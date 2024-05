A$AP Rocky x PUMA w Miami. Nie tylko F1 robi show w USA!

Piątego maja Lando Norris wygrał wyścig o Grand Prix. Przy okazji w Miami zobaczyliśmy najnowszą kolekcję A$AP Rocky x PUMA. Sprawdź, jak wygląda obuwie, odzież i akcesoria, które, co nikogo nie powinno w tym wypadku dziwić, inspirowane jest sportami motorowymi.

Rzecz się działa 4 maja w specjalnym Pop-Up Shopie w Miami. Mowa o salonie Funimensions, gdzie zaproszone osoby mogły wziąć udział w różnych grach, spróbować BBQ czy zrobić zakupy. Przyjrzyjmy się kolekcji, gdyż ta robi wrażenie. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na limitowaną reedycję butów OG inhale z 2000 roku. Najciekawsze i wyjątkowe w tym wszystkim jest to, że Rocky sam wybrał je z archiwum marki PUMA.

A$AP Rocky x PUMA w Miami. Nowa kolekcja z limitowaną reedycją obuwia

Widać, że osoby pracujące nad prezentacją kolekcji mają głowy pełne pomysłów. Dlaczego? Zaprezentowano ją w dynamicznym oraz zabawnym otoczeniu, które jest podobne do sesji zdjęciowej kampanii. Ta miała przypominać, by nigdy nie ograniczać swojej wyobraźni oraz nie tracić wiary w realizację marzeń. Kreatywny kierunek A$AP Rocky’ego ma “za zadanie” przesuwać granice między modą a sportem. Dodatkowo ma wnosić nową perspektywę skierowaną w stronę globalnej publiczności sportów motorowych, która stale rośnie.

Co znajdą klienci, którzy będą zainteresowani kolekcją? Zacznijmy od tego, że w ofercie mamy trzy różne koszulki. Na ich froncie widzimy pasy bezpieczeństwa znane z wyczynowych samochodów. Oprócz tego mamy rękawiczki – również przypominają mi te, które stosowane są w motorsporcie. Oprócz tego dresy, w których skład wchodzi bluza i dresy. Widzimy na nich logo wielu marek związanych z motoryzacją. Co ciekawe, są “sztucznie brudne”, co kojarzy mi się ze smarem z serwisów samochodowych. Oczywiście, wisienką na torcie są sneakersy, bardzo efektowne wizualnie. Z resztą, sami zobaczcie na stronie marki PUMA. Na koniec akcesoria w postaci dwóch kominiarek – dzianinowej oraz wyściełanej.

Gdzie kupić nową kolekcję?

Oczywiście, nowa kolekcja jest dostępna przede wszystkim na stronie marki – PUMA.com. Oprócz tego, możemy ją kupić u sprzedawców na całym świecie. Chodzi między innymi o Nubian, SSENSE, SLAMJAM, SNS czy Shinzo. Może przy okazji sprawdzisz jak wygląda kolekcja PUMA x KIDSUPER?