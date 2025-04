Narzędzia ogrodnicze STIGA – zobacz 14 nowości w ofercie!

Sprawdź nowe narzędzia ogrodnicze STIGA. Firma znana globalnie z produkcji sprzętu ogrodniczego, wprowadziła 14 nowych narzędzi ręcznych do pielęgnacji roślin. Jedno jest pewne. Sprzęt ten oferuje najwyższą jakość i wygodę użytkowania.

Narzędzia ogrodnicze STIGA

Materiały i precyzja

Do produkcji nowych narzędzi STIGA wykorzystano najlepsze materiały, dzięki czemu produkty są trwałe i solidne. Ostrza pokryte są teflonem, co zapobiega przywieraniu, przez co cięcie jest czyste, a czyszczenie o wiele prostsze. Narzędzia takie jak łopatki, pazurki ogrodnicze, nożyce i nożyczki wykonane są ze stali nierdzewnej. Ostrza sekatorów i składanej piły zrobione są z japońskiej stali wysokowęglowej SK5, dającej gwarancje wytrzymałości. Taką stal bez większych problemów można zaostrzyć do niebywale cienkiej krawędzi, co jest kluczowe dla każdego narzędzia tnącego, które aby być skuteczne musi być ostre

Nowe narzędzia ogrodnicze STIGA to połączenie komfortu i ergonomii

Najnowsze narzędzia ręczne STIGA posiadają ergonomiczne rękojeści, dzięki, którym chwyt jest o wiele pewniejszy i wygodniejszy, czego efektem jest mniejsze zmęczenie przy długiej pracy. Nowe narzędzia to m.in. łopatka do przesadzania, pazurki z trzema zębami, worek na odpady ogrodowe. Możemy wyróżnić też różne narzędzia do przycinania, takie jak sekatory nożycowe i kowadełkowe, nożyce do żywopłotów oraz składana piła.

Różnorodność narzędzi do przycinania

Nowa seria to aż dziewięć narzędzi służących do przycinania, które spełnią różne potrzeby dzięki wielu różnym systemom cięcia. Sekator nożycowy przyda się do pielęgnacji roślin i świeżych kwiatów, gwarantując czyste i dokładne cięcie. Sekator kowadełkowy to narzędzie, które swoje zastosowanie znajdzie przy usuwania suchych i zdrewniałych elementów za pomocą mocnego i zdecydowanego cięcia. Nożyce to precyzyjne i równomierne cięcie żywopłotów i krzewów.

Zrównoważony Rozwój

STIGA dba o środowisko, stosując opakowania z materiałów pochodzących z recyklingu i osłony ostrzy wielokrotnego użytku. Ta inicjatywa jest częścią szerszej strategii firmy, która integruje zrównoważony rozwój na każdym etapie cyklu życia produktu.

Autor tekstu: Kacper Śliwa.

