co nowego wprowadził producent?

Sezon na koszenie trawy można już chyba oficjalnie rozpocząć, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dlatego z przyjemnością rozpocznę kolejny sezon testów robota koszącego marki STIGA. Tym bardziej, że w aplikacji STIGA.GO pojawiło się wiele nowych i ciekawych funkcji, które sprawią, że faktycznie używanie jej będzie wygodniejsze, co wcale nie było takie oczywiste w ubiegłym roku. Sprawdźmy wszystkie nowości, które wprowadził producent.

STIGA.GO wygląda nowocześniej

Zacznijmy od samego wyglądu oprogramowania. STIGA chwali się tym, że aplikacja STIGA.GO jest teraz bardziej przyjazna dla użytkownika. Chodzi między innymi o intuicyjny interfejs, który pozwala na płynną kontrolę urządzenia, a także łatwy dostęp do najważniejszych funkcji. Mała rzecz, która może cieszyć to wprowadzenie trybu ciemnego, a także natychmiastowych aktualizacji statusu robota. Kolejną z nowości jest możliwość sprawdzania sygnału, dzięki czemu możemy znaleźć optymalną lokalizację dla anteny GPS, która jest zintegrowana z robotem. Mało tego, aktualizacje są wykonywane przez sieć bezprzewodową, dzięki czemu możemy przeprowadzać je zdalnie, ale przy okazji mieć kontrolę nad tym kiedy oraz w jaki sposób aktualizowane jest oprogramowanie.

Łatwiejsza obsługa i konfiguracja robota koszącego STIGA

Osoba, która ma styczność z nowymi technologami raczej nie miała problemu z pierwszą konfiguracją robota koszącego marki STIGA, jednak co z tymi użytkownikami, którzy raczej nie mają doświadczenia w tego typu sprawach? Producent postanowił wprowadzić nową procedurę automatycznej konfiguracji. Dzięki temu szybko, praktycznie w sześćdziesiąt sekund przeprowadzimy proces parowania przed wyznaczeniem koszonego obszaru oraz autokalibracją stacji bazowej. Na tym nie koniec. Możemy zdalnie wyznaczyć koszony obszar, i co najważniejsze, w łatwy sposób skonfigurować pierwsze uruchomienie robota.

Możemy zdalnie przygotować szkic koszonego obszaru, by następnie przenieść go do robota. To znacznie oszczędza czas i uproszcza konfigurację. Oczywiście, po zainstalowaniu robota w ogrodzenie, jeśli będzie taka potrzeba, będziemy mogli również dostosować obszar roboczy.

Zaktualizowany interfejs

Na to czekałem i zdecydowanie, tej funkcji brakowało mi najbardziej. Mowa o raportach koszenia w czasie rzeczywistym. Uruchamiałem robota STIGA A 1500 i tak naprawdę nie wiedziałem czy wykonał już swoją pracę czy jeszcze nie, a może danego obszaru nie wykosił? O ile istnieje opcja sprawdzenia „fizycznego”, o tyle aktywując robota zdalnie nie miałem takiej możliwości. Całę szczęście, teraz będzie już inaczej. Oprócz tego mamy uproszczone zarządzanie ogrodem, by np. szybko ustawić omijanie przeszkód i tym podobnych kwestii.

Producent udostępnia także powiadomienia push, które prezentują informacje o statusie robota, w tym między innymi o napotkanych problemach czy zakończonych zadaniach. Wszystko po to, by być na bieżąco. Co jeszcze? Oczywiście, aktualizacja wprowadza wsparcie w aplikacji, co sprawia, że mamy wręcz natychmiastowy dostęp do pomocy technicznej i poradników.



Gdzie kupić robota koszącego STIGA?

Oczywiście, najprostszym sposobem będzie udanie się do autoryzowanego sprzedawcy, bądź sprawdzenie dostępnych modeli za pośrednictwem strony producenta, gdzie również możemy zakupić robota. Mowa o stronie https://www.stiga.pl/. Klikając w ten link zostaniecie przeniesieni na stronę główną oficjalnego sklepu tej marki.