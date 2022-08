Kosiarka automatyczna – przegląd modeli na 2022 rok

Dzisiejsza technologia sprawia, że wiele naszych czynności domowych i ogrodowych może dziać się bez naszego udziału. Kilka lat temu rynek zrewolucjonizowały roboty sprzątające, a obecnie dużym zainteresowaniem cieszą się kosiarki automatyczne wykonujące za nas jedną z najbardziej czasochłonnych czynności pracy w ogródku. Na rynku znajdziemy coraz więcej modeli, które mogą z powodzeniem pielęgnować trawnik na naszej działce. Jaka kosiarka automatyczna będzie tą odpowiednią? Przyjrzyjmy się kilku modelom. Na który robot koszący warto zwrócić uwagę w 2022 roku?

Kosiarka automatyczna – na który robot koszący warto postawić?

Kosiarka automatyczna działa bardzo podobnie jak roboty sprzątające. Konstrukcja jest nieco większa, jednak zamysł ten sam. Kosiarki posiadają przyciski funkcyjne, które pozwalają uruchomić napęd, wyposażone są w kilka czujników, które mierzą np. stopień nachylenia podłoża, wysokość trawy czy nawet wyczuwają, kiedy zaczyna padać. Największą różnicą pomiędzy robotami odkurzającymi, a kosiarkami automatycznymi jest brak szczotek, które zamienione są oczywiście na ostrza do koszenia.

Z racji tego, że kosiarki automatyczne stają się popularnym urządzeniem, ich wybór może okazać się znacznie trudniejszy, niż mogłoby się to wydawać. Na rynku pojawia się coraz więcej producentów i modeli oferujących różnorakie funkcje w przeróżnych przedziałach cenowych. Kosiarka automatyczna to bardzo przydatne narzędzie, które zajmie się koszeniem i, co ciekawe, zrobi to lepiej niż my. Sprawdźmy, na jakie modele zwrócić uwagę!

Kosiarka automatyczna – przegląd modeli 2022

Wiper I-70

Maksymalna powierzchnia koszenia: 700 m²

Czas pracy: 2h

Czas ładowania: 60 minut

Sterowanie smartfonem: Tak

Wysokość koszenia trawy: 25 – 70 mm

Hałas: 57 dB

System koszenia: nóż mulczujący

Mulczowanie: Tak

Kosiarka automatyczna Wiper I-70 to idealne dopełnienie naszego podwórka. Urządzenie tego producenta oferuje bardzo dobre parametry, co pozwala na utrzymanie trawnika w świetnej kondycji. Przede wszystkim jest to robot koszący, który do poprawnej pracy potrzebuje przewodu ogradzającego. W przypadku tej kosiarki maksymalna długość przewodu obwodowego wynosi aż 1000 metrów, więc spokojnie możemy ogrodzić nim sporą działkę. Wiper I-70 jest w stanie skosić podwórko o powierzchni do 700 m².

Wiper I-70 to kosiarka automatyczna, która jest bardzo prosta w instalacji. Wystarczy odpowiednio podpiąć dwa końce przewodu odgradzającego do stacji ładowania i gotowe! Producent wyposażył robota w aktywny zderzak do wykrywania przeszkód. Znajdziemy tutaj również czujnik deszczu, który po jego wykryciu nakazuje robotowi zaprzestanie pracy i powrót do stacji ładowania wzdłuż przewodu.

Robotem można sterować na dwa sposoby – za pomocą przycisków znajdujących się na obudowie urządzenia oraz przy pomocy aplikacji mobilnej. Ta dostępna jest zarówno na system iOS, jak i Google Android. Aplikacja jest prosta w obsłudze. Urządzenie łączy się ze smartfonem za pomocą technologii Bluetooth. Z dodatkowych funkcji robot posiada możliwość aktywacji blokady kodem PIN, koszenie według harmonogramu, a opcjonalnie może on zostać wyposażony w moduł Connect (nadajnik GPS i GSM) oraz Geofence, który jest alarmem kradzieżowym.

