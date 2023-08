Jota żyje w strachu? Miesiąc po transferze do Arabii chce odjeść!

Saudyjska gorączka transferowa trwa w pełnym rozmachu. Jota przeniósł się do Arabii Saudyjskiej z Celticu Glasgow. Wydaje się jednak, że żałuje przenosin do Al-Ittihad, ponieważ chce rozwiązania kontraktu. O co tak naprawdę chodzi?

Arabska liga pełna gwiazd

Nowy sezon najwyższej ligi piłkarskiej w Arabii Saudyjskiej rozpoczął się 11 sierpnia. Liga wypełniona jest gwiazdami światowej piłki, którzy skuszeni ogromnymi pieniędzmi przenieśli się do Arabii Saudyjskiej. Do Al-Ittihad dołączyli takie znakomitości jak Fabinho, N’Golo Kante, oraz Karim Benzema, który objął rolę kapitana drużyny.

Jednakże, jak się okazuje, nie wszyscy zawodnicy czują się komfortowo w Arabii Saudyjskiej. Jota, portugalski skrzydłowy, który do Al-Ittihad przeniósł się z Celticu Glasgow, zdaje się nie być zadowolony ze swojej decyzji o przenosinach na Półwysep Arabski. Najnowsze informacje są dość szokujące.

Jota chce anulować kontrakt zaledwie miesiąc po transferze

W bieżącym okienku transferowym saudyjskie kluby przeprowadzają zdecydowaną ofensywę w dziedzinie transferów. Al-Ittihad to jeden z klubów, które pozyskały światowej klasy gwiazdy. Jednym z zawodników, którzy zasilił ich skład jest Portugalczyk Jota. Transfer ten opiewał na kwotę 30 milionów euro i do tej pory wystąpił on we wszystkich spotkaniach swojego nowego klubu. Ten w dwóch spotkaniach zaliczył komplet punktów.

Zgodnie z informacją przekazaną przez jednego z saudyjskich dziennikarzy, Jota, po zaledwie miesiącu spędzonym na Półwyspie Arabskim, wyraził chęć rozwiązania kontraktu z klubem. Portugalski skrzydłowy nie ujawnił przyczyn swojej decyzji, co rzuca na tę sprawę cień tajemnicy. O co tak naprawdę chodzi?

Źródło: KHELNOW