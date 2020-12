Łatwe drinki na sylwestra – przepisy na fajne koktajle

Wielu z nas nowy rok będzie witać w gronie najbliższych. Na stole pojawią się pewnie jakieś alkohole. Dlatego chciałbym przedstawić Wam przepisy na fajne koktajle. Ja wiem, że wódka ze szkłem wchodzi najlepiej, ale zapewniam, są różne, łatwe drinki na sylwestra, które mogą Was zainteresować.

Od jakiegoś czasu mam nowe “mini” hobby – serwowanie drinków. Zapewniam, że nie musicie być mistrzami baru, aby zaskoczyć znajomych czymś ciekawym, co nie tylko będzie “kopać”, ale też fajnie każdemu posmakuje. Inspirowałem się głównie moim mentorem w tej kwestii, czyli Patrykiem Le Nart, który prowadzi kanał i bloga o nazwie “Mój Bar”. Zachęcam do odwiedzania, gdyż można tam znaleźć serio łatwe drinki na sylwestra, ale i tak po prostu, na domówkę ze znajomymi.

Dziś przedstawię aż dwanaście drinków i dwa szoty. Dlaczego aż tyle? Przede wszystkim każdy z nich wymaga innych składników. Różnie mogą te koktajle smakować – będą kwaśne, słodkie, ziołowe. Dlatego mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Mam nadzieję, że się Wam spodoba. Ah – do każdego dołączam moje autorskie zdjęcie, abyście mieli obraz tego, jak dany drink może wyglądać. Jeszcze jedna rzecz – alkohol mogą spożywać wyłącznie osoby pełnoletnie. Pij odpowiedzialnie, bądź jak Patryk zawsze wspomina – pamiętajcie, nie przesadzajcie. Zaczynamy!

Drinki na sylwestra – Błękitna Laguna (Blue Lagoon)

40 ml wódki

20 ml likieru blue curacao

20 ml soku z cytryny

sprite do uzupełnienia

Smak: słodko – kwaskowy

Tak naprawdę każdy ma swoją wizję na tego drinka. Pamiętam jak była to dla mnie obowiązkowa pozycja podczas weekendowych wypadów do klubu. Tak czy inaczej, do szejkera (lub słoika – trzeba sobie radzić) wrzućcie kilka kostek lodu, a także wlejcie wódkę, likier i sok z cytryny. Wstrząsajcie regulaminowe dwadzieścia sekund i przelejcie do wysokiej szklanki wypełnionej lodem. Na górę uzupełniamy gazowaną lemoniadą – idealnie pasuje tu Sprite. Dekorujemy plasterkiem cytryny lub zestem z tego owocu (to nic innego jak skórka z cytryny, pomarańczy, czy limonki). Drink wygląda mniej więcej tak jak na zdjęciu. Widać piękny, błękitny kolor – stąd nazwa koktajlu.

Fajne koktajle na domówkę – Tom Collins

60 ml ginu

10 ml soku z limonki

10 ml soku z cytryny

20 ml syropu cukrowego

80 ml wody gazowanej lub jak ktoś woli lekko słodkawy smak – sprite

Smak: kwaskowy, orzeźwiający

Bardzo fajny drink, szczególnie dla kogoś, kto lubi gin, bo w tym przypadku jest go sporo. Co ciekawe, przepis na ten koktajl pojawił się w 1876 roku. Można go znaleźć w książce Jerrego Thomasa pt. “Przewodnik Barmana”. Co ciekawe, wcale nie musicie wykorzystać do Collinsa ginu. Istnieją wersje z whisky, rumem czy koniakiem. Ja jednak serwuję znajomym klasyczną wersję.

Przygotowanie tego koktajlu jest banalne. Wrzucacie do szejkera lód oraz wszystkie składniki z przepisu. Dokładnie wstrząsacie i całość wlewacie do schłodzonego szkła. Drink możecie udekorować miętą – tak jak ja to zrobiłem. Smacznego!