W przypadku wszystkich kosiarek, nawet tych automatycznych, najważniejsze są jednak możliwości koszenia. Robot koszący Wiper I-70 radzi sobie pod tym względem bardzo dobrze. Przede wszystkim jest cichy, co sprawia, że może pracować nawet w nocy, nie budząc domowników oraz sąsiadów. Bardzo duża zasługa w tym silników bezszczotkowych, które charakteryzują się wysoką kulturą pracy i są bezinwazyjne.

Urządzenie zostało wyposażone w nóż mulczujący, a to oznacza, że posiada on funkcję mulczowania, czyli użyźniania gleby. Trawa koszona jest na drobne cząstki i opada na glebę, następnie ulega rozkładowi, co wpływa na jej lepszą kondycję. Za pomocą aplikacji mobilnej możemy ustalić wysokość koszenia trawy – od 25 do 70 mm. Szerokość koszenia jest stała i wynosi 18 cm. Robot Wiper I-70 jest zwinny i radzi sobie nawet w wąskich korytarzach. Gumowe i potężne koła napędowe sprawdzają się na każdym terenie.

Kosiarkę automatyczną Wiper I-70 wyposażono w akumulator o pojemności 2,5 Ah, co starcza na średnio dwie godziny bezustannej pracy. Co najważniejsze, ładowanie akumulatorów do pełna nie trwa długo, ponieważ zajmuje tylko 60 minut! Urządzenie jest odporne na wodę, posiada certyfikat IPx5.

Ceny robota WIPER I-70 zaczynają się od 5 199 złotych.

Wiper I100R

Maksymalna powierzchnia koszenia: 1000 m2

Czas pracy: 4h

Czas ładowania: 2h

Sterowanie smartfonem: Tak

Wysokość koszenia trawy: 25 – 70 mm

Hałas: 59 dB

System koszenia: nóż 4-ramienny

Wiper I100R to kolejna kosiarka automatyczna włoskiego producenta, która świetnie zastąpi nas w roli polegającej na pielęgnacji trawnika. Seria „I” stworzona została do ogrodów, przez co bez problemu poradzi sobie nawet z większą działką budowlaną. Producent zapewnia, że robot koszący I100R poradzi sobie ze skoszeniem powierzchni o obszarze do 1000 m². Również do tego modelu możemy podłączyć obwód odgradzający o maksymalnej długości 1 kilometra.

Kosiarka automatyczna Wiper I100R to model, którym możemy sterować za pomocą aplikacji mobilnej oraz przycisków funkcyjnych umieszczonych na obudowie. Charakterystycznym elementem rzucającym się w oczy we wszystkich modelach włoskiego producenta jest czerwony przycisk „STOP”, który pozwala na awaryjne zatrzymanie pracy robota koszącego. Producent wyposażył model I100R w zaawansowaną technologię radarów. Jeden z nich odpowiedzialny jest za wykrywanie trawy i innych nawierzchni, a kolejne dwa wykrywają przeszkody, jakie znajdują się na drodze urządzenia.

Kalibrację czułości radaru do wykrywania trawy dokonujemy w prosty sposób w aplikacji mobilnej. Do kosiarki podłączamy jeden przewód – ten, który pozwala mu wrócić do stacji ładowania, lub doprowadzić go do oddzielnych stref na trawniku. Robot koszący wyposażono w czujnik deszczu oraz zabezpieczenie kodem PIN. Opcją, tak jak w przypadku modelu I-70 jest moduł Connect (GPS-GSM) oraz Geofence (alarm).

