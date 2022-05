RusMir to portal z ofertami do „wynajęcia” mieszkań na Ukrainie. Mają pokazać obraz wojny

Wojna na Ukrainie dalej trwa i niestety nie widać jej końca. Ukraińcy dzielnie bronią się przed rosyjskim agresorem, a mieszkańcy Rosji dalej karmieni są kłamstwem, że to misja „wyzwolenia”. Stosuje się najróżniejsze sposoby na zwrócenie Rosjan na to, co dzieje się za ich granicą. Jedną z inicjatywy jest portal RusMir, który pozwala „wynająć” mieszkania na Ukrainie. Ma on zwrócić uwagę na okrucieństwo Rosji.

W Rosji dalej trwa propaganda

W wojnie wywołanej przez Rosję giną tysiące niewinnych Ukraińców, a także rosyjskich żołnierzy, którzy często nawet nie wiedzą, po co znajdują się na terenie tego kraju. Agresja Rosji na Ukrainę, to nie tylko odbieranie życia tysiącom ludzi, ale także niszczenie kraju. Obywatele Rosji w dalszym ciągu karmieni są propaganda, według której to wojsko rosyjskie ratuje Ukraińców z rąk „nazistów”.

Wszyscy wiemy jaka jest prawda. Wszyscy, oprócz Rosjan, dlatego też kijowska agencja kreatywna wystartowała z bardzo ciekawym projektem, który ma na celu zwrócenie uwagi Rosjan na krzywdy wyrządzone przez rosyjskie wojsko. Portal RusMir, bo właśnie o nim mowa, ma pozwalać na „wynajmowanie” ukraińskich, zniszczonych mieszkań. To właśnie w taki sposób obywatele Federacji Rosyjskiej mają dowiedzieć się o tym, do czego doprowadził Władimir Putin.

Tak oto powstał RusMir, rosyjskie „AirBnB”

Kijowska agencja kreatywna Bickerstaff.734 odpowiedzialna za stworzenie portalu RusMir stwierdziła, że przedstawienie zniszczeń w formie portalu z ogłoszeniami do wynajęcia mieszkań, będzie bardzo dobrym pomysłem na szerzenie świadomości, co dzieje się w ich kraju. Rosjanie od tygodni nie mają dostępu do zachodnich stron, ponieważ skutecznie blokowane są przez samych dostawców internetu. RusMir ma być sposobem na pokazanie, jak wygląda „misja specjalna” Rosji na Ukrainie.

RusMir może wydawać się zwykłym portalem ogłoszeniowym, poprzez który w szybki i łatwy sposób można wynająć mieszkanie w bardzo atrakcyjnej cenie. W rzeczywistości tak jest, ponieważ w serwisie znajdują się ogłoszenia mieszkań, jednak są to mieszkania zniszczone przez Rosjan i ich broń. Po kliknięciu „rezerwuj” pojawia się komunikat, który mówi, że „właściciel zmuszony był do nagłego opuszczenia obiektu w wyniku „misji wyzwalającej” Rosji”. Poniżej znajduje się link do Telegrama @pravda_o_voyne_v_Ukraine.

RusMir to portal z ofertami do "wynajęcia" mieszkań na Ukrainie. Mają pokazać obraz wojny 27 RusMir to portal z ofertami do "wynajęcia" mieszkań na Ukrainie. Mają pokazać obraz wojny 28

