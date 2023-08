Raków Częstochowa jest bliski wywalczenia wymarzonego awansu do Ligi Mistrzów. Na drodze Medalików stoi jednak FC Kopenhaga z Kamilem Grabarą na bramce. Gdzie oglądać pierwsze spotkanie Raków vs Kopenhaga za darmo? O której początek spotkania?

Czy hymn Ligi Mistrzów zabrzmi na polskiej ziemi?

Raków Częstochowa kroczy po historyczny awans do Ligi Mistrzów. Medaliki w poprzedniej rundzie rozprawili się z Arisem Limassol i awansowali do czwartej rundy eliminacji do gazy grupowej najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek. Na drodze do awansu stoi jednak FC Kopenhaga z Kamilem Grabarą na bramce.

Raków vs Kopenhaga. Gdzie oglądać mecz za darmo? [LINK]

Mecz Raków vs Kopenhaga to ostatnia prosta do fazy grupowej Ligi Mistrzów dla obu drużyn. Faworytem pojedynku zdaje się drużyna z Danii, jednak Raków pokazał w poprzednich spotkaniach, że potrafi zagrać na poziomie mistrzów. Czy tym razem uda się wygrać? Gdzie oglądać dzisiejsze spotkanie?

Gdzie za darmo oglądać mecz Raków vs Kopenhaga?

Kamil Grabara dwoił się i troił, aby utrzymać swoją drużynę w walce o fazę grupową Ligi Mistrzów i ostatecznie się udało. Drużyna z Danii w poprzedniej rundzie, po karnych, pokonała Spartę Praga 6:3, a polski bramkarz został jednym z bohaterów spotkania. Czy Raków będzie w stanie strzelić do bramki bramkarza reprezentacji Polski?

Czy Mistrz Polski zagra w fazie grupowej Ligi Mistrzów? Najpierw musi przejść Kopenhagę! Fot. Fot. Jakub Ziemianin/Twitter

Spotkanie Raków vs Kopenhaga rozpocznie się o 21:00 i będzie odbywać się na stadionie w Sosnowcu. Mecz będzie można obejrzeć na kanale TVP Sport, a darmowa transmisja w internecie odbędzie się na stronie TVP Sport pod tym linkiem.