Model Wiper I100R został wyposażony w czteroramienny nóż, który skutecznie kosi nawet większe kępki traw. Urządzenie jest bardzo wydajne, a duża w tym zasługa bezszczotkowych silników. Kosiarka może pracować przez kilka godzin. Według zapewnień bateria o pojemności 5 Ah pozwala na 4 godziny pracy, co jest bardzo dobrym wynikiem. Ładowanie kosiarki zajmuje tylko dwie godziny! Silniki bezszczotkowe przekładają się także na bardzo wysoką kulturę pracy, ponieważ podczas koszenia robot koszący generuje jedynie 59 dB hałasu! Bez problemu możemy więc kosić trawę po zmroku, kiedy wszyscy wokół śpią. Z poziomu aplikacji mobilnej możemy ustawić harmonogram koszenia czy długość przycięcia trawy (od 25 do 70 mm).

Z racji swoich wymiarów – 32 x 29 x 22 (dł. x szer. x wys.) kosiarka automatyczna Wiper I100R bardzo dobrze radzi sobie na ciasnych obszarach i świetnie manewruje w pomiędzy drzewami i krzewami. Duże gumowe koła napędowe radzą sobie na każdym terenie i niezależnie od warunków. Urządzenie posiada certyfikat IPx5.

Ceny robota Wiper I100R zaczynają się od 7099 złotych.

Wiper KS Premium

Maksymalna powierzchnia koszenia: 3200 m²

Czas pracy: 3h 45 minut

Czas ładowania: 1h 30 minut

Sterowanie smartfonem: Tak

Wysokość koszenia trawy: 25 – 65 mm

Hałas: 63 dB

System koszenia: nóż 4-ramienny

Wiper KS Premium to robot, który może pochwalić się naprawdę imponującymi parametrami oraz technologią, która sprawi, że koszenie trawy będzie jeszcze bardziej wygodne. Przede wszystkim model ten jest zdecydowanie większy, niż roboty koszące marki Wiper, które opisaliśmy wyżej – jego wymiary to 63,5 x 46,4 x 30 mm (dł. x szer. x wys.) przy wadze prawie 16 kilogramów. Jest to więc sporych gabarytów maszyna, która cechuje się bardzo dobrą wydajnością. Jak podaje producent, model KS Premium jest w stanie skosić powierzchnię o maksymalnym obszarze 3200 m²! Obszar ten możemy podzielić na 8 części.

Kosiarka automatyczna Wiper KS Premium to urządzenie z wyższej półki i widać to na pierwszy rzut oka. Pierwsze uruchomienie robota wymaga od nas podłączenia zestawu zasilającego. Model ten został wyposażony w ogromne koła tylne, które sprawują się świetnie na każdym terenie, więc nie musimy się martwić, że kosiarka zakopie się na bardziej grząskim podłożu. Producent nazywa te koła „Flex rubber”. KS Premium jest w stanie kosić trawę pod maksymalnym pochyleniem wynoszącym 45 procent.

To, co trzeba podkreślić, to system modułowy z przegubem, który umożliwia niezależny ruch korpusu robota. Nie tylko zapewnia on odpowiedni poziom cięcia trawy, ponieważ robot dopasowuje się do powierzchni i wydajność, ale w połączeniu z dużymi i grubymi kołami gwarantuje wysoką przyczepność. Na przodzie znajdziemy ruchomy zderzak wyposażony w czujnik uderzenia, który skutecznie wykrywa przeszkody znajdujące się na jego drodze. Po ich wykryciu kosiarka automatyczna po prostu je omija. Na wyposażeniu znalazł się także czujnik deszczu, a maksymalna długość przewodu obwodowego, jaki możemy podłączyć do kosiarki, to 1000 metrów.

