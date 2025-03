Dreame A1 Pro z darmowym robotem. Musisz się spieszyć

Od kilku dni można kupić robota Dreame A1 Pro. Zostało kilka dni, by sporo zyskać dzięki ofercie premierowej. Kupując Dreame A1 Pro za pośrednictwem sklepu online otrzymasz robota sprzątającego Dreame F9 Pro.

Robot koszący Dreame Roboticmower A1.

W ubiegłym roku testowałem Dreame A1. Robot zaciekawił mnie prostotą obsługi – mam tu na myśli między innymi wykorzystanie LiDAR do analizowania otoczenia, a także skutecznością pracy. Podobno nowy model jest jeszcze bardziej zaawansowany, co sprawia, że będzie „łakomym kąskiem” dla fanów idealnie przystrzyżonego trawnika. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co oferuje model A1 Pro.

Robot koszący Dreame Roboticmower A1.

Nowy robot koszący Dreame A1 Pro. Co oferuje klientom?

Marka Dreame pokazała, że potrafi stworzyć jeden z najbardziej zaawansowanych robotów sprzątających, które dokładnie odkurzają i mopują podłogi w naszych domach. Dlatego też nie zdziwiło mnie to, że pierwszy robot sprzątający tej firmy mógł pochwalić się wysoką skutecznością. Czy podobnie będzie w przypadku nowości? Zapewne tak. Szczególnie, że mamy do dyspozycji sensory OmniSense 3D oraz LiDAR. Dzięki takim rozwiązanim możemy w prosty sposób stworzyć mapę ogrodu, bez konieczności np. instalowania fizycznych barier. Mało tego, czujniki działające w zakresie 360 stopni analizują obszar pracy, by uniknąć zderzenia z meblami ogrodowymi, zabawkami czy napotkanymi na drodze zwierzętami.

Robot został wyposażony w mocny silnik, co przekłada się na pracę nawet w trudnych warunkach. Mam tu na myśli nie tylko skomplikowany teren pod względem zastosowania w ogrodzie wszelakich krzewów, ale również chodzi o wzniesienia o nachyleniu do 45 stopni! Najważniejsze (według mnie) jest jednak coś innego. Mowa o usystematyzowanym poruszaniu się urządzenia w kształcie litery U. Dzięki temu nie musimy martwić się o martwe pola i niepotrzebne operacie, takie jak wielokrotne koszenie tych samych punktów. Robot posiada rozwiązania, które sprawiają, że możemy cieszyć się odpowiednim planowaniem i kalibracją tras. Finalnie w przeciągu doby robot potrafi skosić tysiąc metrów kwadratowych w trybie standardowym, lub nawet dwa tysiące w trybie wydajnym.

Dreame A1 Pro

Gdzie kupić Dreame A1 Pro? Najlepsze ceny i promocje

Zaawansowane analizowanie terenu, tworzenie dwóch niezależnych map, odporność na warunki atmosferyczne (IPX6) czy prosta obsługa to tylko część rozwiązań, które zachęcają potencjalnych klientów do zakupu tego modelu. Jest jeszcze coś innego, a mowa o cenie. Już na początku robot Dreame A1 Pro został wyceniony na 6799 zł. Chodzi o cenę katalogową, która według mnie już na tym etapie jest bardzo atrakcyjna. Idźmy jednak o krok dalej, chociaż czasu jest niewiel.

Jeśli zdecydujecie się na zakup robota koszącego Dreame A1 Pro do 31 marca, możecie sporo zyskać. Zacznijmy od sklepu online oraz popularnych sieci elektromarketów, takich jak Media Expert czy RTV Euro AGD. Jeśli kupicie w tych miejscach ten model, dostaniecie dodatkowo robot sprzątający Dreame F9 Pro. Brzmi rozsądnie? Pewnie, że tak! Jeśli masz ochotę, sprawdź cenę Dreame A1 Pro w Media Expert.