Właśnie pojawiły się informacje o nowej kolekcji PUMA x KIDSUPER. O kogo chodzi? Colm Dillane to amerykański artysta, projektant mody i muzyk. Co wynika z tej współpracy? Zobaczcie efekt ich wspólnego działania!

Kolekcja PUMA x KIDSUPER to futbol i gangsterka lat 90-tych

Nowa kolekcja ma za zadanie używić dzieła nowojorskiego artysty za sprawą wyrazistego wzornictwa oraz zmodernizowanych klasyków. Dillane, tak jak PUMA lubi futbol, a to oznacza czerpanie inspiracji z tego futbolowego dziedzictwa marki i pasji artysty do tego sportu. Co to oznacza? Pastelową paletę kolorów i nowoczesną estetykę. Mowa o odzieży sportowej oraz zaktualizowane wersje sneakersów takich jak Velophasis i Palermo. Warto zwrócić uwagę na ciekawe i efektowne barwienia na ubraniach, a także grafiki na żakardowych dzianinach. Nie sposób nie zauważyć nawiązania do modelu PUMA King, a także wzorzystych motywów, które KidSuper stworzył wyjątkowo dla tej kolekcji.

PUMA x KIDSUPER – co zawiera kolekcja?

Mamy przede wszystkim komplety dresowe, które zawierają kurtkę i spodnie. Mów aø dwóch wersjach kolorystycznych, które cechuje haftowane zdobienie. Oprócz tego kolekcja to również koszulki, kardigany, szorty, a także longsleeve, które są przygotowane z wysokiej jakości materiałów. Oczywiście, charakterystycznym elementem będzie naszywka KidSuper Football Club.

Na tym nie koniec! Warto zwrócić uwagę na obuwie, a szczególnie dwa modele – Velophasis NU oraz Palermo NU. Oczywiście, oryginały zostały w pewnym stopniu zmodyfikowane. Wyposażno je w cholewki z kaszmirowego zamszu, siateczkowe spody oraz zmodyfikowane metki PUMA i KidSuper Studios na języku. Dodatkowo, ten pierwszy model ma inne wykończenie. Mowa o takich detalach, które sprawiają wrażenie znoszonego buta, co jest w dzisiejszych trendach modnym posunięciem.

Rzecz jasna, kolekcja zawiera również akcesoria. Mowa o buc ketach, szalikach, a nawet podróżnej torbie. Warto przy okazji wspomnieć o samej kampanii, która wypada bardzo ciekawie. Mam na myśli przedstawienie Dillane’a, jako głowę rodu PUMA x KidSuper. Inspiracją były klasyczne filmy gangsterskie z lat 90-tych. W sumie, zobaczyłbym jakiś. Może czas zobaczyć “Chłopców z ferajny”? Tak czy inaczej, kampania przedstawia kolekcję, koncentrując się przy okazji na pasujących dresach, które tworzą spójną całość.