Za koszenie odpowiada 4-ramienny nóż, który gwarantuje precyzyjne strzyżenie trawy. Dla większej wydajności producent w modelu KS Premium zamontował silniki bezszczotkowe. Wydajność to nie jedyna ich zaleta, ponieważ dzięki zastosowaniu tego napędu, kosiarka charakteryzuje się wysoką kulturą pracy – poziom hałasu nie przekracza 63 dB – oraz długim czasem pracy na pojedynczym ładowaniu. Na pokładzie znajdziemy akumulator o pojemności 8,7 Ah, co ma wystarczyć na prawie 4 godziny nieustannej pracy! Naładowanie kosiarki do pełna zajmuje jedynie 1:30h! To, co rzuca się w oczy, zaraz obok wielkiego i czerwonego przycisku stop, to ekran znajdujący się pod pokrywą. Z jego poziomu możemy sterować wszystkim funkcjami robota koszącego Wiper KS Premium.

Wyświetlacz jest przejrzysty i dotykowy. Za jego pomocą możemy ustawić wysokość koszenia (od 25 do 65 mm), jego harmonogram, ustawić PIN, który chroni urządzenie przed kradzieżą, system GPS do lokalizacji, alarm kradzieżowy, mapowanie powierzchni koszącej i wiele innych opcji. Oczywiście urządzeniem możemy sterować za pomocą aplikacji mobilnej, która dostępna jest zarówno na smartfony z systemem iOS, jak i Android. Warto zaznaczyć, że kosiarka posiada certyfikat IPx5, co oznacza, że jest ona wodoodporna. Warto zaznaczyć, że seria KS Premium, jako jedyna w ofercie producenta, pozwala na elektroniczną regulację wysokości koszenia trawy zarówno przez aplikację, jak i panel dotykowy umieszczony na konstrukcji urządzenia.

Kosiarka automatyczna Wiper KS Premium została wyceniona przez producenta na 17 199 PLN.

STIGA Autoclip M5

Maksymalna powierzchnia koszenia: 500 m²

Czas pracy: 50 minut

Czas ładowania: 1h 30 min

Sterowanie smartfonem: Tak

Wysokość koszenia trawy: 25 – 60 mm

Hałas: 72 dB

System koszenia: 4-ramienna tarcza tnąca

Kosiarka automatyczna Stiga Autoclip M5 to kolejne urządzenie warte uwagi. Robot jest w pełni autonomiczny, jednak aby mógł rozpocząć swoją pracę, potrzebny jest nam przewód ogradzający, który wyznaczy mu granicę do koszenia. Urządzenie obsługuje maksymalne nachylenie podłoża na poziomie do 45 proc., więc jeśli nasza działka nie ma dużego nachylenia, to z pewnością sobie z nią poradzi. Maksymalny obszar, jaki robot szwedzkiej marki jest w stanie skosić, to 500 m².

Model Stiga Autoclip M5 posiada zróżnicowany system koszenia trawnika. Może on kosić trawę na różnej wysokości – w przedziale od 25 do 60 mm. Szerokość koszenia to 25 cm, a sam proces może odbywać się w trybie spiralnym lub losowym. Urządzenie zostało wyposażone w specjalny system, który samoczynnie dobiera tryb koszenia w zależności od wysokości trawy oraz obciążenia. Producent pozwala także na koszenie w dwóch strefach.

Oczywiście kosiarka może rozpoczynać pracę ze wcześniej ustalonym harmonogramem. Modelem Stiga Autoclip M5 możemy sterować za pomocą aplikacji mobilnej. Pozwala nam ona na ustawienie wcześniej wspomnianego harmonogramu. W aplikacji możemy ustawić także PIN zabezpieczający przed kradzieżą, czy zmianą ustawień czy zmienić wysokość koszenia.

Jak robot prezentuje się pod względem możliwości koszących? Stiga Autoclip M5 wyposażono w dwustronną, 4-ramienna tarczę, której średnica koszenia to 25 cm. Została ona wykonana ze stali nierdzewnej, co zapewnia jej wytrzymałość na lata. Robot oferuje funkcję mulczowania, dzięki czemu drobinki skoszonej trawy osiadają na glebie i podlegają procesowi rozłożenia się, co bardzo dobrze działa na trawnik. Na pokładzie znajdziemy czujnik deszczu, żyroskop, zderzeniowy i nachylenia. Akumulator w tym modelu ma 2,5 Ah i starcza na 50 minut pracy. Ładowanie zajmuje 75 minut.