Blue Hawaii / Hawaiian – przepis na drink

40 ml rum (biały)

20 ml blue curacao

60 ml sok ananasowy

20 ml likier kokosowy

Smak: słodki

Oj, jak ten drink jest uwielbiany przez wiele pań – nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak zaimponujecie niejednej niewiaście serwując go. A nie ukrywam, jest mega łatwy w przygotowaniu. Aby się nie rozpisywać jakoś zbytnio piszę wprost. Do szejkera wlewacie wszystkie składniki z dodatkiem lodu i mocno wstrząsacie przez trzydzieści sekund. Dlaczego aż tyle? Dzięki temu z soku anansowego powstanie super fajna pianka. Jeśli macie kieliszki koktajlowe to idealnie – wrzućcie do nich dużo lodu i przelejcie zawartość szejkera. Dekoracja? Ja wymyśliłem coś a’la parasolka z wielu pasków wykonanych ze skórki pomarańczy. Niech poniesie was fantazja.

MenWorld.pl no name drink

40 ml likier ananasowy (wykorzystałem Dalkowski)

„czterdziestka” likieru słony karmel (ja używam Krupnik)

40 ml mleko zagęszczone 7,5%

Smak: bardzo słodki

Dostałem kiedyś te dwa wymienione w drinku likiery i nie bardzo wiedziałem co z nimi zrobić, bo przecież procent w nich jest niewiele. Pić każdy z osobna – też nuda, bo głównie polecano je… kobietom. Dlatego stwierdziłem, że je połączę. Finalnie wyszło coś naprawdę pysznego, ale z umiarem, bo się przesłodzicie. Standardowo, do szejkera wlewacie wszystkie składniki, dodajecie lód, mocno mieszacie i przelewacie do szklanki. Na górze powstaje fajna pianka na którą można posypać kakao albo cynamon. Serio, coś mega fajnego!

Cactus Jack – łatwe drinki na sylwestra

20 ml srebrnej tequili

20 ml blue curacao

10 ml soku z cytryny

20 ml soku pomarańczowego

20 ml soku ananasowego

Smak: słodko-kwaśny

Ciekawe smaki, serio. Wręcz trudne do opisania. Tak czy inaczej, skierowany jest raczej do kobiet, ale i facetom powinien smakować. Jeśli macie tequillę i znudziło się Wam “tradycyjne” jej picie z wykorzystaniem ćwiartki cytrusa i soli, myślę, że można ją wymieszać z pozostałymi składnikami koktajlu. Tak – szejker lub słoik uzupełniacie lodem, dodajecie wymienione wyżej pozycje i potrząsacie energicznie przez dwadzieścia sekund. Przelewacie całość do mocno schłodzonego szkła. Efekt – sami widzicie. Fajny kolor, ciekawy smak. Z pewnością zaskoczycie osobę, której go podacie.

Biały rosjanin / brudny rosjanin / White Russian / Dirty Russian – przepis na drink

„czterdzestka” wódki

20 ml likieru kawowego – np. Kahlua (ale można go zastąpić mocnym espresso)

20 ml śmietanki lub mleka zagęszczonego 7,5 %

Smak: mocno kawowy, słodki

Klasyka, która kojarzona jest przede wszystkim z filmem “Big Lebowski” (osobiście nie oglądałem). Fajny, aczkolwiek tylko wtedy, gdy lubimy smak kawy. W innym przypadku raczej wam “nie podejdzie”. Podałem w nagłówku w sumie dwa drinki, ale różnice są znikome – zaraz wytłumaczę. Zacznijmy od przygotowania białego ruska. Szklankę wypełniamy lodem i wlewamy 20 ml likieru kawowego na dno. Do szejkera wlewamy wódkę i śmietankę lub mleko, a także dodajemy lód. Wstrząsamy dość intensywnie, aby finalnie powstała delikatna pianka. Wlewamy połączenie mleka i wódki delikatnie – najlepiej po szkle, aby finalnie wyszło wam coś takiego, jak na zdjęciu.

Osobiście wolę jednak brudnego ruska, gdyż w przypadku białego pijecie najpierw wódkę z mlekiem, a później likier – bez sensu. Lepiej zmieszać wszystkie składniki – choćby łyżką, jak są już w szkle i finał. Macie brudnego ruska.

