Dua Lipa i Jack Grealish? Przecież ona spotyka się z francuskim reżyserem. Z resztą, topowy rozgrywający z Premier League ma inne rzeczy na głowie. Wszyscy dobrze wiemy, że jego nogi są… bardzo skuteczne. Wróćmy do albańsko-brytyjskiej wokalistki. Ona ma z kolei nogi… nieziemsko zgrabne. Co to ma do rzeczy? Dlaczego łącze te nazwiska?

Dua Lipa i Jack Grealish noszą sneakersy Puma Palermo.

Aby sztucznie nie przetrzymywać tej niepewności, bo może ktoś pomyśli, że Dua Lipa kręci z piłkarzem z Manchesteru City, powiem wprost: chodzi o najnowsze buty PUMA Palermo. To znaczy, oboje reprezentują kampanię “Forever. Palermo.”. Swoją drogą, chyba trzeba się wybrać na Sycylię, właśnie do Palermo. Byliście?

Marka PUMA wybrała do nowej kampanii dwoje ludzi, którzy świetnie do niej pasują. Przede wszystkim Jack, który jest jednym z najlepszych piłkarzy może być łączony z piłkarskim DNA, znanym od dawna w przypadku marki PUMA, a także nowej odsłony Palermo. Nowe obuwie nosi również piękna piosenkarka, Dua Lipa. Jest ambasadorką marki, a ten styl butów świetnie do niej pasuje. Żywe kolory kojarzą się mi z tym, jak piosenkarka prezentuje się na koncertach. Oczywiście, to tylko moje skojarzenia.

“Forever. Palermo” to nie tylko świetne obuwie nawiązujące do stylu z lat 80-tych. Snekaresy to jedno, ale warto również zwrócić uwagę na jeansy czy oversize’owy płaszczy. Do tego w stylizacjach pojawiają się bordowe sztruksowe spodnie czy trykot PUMA. Same buty to oczywiście ponadczasowa niska cholewka, klasyczna, gumowa podeszwa oraz konstrukcja T-toe.

Co sądzicie o nowym obuwiu noszonym przez Dua Lipę i Jacka Grealisha? Jak dla mnie mega! Po prostu, lubię ten styl. Podobno PUMA Palermo doświadczymy jeszcze wielokrotnie w innych odsłonach. Jestem bardzo ciekawy tego, co zaprezentuje nam marka. Przy okazji, jeśli masz chęć, przeczytaj inne nasze artykuły z kategorii moda męska.