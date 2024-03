Puma interpretuje poezję Szekspira prezentując model Palermo

Co dzieje się w momencie, kiedy modowa marka weźmie na ruszt szekspirowską poezję? Powstaje coś niesamowitego! PUMA interpretuje kultowy model obuwia PUMA Palermo na nowo i zabiera nas w nostalgiczną podróż przedstawiając współczesną i modową wizję historii Romea i Julii, a także przenosząc ducha Sycylii do niesamowitych stylizacji.

PUMA interpretuje na nowo historię Romea i Julii

Słoneczne ulice Palermo, stolicy Sycylii, to miejsce, w którym toczy się codzienne życie dwóch zwaśnionych rodzin Montecchich oraz Capulettich. Pomimo wzajemnej nienawiści obu rodzin, mają jedną wspólną pasję – kibicowską miłość do klubu Palermo F.C. Odgórnie zakazana przyjaźń nie stoi im na przeszkodzie do pojednania się, czego efektem jest miłość dwóch młodych osób.

Sercem kampanii jest 60-sekundowy spot, nakręcony w Palermo, który idealnie oddaje ducha włoskiej miłości do mody i piłki nożnej oraz przedstawia nowe kolorystyki najnowszej odsłony kultowego modelu obuwia marki PUMA. Za spot, w którym główną rolę odgrywa Sara James, Jann oraz obuwie PUMA Palermo odpowiada Piotr Kujda, muzykę skomponował Kamil Holden Kryszak, za zdjęcia Igor Połaniewicz, a sesję do kampanii wykonał Kamil Kotarba. Za kreację oraz produkcję kampanii odpowiada agencja high&.

Z kolei lokalna sesja zdjęciowa dla PUMA Palermo, która została zrealizowana w Warszawie, idealnie oddaje ducha, jaki panuje pomiędzy wąskimi ulicami stolicy Sycylii. Sesja, za której wykonanie odpowiada Wanessa Kaczmarek, ma na celu przekazanie włoskiej kultury, tamtejszego podejścia do mody, a także wyraźne podkreślenie obuwia z serii Palermo, które współgra zarówno z bardziej sportowymi stylizacjami, jak i z tymi bardziej stonowanymi. Za stylizację dwójki modeli w lokalnej sesji PUMA Palermo odpowiedzialny jest polski stylista Mateusz Kołtunowicz. Wspaniałe efekty tej sesji zobaczycie poniżej.

PUMA po swojemu interpretuje poezję Szekspira, prezentując model Palermo. Fot. PUMA PUMA po swojemu interpretuje poezję Szekspira, prezentując model Palermo. Fot. PUMA PUMA po swojemu interpretuje poezję Szekspira, prezentując model Palermo. Fot. PUMA Puma po swojemu interpretuje poezję Szekspira, prezentując model Palermo. Fot. PUMA Puma po swojemu interpretuje poezję Szekspira, prezentując model Palermo. Fot. PUMA

Tym razem model Palermo wystąpił w kombinacjach kolorystycznych, które przypadną do gustu męskiemu gronu. W lokalnej sesji na ulicach Warszawy, stylista Mateusz Kołtunowicz wykorzystał modele łączące ze sobą brąz z pomarańczą, model w barwach wyrazistej zieleni lub koloru niebieskiego oraz coś dla osób poszukujących bardziej klasycznych, biało-czarnych zestawień, które obiektywem uwieczniła Wanessa Kaczmarek.

PUMA po swojemu interpretuje poezję Szekspira, prezentując model Palermo. Fot. PUMA PUMA po swojemu interpretuje poezję Szekspira, prezentując model Palermo. Fot. PUMA PUMA po swojemu interpretuje poezję Szekspira, prezentując model Palermo. Fot. PUMA PUMA po swojemu interpretuje poezję Szekspira, prezentując model Palermo. Fot. Puma PUMA po swojemu interpretuje poezję Szekspira, prezentując model Palermo. Fot. Puma PUMA po swojemu interpretuje poezję Szekspira, prezentując model Palermo. Fot. PUMA

Kultura tarasowa inspiracją do stworzenia modelu PUMA Palermo

W latach 80. ubiegłego wieku swój początek miała kultura tarasowa, która zrewolucjonizowała zarówno modę, jak i piłkę nożną. PUMA, która wywodzi się z nurtu obu tych kultur, w najnowszej odsłonie kultowego modelu PUMA Palermo łączy ze sobą nienaganną modę, zamiłowanie do muzyki, jak i kochaną na całym świecie stylistykę piłkarską. Zresztą, twarzami kampanii “Forever. Palermo.” są dwie osoby, które, choć wywodzą się z innych kultur, objawiają zamiłowanie do mody i na zawsze połączone są z tymi nurtami.

Charakterystyczny ubiór, zamiłowanie do podróżowania na spotkania ukochanej drużyny i dobrze wyselekcjonowana scena muzyczna, to styl życia, jaki prezentuje kultura tarasowa. Teraz ponownie wkracza ona na modowe salony, a PUMA chce podkreślić jej znaczenie wraz z nową odsłoną butów z serii PUMA Palermo. Marka, zupełnie jak w przypadku kolekcji “Year of The Dragon” powstałej przy współpracy z marką STAPLE, stawia na oddanie hołdu kulturze, dlatego też kampania promująca najnowszą stylistykę modelu Palermo, z udziałem ambasadorów marki – Sary James i Jann’a – została zrealizowana w Palermo, stolicy Sycylii.

PUMA od lat wspiera młode talenty z przeróżnych środowisk, potwierdzając fakt, że patrzy szeroko poza granice sportu. Sara James i Jann są tego doskonałymi przykładami – dwójka artystów sceny muzycznej, która szturmem wdarła się do serc milionów fanów, jest dumnie wspierana przez kultową markę modową na scenie, jak i poza nią.