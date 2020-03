Drinki z whisky – 10 przepisów na sukces!

Sponsored Materiał zewnętrzny

Whisky najczęściej kojarzone jest z krajami anglosaskimi, jednak trunek ten od lat cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. I choć smakosze whisky twierdzą, że najlepiej smakuje ona bez żadnych dodatków, a mieszanie jej z czymkolwiek to bezczeszczenie szlachetnego napoju, możliwości serwowania tego alkoholu jest naprawdę sporo! Sprawdźcie, jakie drinki z whisky warto znać.

Z czym pić whisky?

Wiele osób zastanawia się, czy można pić whisky z colą? Korzenie tego pytania najpewniej sięgają czasów komunizmu, gdy trunek ten był praktycznie nieosiągalny dla przeciętnego obywatela, natomiast drinki z whisky postrzegano jako istną profanację. Obecnie jednak alkohol ten jest powszechnie dostępny, czemu więc mielibyśmy nie delektować się nim na wiele sposobów? Dobre drinki z whisky również mogą zaskoczyć nas niebanalnym smakiem, nie mniej niż trunek serwowany samodzielnie.

Jakie drinki z whisky?

Whisky z colą i lodem to najbardziej oczywiste, najpopularniejsze, a przy tym naprawdę udane połączenie. Ale to nie jedyny przepis na drinki z whisky! Trunek ten można pić na znacznie więcej sposób, mieszając go zarówno z napojami bezalkoholowymi, jak i innymi procentowymi. Okazuje się, że prosty drink z whisky można zrobić z wodą, sokiem, syropem owocowym czy likierem ziołowym lub napojem gazowanym (innym niż cola!).

Whisky z wodą to dość zaskakujący duet. Tymczasem okazuje się, że jest on akceptowany nawet przez znawców tematu – uważają oni bowiem, że jeśli już mieszać z czymś ten trunek, to właśnie z wodą. Połączenie to przypadnie do gustu zwłaszcza tym, dla których czysta whisky szkocka, irlandzka czy amerykańska jest za mocna. Co więcej, dodając wodę do whisky i obniżając w ten sposób zawartość alkoholu, sprawimy, że znajdujące się w niej związku aromatyczne staną się bardziej lotne i wyczuwalne. Decydując się na mieszanie whisky z wodą, należy uważać, by nie przesadzić z rozcieńczaniem. Równie ważne jest, by używać do tego wyłącznie dobrej jakości wody mineralnej.

Jakie inne przepisy na drinki z whisky są polecane? Trunek ten świetnie komponuje się z sokami i nektarami owocowymi. Ich wybór jest naprawdę szeroki – whisky możemy zmieszać na przykład ze świeżo wyciśniętym sokiem z czerwonych pomarańczy i syropem cukrowym czy kartonowym sokiem jabłkowym. To sprawdzone połączenia, ale warto przetestować też inne warianty, by przekonać się, które najbardziej nam odpowiada.

Dobre domowe drinki z whisky przyrządzimy także z syropami owocowymi i barmańskimi oraz likierami ziołowymi. Do tego trunku możemy dodać między innymi słodki likier pomarańczowy Blue Curaçao czy likier migdałowy Amaretto. Ciekawy efekt osiągniemy również wykorzystując ziołowo-korzenny likier Jägermeister, anyżowo-owocowo-ziołową Sambucę lub likier Galliano, w którym dominują aromaty wanilii i lukrecji.

Drinki na whisky można też przygotować, dodając do alkoholu popularne napoje gazowane. Oprócz wspomnianej wcześniej coli, śmiało możemy sięgnąć po Sprite’a, 7UP czy tonik. To szybkie do zrobienia, proste drinki z whisky, które doskonale zdadzą egzamin na imprezach.

Jak zrobić drinka z whisky?

A może szukamy mniej oczywistych połączeń, którymi chcemy zaskoczyć przyjaciół lub rodzinę podczas przyjęcia, więc zastanawiamy się, jak robić drinki z whisky? W takim razie powinniśmy poznać przepisy na klasyczne, sprawdzone koktajle, które pozwolą nam odkryć wiele twarzy tego trunku.

Irish Coffee

Pierwsza propozycja to Irish Coffee. Potrzebne nam będą: 40 ml whisky irlandzkiej, 10 ml śmietanki, 2 łyżki brązowego cukru i 120 ml gorącej kawy. Śmietankę wkładamy na kilka minut do zamrażarki. Cukier wsypujemy do szklanki, dolewamy kawę i whisky, a następnie mieszamy wszystko długą łyżką. Na koniec polewamy powierzchnię drinka zgęstniałą śmietanką.

Manhattan

Drugi przepis to drink Manhattan, który według standardu IBA składa się z: 40 ml żytniej whisky, 20 ml czerwonego wermutu, angostury i 5 kostek lodu. Do szklanicy barmańskiej lub wysokiej słoika wkładamy lód i dodajemy do niego whisky, wermut i 2-3 krople angostury. Koktajl mieszamy długą łyżką barmańską, przecedzamy do schłodzonego kieliszka koktajlowego i dekorujemy wisienką.

Słodko-gorzki drink z whisky

Trzecia opcja spodoba się fanom słodko-gorzkich duetów. Jak zrobić dobrego drinka z whisky w takim klimacie? Potrzebne składniki to: 50 ml żytniej whisky, angostura, kostka cukru, 20 ml wody niegazowanej, pasek skórki z cytryny i 4 kostki lodu. Do szklanki wkładamy kostkę cukru, skrapiamy ją 4-5 kroplami angostury i rozgniatamy. Następnie dodajemy lód, wodę i whisky, wykręcamy cytrynę do szklanki i wkładamy ją do szklanki. Całość dekorujemy wisienką.

Whisky sour

Czwarty wariant – whisky sour – przypadnie go gustu wszystkim osobom, które chcą poznać orzeźwiające drinki z whisky. Do jego przyrządzenia należy użyć: 50 ml amerykańskiej whisky, najlepiej bourbonu, 40 ml świeżo wyciśniętego soku z cytryny, 20 ml syropu z cukru trzcinowego i 5 kostek lodu. Lód wkładamy do shakera, dodajemy resztę składników i mieszamy. Wlewamy drink do szklanki bez przecedzania i dekorujemy wisienką koktajlową.

Mojito whisky

Piąta propozycja natomiast to wariacja na temat mojito. Do tego drinka potrzebujemy: 50 ml bourbonu, kilka listków świeżej mięty, łyżkę cukru pudru, 10 ml wody niegazowanej i 4 pokruszone kostki lodu. Umyte i osuszone listki mięty wkładamy do szklanki i rozgniatamy. Dodajemy cukier puder, wypełniamy szklankę pokruszonym lodem, wlewamy burbon i mieszamy całość długą łyżką.

Jak widać, whisky można pić na naprawdę wiele sposobów – delektować się nią bez dodatków, wymieszać z wodą, napojem gazowanym, sokiem lub likierem, a w końcu przygotować drinka, jakiego nie powstydziłby się żaden barman. Który stanie się Twoim ulubionym?