Łatwe drinki na sylwestra – Tequila Sunrise – przepis na koktajl

60 ml srebrnej tequili

stodwadzieścia mililitrów soku pomarańczowego

10 ml syropu grenadina

Smak: słodki

Fajny z wyglądu, smaczny drink. Co ciekawe, niekoniecznie musicie używać do jego produkcji tequili. Jeśli macie pod ręką rum – użyjcie go. Wódeczka? Czemu nie! Wszystko zależy od Was. Jak go przygotować? Jest to bardzo łatwe. Do szejkera wrzucamy lód, wlewamy tequilę (lub inny alkohol), a także sok pomarańczowy (idealnie, jeśli użyjecie świeżo wyciskanego, ale nie jest to konieczne). Całość mocno wstrząsacie. Przelewacie zawartość do wysokiego szkła. Następnie jeśli w szklance znajdzie się dużo lodu lejecie delikatnie grenadinę. Jeśli nie – przelejcie ją na odwróconej części łyżki i poczekajcie aż opadnie. Wschód słońca jak nie wiem. 🙂 Dekorujemy plasterkiem pomarańczy, dorzucamy wysoką rurkę i podajemy.

Cosmopolitan – przepis na drink

20 ml soku żurawinowego

40 ml wódki limonkowej

limonkowej 20 ml soku z limonki

20 ml Cointreau

Smak: kwaskowy

Klasyka sztuki barmańskiej. Chyba każda osoba, która miała styczność z przygotowywaniem drinków zna ten koktajl. Popularność zdobył dzięki jednemu z seriali, aczkolwiek – mniejsza z tym. Tak czy inaczej, cosmopolitan to ulubieniec kobiet, ale uważajcie – duża ilość alkoholu w połączeniu z żurawiną może spowodować niemałe zamieszanie w głowie pijącego/pijącej.

Wszystkie składniki i lód łączymy w szejkerze. Mieszamy dwadzieścia sekund i przelewamy do szkła – najlepiej martinówki. Pamiętajcie, by przelać sam alkohol, bez lodu. Dekorujemy zestem z pomarańczy. Co ciekawe, możecie delikatnie urozmaicić ten drink. A przynajmniej ja tak robię. Dodajemy na górę – uzupełniając szkło na przykład wino musujące. Wtedy wychodzi Wam tak zwany Royal Cosmopolitan. Uwierzcie – jest to mocny, ale pyszny drink.

Drink z Jagermeiserem

40 ml likieru Jagermeister

20 ml soku z cytryny

10 ml syropu z pędów sosny

cydr do uzupełnienia szklanki

Smak: ziołowo-słodko-kwaskowy

Drink poznałem podczas oglądania filmu na kanale Mój Bar. Zdecydowanie jest to pozycja dla fanów likierów ziołowych. W sumie nic w tym dziwnego, bo Jagermeister ma w sobie 56 ziół, kwiatów oraz przypraw. Tak czy inaczej. Wszystkie składniki oprócz cydru wlewamy do szejkera. Oczywiście, nie zapominajcie o lodzie. Mocno wstrząsamy przez dwadzieścia sekund i przelewamy całość do schłodzonego szkła wypełnionego lodem. Uzupełniamy cydrem, dekorujemy zestem z cytryny. Uwierzcie, będzie smakować wyśmienicie.

Whisky sour – przepis – łatwe drinki na sylwestra

40 ml whisky

20 ml soku cytrynowego

10 ml syropu cukrowego

jedno białko kurze

Smak: słodko-kwaskowy

Jeden z moich ulubionych koktajli. Myślę, że i Wam przypadnie do gustu. Uważajcie jednak z białkiem. Wykorzystujcie te jajka, które rzeczywiście są świeże. No dobrze, robimy drinka. Na początek wlewamy wszystkie składniki ale bez lodu do szejkera. Potrząsamy dwadzieścia sekund. Otwieramy szejker – wrzucamy lód – znów wstrząsamy. Całość przelewamy do szklanki odpowiednio wcześniej schłodzonej i uzupełnionej lodem. Na górę (czyli na grubą piankę) wrzucamy zest z cytryny. Ciekawostka – można również dodać cynamon, goździki, kardamon, a białko zamienić np. zalewą z ciecierzycy.

French 76 – przepis na drink

40 ml wódki

20 ml soku z cytryny

20 ml syropu cukrowego

80 ml szampana lub wina musującego

Smak: słodko-kwaskowy

Ogólnie z French 76 jest tak, że to tak zwana alternatywa jednego z najpopularniejszych koktajli, czyli French 75. W przypadku “piątki” wykorzystujemy gin, “szóstka” z kolei, jak w przepisie widać ma w sobie wódkę. Ot, cała różnica. Oba są pyszne, oba warto spróbować.

