Browar Rzemieślniczy z Chełma – Piwne Podziemie, udostępnił informację o ataku phishingowym, do którego dopuścili się cyberprzestępcy. Co ciekawe, wygląda to bardzo „naturalnie”. Dostajemy wiadomość na Instagramie o tym, że browar chce przesłać nam darmowe paczki piwa.

Ja wiem, że takie ataki były, są i będą się pojawiać, ale wydaje mi się, że warto o nich pisać, bowiem być może wpłynie to na świadomość ludzi. Krótko mówiąc, mam nadzieję, że liczba ludzi, którzy dadzą się nabrać na taki atak cyberprzestępcy będzie już w pewnym momencie tak niska, że hakerzy przestaną stosować tą próbę wyłudzenia pieniędzy. Tym razem atakujący podszył się pod browar Piwne Podziemie. Najgorsze jest to, że wiadomość wygląda naprawdę niepozornie.

Darmowe paczki piwa. Kliknij by otrzymać. No chyba nie.

Browar Piwne Podziemie przekazuje darmowe paczki piwa. Uważaj, to oszustwo cyberprzestępcy!

Dwa dni temu na łamach profilu na facebooku Piwne Podziemie ukazała się informacja o tym, że jakiś cyberprzestępca podszywa się pod wspomniane przedsiębiorstwo. Oczywiście, browar nie przekazuje żadnych darmowych paczek z piwem osobom, które polubiły fanpage na Instagramie. Fałszywy profil nie został jeszcze usunięty, ale jest zablokowany. To jednak nie oznacza, że nie mogą pojawić się kolejne próby ataku.

O co chodzi? Cyberprzestępca utworzył profil na Instagramie, który był łudząco podobny do oryginału zarządzanego przez firmę Piwne Podziemie. Jeśli polubiliśmy fanpage, otrzymywaliśmy wiadomość, w której atakujący sugerował, że w zamian za obserwowanie profilu dostaniemy darmową paczkę piwa. Wystarczy wejść w link, który potwierdza prezent. Oczywiście, trafialiśmy na fałszywą stronę, która wymaga od nas przekazania danych logowania oraz dostępu do karty kredytowej. Całe szczęście, ta strona jest już nieaktywna, ale pamiętajcie, by dokładnie sprawdzać takie ataki. Przykładów próby wyłudzenia pieniędzy jest już wiele. Ostatnio pisałem o SMS od PGE o niedopłacie, która może spowodować wyłączenie prądu. Wy zapewne też niejednokrotnie dostawaliście podobne wiadomości. Ograniczone zaufanie powinno tutaj być wręcz wzmożone.