Ceny robota STIGA Autoclip M5 zaczynają sie od 2500 złotych.

GARDENA SILENO LIFE 750 SMART

Maksymalna powierzchnia koszenia: 750 m²

Czas pracy: 65 minut

Czas ładowania: 60 minut

Sterowanie smartfonem: Tak

Wysokość koszenia trawy: 20 – 50 mm

Hałas: 57 dB

System koszenia: 3 uchylne ostrza tnące

Kosiarka automatyczna GARDENA SILENO LIFE 750 SMART to urządzenie, które sprawdzi się na trawnikach o łącznej powierzchni do 750 m². Producent zapewnia, że urządzenie poradzi sobie ze wzniesieniami o nachyleniu do 35 proc. Robota z powodzeniem można wykorzystywać na wszelkiego rodzaju trawnikach i w ogrodach, które są pełne wąskich przejść, ponieważ model SILENO LIFE 750 SMART potrafi manewrować również w przejściach o szerokości 60 cm!

GARDENA SILENO LIFE 750 SMART potrafi skutecznie omijać przeszkody, a to za sprawą sztucznej inteligencji, która skanuje obszar przed urządzeniem i obiera optymalną trasę. Na pokładzie znajdziemy funkcję SensorControl, która odpowiada za ustalanie częstotliwości koszenia trawy. System ten kontroluje wzrost trawy i w momencie, kiedy osiągnie ona odpowiednią długość, kosiarka automatyczna firmy Gardena rozpoczyna proces koszenia.

Urządzenie posiada certyfikat IPx5, przez co jest w stanie pracować nawet w lekkim deszczu i jest odporny na zachlapania. Warto również zaznaczyć, że model ten jest bardzo cichy, ponieważ podczas koszenia generuje jedynie 57 dB hałasu! Z powodzeniem możemy więc ustawiać koszenie na noc. SILENO LIFE 750 SMART został wyposażony w szereg czujników, które czuwają nie tylko nad bezpieczeństwem samego urządzenia, ale także użytkowników czy zwierząt. Znajdziemy tutaj czujnik podnoszenia, przechylenia, kolizyjne, a także alarm oraz zabezpieczenie kodem PIN.

Producent wyposażył kosiarkę automatyczną SILENO LIFE 750 SMART w potrójne ostrze, które może kosić trawę na określoną szerokość. Za pomocą aplikacji mobilnej możemy ustalić wysokość koszenia od 20 do 50 mm. Szerokość koszenia to 22 cm. Robot wspiera system Wi-Fi, dlatego też możemy nim sterować z dowolnego miejsca. Co więcej, SILENO LIFE 750 SMART wspiera wirtualnego asystenta Alexa. Kosiarka automatyczna od Gardeny została wyposażona w baterię o pojemności 2.1 Ah, co przekłada się na 65 min średniego czasu pracy.

Ładowanie zajmuje godzinę. GARDENA SILENO LIFE 750 SMART została wyposażona w bezszczotkowy silnik, który zapewnia wydajną pracę i cechuje się dużą wytrzymałością. Jest on całkowicie bezinwazyjny. Do uruchomienia kosiarki potrzebny jest nam oczywiście przewód ogradzający. Aby umyć robota, po zakończonej pracy wystarczy strumień wody z węża ogrodowego.

Ceny robota GARDENA SILENO LIFE 750 SMART zaczynają się od 4300 złotych.

