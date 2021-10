Łatwe drinki na domówkę – drinki z wódką, ginem, whisky

Dziś sobota, a więc czas spotkań ze znajomymi. Jeśli nie idziecie na miasto, a przy okazji chcecie zaskoczyć znajomych prezentuję łatwe drinki na domówkę. Wiadomo, najlepiej strzelić shota czystej, ale może drinki z wódką, ginem, whisky, które zaprezentuję, urozmaicą wasz wieczór.

Łatwe drinki na domówkę – drinki z wódką

Tym razem nie będzie żadnego wymyślania. Postaram się przedstawić takie koktajle, które nie będą wymagały miliona różnych likierów.

Pierwszy z nich to Sex on the beach. Raczej prosty drink, ale będziecie potrzebowali likieru brzoskwiniowego. Temat jest prosty. Do szejkera lub słoika dajecie 40 ml wódki czystej, 20 ml likieru brzoskwiniowego, 60 ml soku pomarańczowego i 60 ml soku żurawinowego. Dorzucacie trochę lodu, wstrząsacie przez chwilę i przelewacie do wysokiej szklanki. Raczej prosty, może trochę nudny? Co kto lubi.

Jeśli wolicie coś prostszego, zawsze można zrobić tzw. Wódka Sour. Składniki takie jak 60 ml czystej, 20 ml soku z cytryny i 20 ml syropu cukrowego wlewamy do szejkera, mieszamy, przelewamy do szklanki. Jeśli będzie za mocny, można dodać np. Sprite. Bo… czemu nie? Co to jest syrop cukrowy? To mieszanka cukru i wody. Gotujecie wodę, przy okazji do słoika wsypujecie cukier tak, aby zapełnił połowę naczynia. Następnie wlewacie wodę i mieszacie do chwili, gdy cukier się rozpuści.

Jeśli lubicie trochę inne smaki, a przy okazji chłodzi się Żubrówka (tylko ta z trawą) możecie zrobić ogórkowe martini. Na dnie szejkera wygniatacie 5 cm obranego wcześniej świeżego ogórka. Dorzucacie 60 ml Żubrówki i 20 ml syropu cukrowego. Wstrząsacie z lodem, przecedzacie przez sitko do kieliszka a’la martinówka tak, aby w szkle nie znalazł się lód. Do dekoracji użyjcie plastra ogórka.

Shoty z wódką

Najprostszy temat to oczywiście shot kamikadze. Aczkolwiek w tym przypadku musicie kupić na przykład blue curacao albo podobny syrop smakowy. W sumie, macie dowolność, bo ilość dostępnych tego typu syropów jest ogromna. Do szejkera wlewamy 40 ml wódki, 40 ml wspomnianego syropu i 40 ml soku z cytryny. Wstrząsamy z lodem i przelewamy do kieliszków.

Coś innego? Łatwe drinki na domówkę to również shot o nazwie wściekły pies? Wystarczy kieliszek, do którego wlewamy 25 ml czystej wódki. Następnie dodajemy 15ml soku malinowego i 3 – 4 krople tabasco. Sok spada na dno, tworzą się warstwy i pijemy. Co ciekawe, sok malinowy można zastąpić na przykład syropem porzeczkowym czy blue curacao, które używaliście do tworzenia kamikadze.

Drinki z whisky

Jeśli macie pod ręką burbon i słodki wermut (coś w stylu Martini dostępnego w sklepach) możecie zrobić fajny koktajl na powitanie znajomych. Do szejkera wlewamy 40 ml burbonu, 20 ml wermutu i 10 ml grenadiny. Wsypujemy lód, wstrząsamy i przelewamy do niskiego szkła.

Pozostając przy amerykańskiej whisky, możecie zrobić popularny drink mint julep, który jest bardzo prosty w przygotowaniu. Do szejkera wlewacie 60 ml whiskey, 20 ml syropu cukrowego i dorzucacie 8 liści mięty. Całość wstrząsacie i przelewacie do szkła wypełnionego kruszonym lodem. Warto użyć sitka, aby cząstki liści nie wleciały razem z trunkiem do szklanki. Do dekoracji użyjcie „bukietu” z liści mięty.

Jeśli jednak w waszym barku znajduje się szkocka, warto użyć ją do przygotowania drinka o nazwie penicylina. Na początku w szklanicy wygniatamy kawałek imbiru tak, aby uzyskać sok. Do szejkera wlewamy 50 ml whisky, 30 ml soku z cytryny oraz 15 ml miodu. Całość wstrząsamy z lodem i przelewamy używając sitka do niskiego szkła, które oczywiście jest uzupełnione lodem.

Łatwe drinki na domówkę – drinki z ginem

Na koniec trzy proste, ale mega fajne drinki z ginem. Pomijam gin z tonikiem, bo to oczywista oczywistość, jak wódka z sokiem czy whisky z colą (bądź spritem). Zacznijmy od mojego ulubionego, bardzo popularnego drinka jakim jest Tom Collins. Sprawa wygląda tak. Do szejkera wlewamy 60 ml ginu, 10 ml soku z cytryny, 10 ml soku z limonki i 20 ml soku cukrowego. Wstrząsamy z lodem i przelewamy do wysokiej szklanki wypełnionej kostkami lodu. Wypełniamy wodą gazowaną lub sprite (jeśli wolimy słodszą odmianę). Do dekoracji można użyć plasterków limonki.

Kolejnym bardzo fajnym drinkiem jest French 75. W tym przypadku do szejkera wlewamy 40 ml ginu, 20 ml soku z cytryny i 20 ml syropu cukrowego. Wstrząsamy z lodem i przelewamy do wysokiego kieliszka, np. takiego w którym podajemy szampana. Całość dopełniamy winem musującym – najlepiej wytrawnym lub półwytrawnym.

Aby nie prezentować jedynie popularnych drinków, czas na coś mniej oczywistego. Wiecie, łatwe drinki na domówkę mogą zaskakiwać. Czas na basil smash. W tym przypadku do szejkera wrzucamy… dziesięć liści bazylii, które delikatnie ugniatamy. Następnie wlewamy 40 ml ginu, 10 ml syropu cukrowego i 20 ml soku z cytryny. Wszystko wstrząsamy z lodem i przelewamy do niskiej szklanki z wykorzystaniem sitka. Oczywiście w szkle powinien pojawić się lód. Do dekoracji używamy liści bazylii. Gotowe!

Łatwe drinki na domówkę

Mam nadzieję, że przedstawiłem Wam wiele ciekawych propozycji, które spróbujecie podczas dzisiejszego wieczoru. Jakiś czas temu opublikowałem wpis w którym pojawiły się inne łatwe drinki. Zachęcam do lektury, być może tam znajdziecie inspirację. Fanów „rudej” odsyłam do tekstu w którym prezentuję drinki z whisky. Tam również pojawia się kilka fajnych propozycji.

Na zdrowie!