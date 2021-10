Jak wymienić klocki hamulcowe i czy warto robić to samemu?

Sponsorowane Materiał zewnętrzny

Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło wymiana klocków hamulcowych, aby dowiedzieć się, że jest ona niezwykle prosta. Tyle teorii, a co z praktyką? I tu pojawia się ściana – w postaci wiedzy czy narzędzi. Jak wymienić klocki hamulcowe? Czy warto to robić samemu? Nie zawsze oszczędność na poziomie 100 zł jest grą wartą świeczki.

Jeżeli w czasie hamowania pojawiają się niepokojące dźwięki, najlepiej od razu poszukać ich źródła. Powód? Hamulce są jednym z podstawowych układów bezpieczeństwa w pojeździe. Niepokojące dźwięki zazwyczaj powodują zużyte klocki hamulcowe. Klocki skonstruowane są w ten sposób, że odgłosy te pojawiają się specjalnie, aby kierowca możliwie szybko dowiedział się o konieczności ich wymiany.

Co ile wymiana klocków hamulcowych?

Nie ma jednej zasady dotyczącej tego, co ile wymienia się zużyte klocki hamulcowe. To zależy od rodzaju technologii, ale też techniki jazdy czy intensywności eksploatacji. Czasami będzie to zatem tylko 30 tys. km, a niekiedy aż 120 tys. km.

– Zużyte klocki hamulcowe dadzą znać o konieczności wymiany na jeden z kilku sposobów. W starszych autach będą to przede wszystkim niepokojące dźwięki dochodzące z okolicy kół. W nowszych kierowca zostanie poinformowany o tym, kiedy wymienić klocki hamulcowe przez komunikat pojawiający się na komputerze pokładowym. Jak dużego wydatku wymagają nowe klocki hamulcowe? Cena na całe szczęście nie jest wysoka. W przypadku popularnego modelu segmentu C zestaw elementów będzie kosztować od 50 do nieco ponad 100 zł – mówi ekspert z Motointegrator.com (gdzie znajdziesz warsztat oferujący wymianę klocków hamulcowych)

Jak wymienić klocki hamulcowe samemu?

Wymiana klocków hamulcowych przez kierowcę jest jak najbardziej możliwa. Najlepiej postawić w tym celu samochód w garażu lub innym suchym miejscu oraz przygotować zestaw koniecznych narzędzi. I choć wymiana klocków hamulcowych nie jest procedurą mocno skomplikowaną, właściciel pojazdu do jej wykonania powinien mieć chociaż podstawy wiedzy technicznej. Dzięki temu będzie on wiedział np. jak cofnąć tłoczek, zdjąć zawleczkę zabezpieczającą, odkręcić prowadnice czy zdjąć zacisk.

Samodzielna wymiana klocków hamulcowych sprawia, że kierowca oszczędza pieniądze. Brzmi zachęcająco, prawda? Niestety to tylko teoria. Bo w praktyce może się okazać, że będzie musiał dokupić brakujące narzędzia – np. szczotkę do usuwania rdzy czy konieczne klucze. A w takim przypadku oszczędności okażą się nie warte poświęconego czasu. Szczególnie, że gdy usługę wykona warsztat samochodowy, kierowca nie naraża się na problemy w trakcie montażu i niespodziewane ,,wycieczki’’ po dodatkowe narzędzia. Ile kosztuje wymiana klocków u mechanika? Taka wymiana zwykle kosztuje od 60 do 150 zł.

Hamulce są jednym z ważniejszych układów bezpieczeństwa w samochodzie. Bez wiedzy technicznej, właściwych narzędzi i garażu nie będzie zatem możliwa samodzielna wymiana klocków hamulcowych. Cena tej usługi w warsztacie jest niewielka. A to oznacza, że wykonanie takiej czynności naprawdę lepiej powierzyć specjaliście. – jak radzi ekspert popularnej wyszukiwarki warsztatów Motointegrator.com.

Jak wymienić tarcze i klocki hamulcowe?

Może się okazać, że problem z hamulcami wynika z tego, że są też zużyte tarcze hamulcowe. Fakt ten komplikuje naprawę i przede wszystkim winduje koszt jej wykonania. O ile komplet klocków hamulcowych do Volkswagena Golfa kosztuje od 150 do nieco ponad 200 zł, o tyle nowe tarcze hamulcowe na przednią oś zostaną wycenione już na blisko 400 zł. Jeżeli wymianie podlegają tarcze i klocki hamulcowe, kierowca – w teorii – naprawę nadal może wykonać we własnym zakresie. W tym jednak przypadku będzie potrzebna trochę większa wiedza i kilka dodatkowych narzędzi.