Do szejkera wrzucamy lód oraz wódkę, sok z cytryny i syrop cukrowy. Mocno wstrząsamy przez dwadzieścia sekund. Przelewamy do wysokiego kieliszka (ale już bez lodu) i uzupełniamy winem lub szampanem. Dekorujemy np wisienką lub jak w moim przypadku zestem (ale cienkim) z pomarańczy. Serio, to świetny drink na sylwestrową noc.

Łatwe drinki na sylwestra – Mohito (Mojito) – przepis

40 ml rumu (jasny)

20 ml syropu cukrowego (lub dwie – trzy łyżeczki cukru trzcinowego)

2 ćwiartki limonki

6 listków mięty

woda gazowana (lub sprite – tak też się zdarza)

Smak: kwaskowo-słodki

Klasyka. Tak można w skrócie opisać drink mohito. Jest łatwy w przygotowaniu i bardzo smaczny. Przygotowujemy go od razu w szkle. Pamiętajcie, że przyda się Wam coś, czym wygnieciecie limonkę. Zacznijmy od cytrusa. Limonkę trzeba umyć i sparzyć we wrzątku. Następnie lekko ją ugniatamy “rolując” na stole. Kroimy ją na pół (ale wzdłuż). Wycinamy kręgosłup, gdyż zawiera zdecydowanie za dużo goryczy. Następnie kroimy tą połówkę w cztery cząstki i wrzucamy do wysokiego szkła wraz z cukrem lub syropem. Wygniatamy tak zwanym muddlerem czyli moździerzem do owoców. Dodajemy liście mięty i bardzo delikatnie wygniatamy. Teraz uzupełniamy szklankę do połowy kruszonym lodem. Wlewamy rum i znów uzupełniamy lód i wysoką łyżką mieszamy całość. Uzupełniamy szklankę lodem i zalewamy do pełna wodą gazowaną lub sprite. Finał!

Przepisy na szoty

Oprócz drineczków możecie gościom na imprezie przygotować fajne szoty, które kto wie, może rozkręcą towarzystwo do dalszej zabawy. Pierwszy to zaraz obok błękitnej laguny mój ulubieniec i klasyk, który wręcz na start zamawiałem z przyjaciółmi w klubie. Mowa o kamikadze, a jakże!

Kamikadze – przepis na shota

40 ml wódki

czterdzieści ml blue curacao

40 ml soku z cytryny

Wszystkie składniki wlewamy do szejkera. Dodajemy lód. Całość wstrząsamy przez dwadzieścia sekund. Tak przygotowaną miksturę przelewamy do kieliszków, które wcześniej możemy oprószyć czymś słodkim, np. cukrem, aczkolwiek polecam używać czystego szkła. Smakują wyśmienicie i znikają szybciej, niż zdążycie się obejrzeć!

Amigo Shot – Salut amigo!

15 ml tequili srebrnej

piętnaście mililitrów likieru kawowego

15 ml mleka zagęszczonego 7,5 % lub śmietanki

W tym przypadku mamy do czynienia z shotem warstwowym. Warto “ubić” mleko lub śmietankę tak, aby mocno trzymała się na górze. Dlatego też musicie wlewać go do dużego kieliszka – najlepiej “pięćdziesiątki”. Zaczynamy od likieru kawowego. Następnie po łyżce, delikatnie przelewacie tequilę. Na końcu mleko lub śmietanka. Finalnie otrzymujecie warstwowe shoty o świetnym smaku. Polecam!

Łatwe drinki na sylwestra

Jeszcze raz przypomnę – pijcie odpowiedzialnie, z umiarem. Alkohol jest dla ludzi, ale trzeba wiedzieć kiedy skończyć jego spożywanie. Mam nadzieję, że moje propozycje się Wam spodobają i spróbujecie chociaż jednej z nich żegnając stary rok. I witając nowy – wiadoma sprawa.

Pamiętajcie, by zawsze przed podaniem drinka wrzucać do szklanki lód, a tak przygotowane szkło umieszczać w zamrażarce. Kolejną rzeczą jest to, że lód, który umieszczacie w szejkerze raczej odcedzajcie, a miksturę przelewajcie “na czysto”. Warto także zauważyć, że jeśli chodzi o lód, o wiele “dłużej” wytrzymuje ten sklepowy. Sam nie wiem dlaczego, ale przygotowywany w zamrażarce topnieje w kilka chwil, z kolei tamten ze sklepu stabilnie wytrzymuje nawet dwa – trzy drinki.

Podsumowując – smacznego! Ale pamiętajcie, nie przesadzajcie.