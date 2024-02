PUMA i STAPLE na Chiński Nowy Rok. Oto “Year of The Dragon”

Mamy Chiński Nowy Rok, rok smoka. Pojawia się co 12 lat. Ma przynieść dużo motywacji i energii. Oby faktycznie tak było. W związku z tym wydarzeniem Jeff Staple przygotował z popularną marką odzieżową nową kolekcję. Zobaczcie PUMA i STAPLE “Year of The Dragon”. W skład kolekcji wchodzą sneakersy i odzież.

Jak na Rok Smoka przystało, pojawia się charakterystyczny styl, inspirowany tą mityczną postacią. W nowej kolekcji przeważa czerń, szarość i róż. Nieprzypadkowo nawiązuje do Nowego Jorku, gdyż to właśnie w mieście, które nigdy nie śpi stawiała pierwsze kroki marka STAPLE. Warto również wspomnieć, że do kampanii dołącza najstarszy chiński klub tańca lwa, który założono w NYC w 1956 roku. Dzięki niemu młodzież mogła uczyć się i celebrować chińskie dziedzictwo. Wszystko za sprawą kultury tańca lwa, sztuk walki oraz lekkoatletyki.

Nowa kolekcja PUMA x STAPLE jest naprawdę ciekawa. Obejmuje wiele różnych wariantów sneakersów, t-shirty, bluzy oraz dresy. Cechą charakterystyczną jest oryginalne logo smoka “S” oraz wspomniane już warianty kolorystyczne. Zwróćcie uwagę na koszulki – widać na nich kawał świetnej pracy, jaką wykonała marka STAPLE. Z kolei w przypadku bluzy i spodni dresowych mamy stonowane kolory – czerń i szarość. To nie oznacza nudy – wręcz przeciwnie. Na tylnej części odzieży wierzchniej mamy logo i efektowną grafikę. Podobnie na dresach, aczkolwiek tutaj faktycznie mówimy o delikatnym dodatku w postaci kilku grafik.

Nowa kolekcja “przynosi nam” pięć różnych sneakersów. Niezależnie od modelu, producent przewidział wiele “smaczków”, charakterystycznych dla kolekcji. Mowa o wspomnianym już logo “S” ale na tym nie koniec. Pojawia się tam także ikona gołębia, czyli nawiązane do brandu odzieżowego, którego założycielem jest Jeff Staple. Znajdziecie ją między innymi na tylnej części obuwia, a także w formie dodatkowej złotej “ikony”.

Gdzie kupić nową kolekcję PUMA i STAPLE?

Jest ona dostępna między innymi na stronie brandu – STAPLE. Link podałem wyżej. Ile kosztują poszczególne elementy kolekcji? T-Shirty wyceniono od 45 do 55 dolarów, dresy od 80 do 100 dolarów, bluzy na 85 dolarów, natomiast obuwie od 85 do 150 dolarów.

