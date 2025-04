Nowe roboty koszące STIGA A4 i A8. Zaskakują ceną. Zobacz!

Kiedy ostatnio kosiłeś trawnik? A kiedy chciało Ci się kosić trawnik? No właśnie. Większość z nas ma inne plany na weekend niż gonienie za kosiarką po ogrodzie. I tu wchodzą one – całe na zielono (albo prawie) – STIGA A4 i A8. Nowe roboty koszące, które są jak taki dobry kumpel albo szwagier: nie gada za dużo, robi swoje i nie chce za to milionów.

Nowe roboty koszące STIGA A4 i A8. Dobra cena i wysoka wydajność.

Ale chwila, chwila. Roboty koszące? To już chyba żadna nowość, nie? Ano właśnie – a jednak coś się zmieniło. Bo teraz te sprytne urządzenia są nie tylko ogarnięte technologicznie, ale też nie zjadają całego budżetu na wakacje. I nie potrzebujesz do ich instalacji, do której przygotowania wymagany jest doktorat z inżynierii. W sumie, z robotami koszącymi jest podobnie jak z tymi, które sprzątają nasz dom. Są coraz „mądrzejsze”. Mam tu na myśli rozwiązania technologiczne, które z roku na rok są coraz bardziej zaawansowane.

Zero kabli, zero stresu

Wiesz, co najbardziej wkurzało ludzi w starych robotach ogrodowych? Rozciąganie kabli jak światełek na choince. A teraz? STIGA mówi: „kable out!” i oferuje pełną wolność – roboty śmigają bez przewodu granicznego, prowadząc się same. Wszystko za sprawą korzystania z GPS. Tworzysz mapę z wykorzystaniem technologii satelitarnej i później możesz cieszyć się skuteczną pracą urządzenia.

A skoro o tym mowa – te maluchy naprawdę wiedzą, co robią. Dzięki technologii RTK AGS (co w skrócie oznacza, że serio nie jeżdżą na ślepo), tną trawnik z dokładnością do 2 cm. I nie robią tego losowo – planują sobie dzień pracy na podstawie… jakości sygnału satelitarnego o różnych porach. Tak, Twój robot może być bardziej zorganizowany niż Ty.

Mniejszy ogród? Spoko. Większy? Też luz. Roboty koszące STIGA A4 i A8 dadzą radę

Model A4 ogarnie do 440 m², a A8 aż do 880 m². Mało tego – potrafią działać w kilku strefach. Czyli jeżeli masz ogród z zakamarkami, trawnikiem z przodu i z tyłu, albo ścieżką, którą trzeba ominąć – nie ma problemu. A jak coś się zmieni w ogrodzie? Wystarczy kliknąć w aplikacji i gotowe.

Elastyczne jak Ty

Co fajne, STIGA nie zamyka Cię w sztywnych ramach. Chcesz więcej funkcji? Możesz je dodać później. Nie chcesz płacić za dane? Pierwsze dwa lata są za darmo. I nawet gwarancję da się wydłużyć, jeśli zarejestrujesz sprzęt w 30 dni. Czuć, że pomyśleli o ludziach, którzy nie lubią przepłacać, ale chcą, żeby wszystko działało, jak trzeba.

Trawa jeszcze nigdy nie była tak… spokojna

Czy te roboty to rewolucja? Może nie taka z fajerwerkami, ale zdecydowanie to porządny krok w stronę ogrodu, który nie zabiera czasu, a daje relaks. A najważniejsze – to chyba pierwszy raz, kiedy robot ogrodowy z takim poziomem techu i wygody nie kosztuje tyle, co używane auto. Jeśli chodzi o cenę, STIGA A4 i A8 są już dostępne w sprzedaży w sugerowanych cenach detalicznych 4 396 zł i 6 596 zł za pośrednictwem strony internetowej STIGA oraz u autoryzowanych dilerów. Więc jeśli jesteś team: „Nie mam czasu na trawę, ale lubię, jak jest ładnie”, to… chyba właśnie znalazłeś nowego najlepszego przyjaciela do ogrodu.

