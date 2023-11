Ani artystki ani też marki nikomu przedstawiać nie trzeba, prawda? Po kilku udanych działaniach, PUMA Creeper wraca! Rihanna, dyrektor kreatywna marki prezentuje Creeper Phatty, który klasykę przenosi na ekstremum, a to za sprawą ponadwymiarowej konstrukcji, gumowej podeszwy oraz odważnych kolorów. Z resztą, musicie sami to zobaczyć.

Zobacz PUMA Creeper Phatty 2023! Rihanna znowu to zrobiła!

Przypomnijmy sobie wrzesień 2015, kiedy to właśnie pojawił się model Creeper. Była to platformowa wersja kultowego modelu PUMA Suede. Dlaczego o niej wspominam? Ta sylwetka została uznana za but roku (Footwear News) i wywołała wpływ oraz znaczenie marki w przeciągu dekady. Tak naprawdę dzięki PUMA Suede zmieniła się w pewnym stopniu kultura sneakersów. OK, wracamy do Rihanny, która za sprawą Creeper Phatty gwarantuje nam pewność siebie.

PUMA Creeper Phatty – zobacz jak wyglądają nowe sneakersy Rihanny!

Przyjrzyjmy się bliżej nowości. Przede wszystkim model Creeper Phatty został pokryty zamszem. Widzimy także wytłoczony pasek PUMA oraz logo Fenty na języku. Buty mają również sznurowadła ze złotymi agletami i gumową podeszwę. Co jeszcze? Trzy wersje kolorystyczne – kultowy wariant – czerń i biel, a także wyjątkową kombinację jasnego niebieskiego zestawionego z zielonym i lawendę w kombinacji z wiśniową czerwienią. Co o tym wszystkim mówi RiRi?

Wzięliśmy naszego OG Creepera i zmaksymalizowaliśmy go pod każdym kątem. Projektując Creeper Phatty chcieliśmy na nowo odkryć model OG Creeper, który pokochało tak wielu. To klasyczna sylwetka, której odrobinę brakowało, więc jej powrót musiał być większy. Rihanna, dyrektor kreatywny PUMA

FENTY x PUMA

Przy okazji warto dodać, że Rihanna w drugiej swojej kampanii FENTY x PUMA nakręconej przez Philippę Price bada zestawienie pomiędzy modelami Creeper oraz Phatty, podkreślając przy okazji ponadwymiarowe i jaskrawe elementy buta.

Kiedy będą dostępne nowe wersje PUMA Creeper?

Musicie poczekać jeszcze kilka dni. Nowa wersja FENTY x PUMA Creeper dostępna w trzech kolorach dla wszystkich, niezależnie od grupy wiekowej czy płci pojawi się 30 listopada. Będziecie mogli ją kupić na stronie puma.com, a także u globalnych sprzedawców detalicznych, w tym na przykład Foot Locker. Jeśli interesuje cię taka tematyka, sprawdź inne nasze artykuły z kategorii moda męska.