BOSCH INDEGO 350 CONNECT

Maksymalna powierzchnia koszenia: 350 m²

Czas pracy: 30 min

Czas ładowania: 45 min

Sterowanie smartfonem: Tak

Wysokość koszenia trawy: 30 – 50 mm

Hałas: 61 dB

System koszenia: 3 obrotowe noże tnące

Kosiarka automatyczna Bosh Indego 350 Connect to urządzenie, które zostało stworzone z myślą o niewielkich ogrodach. Jego wydajność koszenia wynosi 350 m². Jest to najmniej spośród wszystkich urządzeń opisanych powyżej, jednak jego możliwości można wykorzystać na działce rekreacyjnej, których obszar jest zdecydowanie mniejszy niż w przypadku działek budowlanych.

Model Indego 350 Connect jest kosiarką mobilną, oferującą wąski obszar koszenia. Szerokość ścinania trawy to 19 cm, a wysokość jej koszenia można ustawić na trzy opcje – od 30 do 50 mm. Parametr ten możemy zmienić ręcznie, ponieważ urządzenie posiada regulację na obudowie. Najważniejsze funkcje oraz informacje przekazywane przez urządzenie wyświetlane są na niewielkim ekranie LCD.

Oczywiście kosiarką można sterować również za pomocą aplikacji mobilnej, która dostępna jest na zarówno na urządzenia z systemem Apple iOS, jak i Google Android. Robot dodatkowo został wyposażony w system nawigacji „LogiCut”, który mapuje trawnik i wybiera optymalną trasę, funkcję „AUTO Calendar” ustalającą częstotliwość koszenia w oparciu o wzrost trawy i powierzchnię trawnika. Funkcja SpotMow pozwala na koszenie mniejszych fragmentów trawnika, a wszelkie czujniki dbają o bezpieczeństwo pracy.

Bosh Indego 350 Connect podczas koszenia trawy dba również o jej kondycję. Producent wyposażył tę kosiarkę automatyczną w funkcję mulczowania, która sprawia, że końcówki trawy są ścinane i stają się naturalnym nawozem. Na pokładzie znajdziemy trzy obrotowe noże tnące, funkcję stop, która zatrzymuje urządzenie po naciśnięciu przycisku. Do lepszego poruszania się po podłożu wykorzystano tutaj duże profilowane koła, które radzą sobie z 27 proc. nachyleniem terenie.

Warto zaznaczyć, że kosiarka automatyczna firmy Bosh posiada czujnik unoszenia oraz sensor Rollover, który wyłącza nóż w momencie powrotu do bazy. Funkcja SmartMowing dba o to, aby urządzenie kosiło jedynie podczas korzystnych warunków pogodowych. Alarm oraz zabezpieczenie PIN chronią urządzenie przed kradzieżą. Akumulator w przypadku modelu Bosh Indego 350 Connect pozwala na 30 minut pracy. Po takim czasie kosiarka automatycznie wraca do stacji ładowania. Pełne naładowanie baterii zajmuje 45 minut.

Ceny robota BOSCH INDEGO 350 CONNECT zaczynają sie od 3500 złotych.

Podsumowanie – kosiarki automatyczne

Jeszcze kilka lat temu nikt by nie pomyślał, że na rynku znajdą się urządzenia, które wyręczą nas nawet w koszeniu trawy. Obecnie możemy znaleźć naprawdę dużą ilość modeli, które spełnią oczekiwania każdego gospodarza. Oczywiście cena zależy od funkcji, jakie oferuje dane urządzenie. Większość z nich posiada wspólne cechy – możliwość sterowania kosiarką za pomocą aplikacji mobilnej, co jeszcze bardziej ułatwia nam pielęgnację naszego trawnika oraz funkcję mulczowania, która świetnie wpływa na kondycję trawy. Wybór odpowiedniej kosiarki automatycznej musimy więc uzależnić nie tylko od ceny, ale również od naszych potrzeb. Jeśli nasze podwórko nie jest duże, to sprawdzi się na nim podstawowy model. Z kolei, jeśli powierzchnia robocza jest naprawdę spora, musimy zdecydować się na droższy model o lepszej specyfikacji.