Jedzenie w Żabce za darmo? Tak, to możliwe 9 maja! Zobacz!

Tego jeszcze nie grali! Jedzenie w Żabce za darmo? Oczywiście. Wystarczy, że jutro, 9 maja odwiedzisz sklep przy ulicy Śliskiej 3 w Warszawie. Sieć chce podbić… rynek kulinarnych fast foodów? Na to wygląda.

Jedzenie w Żabce za darmo? Tak, to możliwe 9 maja w Warszawie przy ulicy Śliskiej 3.

Sprawa wygląda następująco. Jutro w stolicy naszego kraju będziecie mogli zjeść za darmo takie dania jak pizza w stylu neapolitańskim, makaron penne z kurczakiem czy stripsy z frytkami. Mało tego, napijesz się kawy bądź orzeźwiającej lemoniady cytrynowej, a na koniec zjesz coś słodkiego. Zaskoczony? Zapewne tak. Jeśli się skusisz na tą atrakcję, daj znać czy udało Ci się w ogóle tam dostać.

Jedzenie w Żabce za darmo. Jak się dostać?

Sprawa jest raczej prosta. Wystarczy, że będziesz posiadał aplikację Żappka. Włącz ją i w sekcji Menu Żabki już od dziś będzie tam umieszczony kod QR, który będzie darmową wejściówką do HOT SPOT by Żabka, który znajduje się przy ulicy Śliskiej 3 w Warszawie. Dodam tylko, że wspomniany lokal będzie czynny od 12:00 do 20:00. Na tym nie koniec ciekawostek dotyczących Żabki!

Jeśli zdecydujesz się, by odwiedzić wspomniany sklep, będziesz mógł spotkać się z popularnymi w Polsce influencerami. Mowa o takich osobach jak Jakob Kosela, Ciocia Lifestyle czy Kartonii. Co ciekawe, wspomniane gwiazdy Internetu już dziś mają odwiedzić lokal, aby spróbować dań, które będą od jutra, 9 maja dostępne dla klientów Żabki. Jakby tego było mało, tego dnia restauracyjną atmosferę ma podkręcić DJ, obsługa kelnerska i specjalny wystrój.

Co możesz zjeść w Żabce? HOT SPOT menu

Kiedyś szedłem do Żabki by szybko kupić jakieś podstawowe produkty i na tym koniec. Te czasy już dawno temu minęły. Dziś ten sklep to prawdziwa „multifunkcyjna” placówka. Nie tylko nadasz tam paczkę, kupisz bułkę czy napój ale również możesz skorzystać z szerokiej oferty gastronomicznej. Nie wiem czy wiesz, ale w ponad dziewięciu tysiącach sklepów zainstalowano piece, które serwują każdego dnia takie hity jak panini (19 milionów sztuk sprzedano w ubiegłym roku), frytki (10 milionów porcji) czy pizzę (30 tys sztuk dziennie). A co sprzedaje się najczęściej? Tak, dobrze myślisz. Hot dog w ubiegłym roku może pochwalić się sprzedażą na poziomie 85 mln sztuk!

Jeśli chcesz poznać menu Żabki, kliknij w ten link. Przy okazji sprawdź, jaką promocją „kusiła” klientów w tamtym roku Żabka Nano.