Wiemy już ile trzeba wydać na nowe tarcze i klocki hamulcowe, a ile kosztuje robocizna? Przeciętnie od 100 do 180 zł. To kwota, za którą kierowca kupuje sobie święty spokój. Bo ma pewność, że tarcze hamulcowe wraz z klockami są profesjonalnie zamontowane i nie zawiodą w czasie jazdy. – radzi ekspert Motointegrator.com.

Kierowcy często pytają o to, czy porysowane tarcze hamulcowe kwalifikują się do wymiany. A odpowiedź zależy od sytuacji. Bo płytkie rysy są czymś normalnym. Powstają pod wpływem siły tarcia wynikającej z ocierania się o klocek. Kolejne często zadawane pytanie dotyczy tego, jakie tarcze hamulcowe wybrać. To zależy od typu pojazdu, charakteru eksploatacji i… zasobności portfela kierowcy. Szczegółowych porad zawsze udzieli mechanik wykonujący naprawę.

Jakie klocki hamulcowe?

Różne modele klocków wyglądają podobnie. Na rynku wyróżniamy jednak cztery główne rodzaje klocków hamulcowych. Pierwszy to elementy wykonane z półmetali. Powstają z wełny stalowej, drutu, proszku żelaza czy miedzi. Pracują głośno, ale sprawnie radzą sobie z wymianą ciepła. Drugim z rodzajów są klocki organicznie azbestowe. Budulcem dla nich jest szkło, guma czy węgiel oraz żywica. Pracują ciszej od klocków metalowych, ale są mniej wytrzymałe i generują większą ilość pyłu.

Rodzaje klocków hamulcowych to też klocki nisko-metaliczne. W tym przypadku budulcem staje się mieszanina zawierająca metale i produkty organiczne. Takie tworzywo dobrze radzi sobie z odprowadzaniem temperatury, a do tego ma ograniczony wskaźnik pylenia. Ostatnim rodzajem klocków są klocki ceramiczne. Te wymagają dłuższego opisu, który umieściliśmy poniżej.

Jak wymienić klocki hamulcowe i czy warto robić to samemu?

Klocki hamulcowe ceramiczne czy zwykłe?

Wpisując w wyszukiwarkę frazę ,,klocki hamulcowe”, dość szybko dotrzecie do hasła ceramiczne klocki hamulcowe. I choć na pierwszy rzut oka wygląda on identycznie jak klocek organiczny, to do jego budowy wykorzystuje się frakcje pyłu ceramicznego, a nie węglowego. Skutkiem tego jest mniejsze pylenie w czasie pracy – klocki hamulcowe ceramiczne nie pozostawiają na obręczach aluminiowych mało estetycznych osadów w czarnym kolorze. Poza tym wytrzymują większe przebiegi. Niestety ceramiczne klocki hamulcowe nie mają samych zalet. Ich wadą jest to, że w autach intensywnie eksploatowanych, mogą doprowadzić do przegrzania tarcz hamulcowych i znacznie przyspieszać ich zużycie.

Jakie tarcze hamulcowe?

Tarcze są przede wszystkim monolityczne, czyli po prostu zostały wykonane z pełnego metalu. Kolejnym typem są tarcze hamulcowe wentylowane. W tym przypadku między jedną a drugą powłoką cierną jest przestrzeń pozwalająca na odprowadzenie ciepła. Tarcze hamulcowe wentylowane zaczynają powoli wypierać modele monolityczne. Nie są dużo droższe w produkcji, a zdecydowanie poprawiają efektywność pracy układu zatrzymującego pojazd.

Trzecim typem są nawiercane tarcze hamulcowe. Nacinane tarcze hamulcowe wykonuje się ze specjalnego stopu metalu. Dzięki czemu jeszcze lepiej odprowadzają ciepło powstające w czasie hamowania. Najdroższe, z kolei, są tarcze węglowo-ceramiczne. Te stosuje się jednak głównie w drogich autach sportowych.

Tarcze hamulcowe wentylowane, a czy nacinane tarcze hamulcowe? Kierowca może mieć problem z dokonaniem właściwego wyboru. Dylemat jest mniejszy w sytuacji, w której właściciel auta zdecyduje się na ich wymianę w warsztacie. Bo korzystając z usług warsztatów znalezionych na popularnej wyszukiwarce serwisów samochodowych Motointegrator.com, może liczyć nie tylko na fachową wiedzę, ale także na zakup części czy ogólne doradztwo.

