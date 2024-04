Acer Connect Enduro M3 to sposób na Internet mobilny 5G!

Łączność 5G jest dostępna w coraz większej części kraju. Jeśli chcesz osiągać wysoki transfer, powinieneś zainteresować się modemem z funkcją routera Acer Connect Enduro M3. Sprawdziłem to urządzenie. Czy faktycznie dzięki niemu zyskamy szybki Internet mobilny 5G? Sprawdźmy to!

Test Acer Connect Enduro M3. Mobilny hotspot 5G.

Aby uzyskać stabilne połączenie z Internetem będziemy potrzebować odpowiedniego sprzętu. Szczególnie, gdy mówimy o rozwiązaniu mobilnym. Musi to być urządzenie, które będzie cechowało się wydajną baterią oraz oczywiście mocnymi antenami. Dobrze byłoby, gdyby taki sprzęt był dodatkowo poręczny i lekki. Czy taki jest Acer Connect Enduro M3? Postanowiłem przyjrzeć się mu bliżej. Szczególnie, że wiosna jest już coraz bliżej, a to oznacza wiele wędrówek do miejsc, w których łączność przewodowa z Internetem jest nieosiągalna. Co zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście, skorzystać z mobilnego modemu z funkcją routera.

Dane techniczne Acer Connect Enduro M3

Wymiary: 138 x 83 x 17,1 mm

Waga: około 250 g

Ekran: dotykowy, 2,4-cali, 240 x 320 pikseli

Procesor: Mediatek Octa Core Cortex A72/A55

Pamięć: 3 GB LPDDR4X / 8 GB eMMC

Łączność: 5G NR, 4G LTE, karta SIM (nano-SIM) lub wirtualny SIM

Wi-Fi: 802.11 b/g/n/ac/ax 2×2 dual 2.4 GHz oraz 5 GHz (1900 Mb/s)

Bateria: 6500 mAh

Łączność: USB typu C, w zestawie sam przewód, bez ładowarki

Są to tylko wybrane informacje na temat mobilnego hotspotu. Jeśli chcecie sprawdzić szczegóły, warto odwiedzić stronę producenta – Acer, gdzie możecie zakupić model Connect Enduro M3.

Test Acer Connect Enduro M3. Mobilny hotspot 5G.

Wygląd zewnętrzny mobilnego hotspotu Acer Enduro Connect M3

Acer Enduro Connect M3 to poręczne urządzenie, które dodatkowo “cieszy oko” pod kątem designu. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie jest to najważniejsza rzecz w tego typu sprzęcie, jednak przyznacie, że ten mobilny hotspot wygląda nowocześnie i elegancko zarazem. To zasługa niebieskiego koloru z czarnymi dodatkami oraz dużego i czytelnego wyświetlacza. Możemy na nim wyświetlić między innymi zużycie transferu danych, ilość podłączonych użytkowników oraz zmienić podstawowe ustawienia systemowe.

Warto zauważyć, że na górnej krawędzi można zamontować specjalny zaczep. Całkiem przydatny podczas podróży. Na dolnej krawędzi ulokowano port USB typu C do ładowania hotspota i tetheringu. Przypominam, nie ma w zestawie ładowarki. Producent sugeruje, aby wykorzystać taką o mocy 15 W. Pozostaje nam jeszcze prawa krawędź, na której znajdziemy slot kart SIM, ukryty przycisk do resetowania oprogramowania oraz przycisk do włączania urządzenia.

Test Acer Connect Enduro M3. Mobilny hotspot 5G.

Muszę jeszcze wspomnieć o tym, że testowany mobilny hotspot może pochwalić się certyfikatem MIL-STD-810H. Co to oznacza? Jest odporny na kurz i zachlapania (IP5), a to oznacza, że sprawdzi się podczas outdoorowej pracy. “Złapie” Cię deszcz? Nie ma sprawy. Będziesz przebywał w miejscu, gdzie jest dużo kurzu? Żaden problem. Jak nie trudno się domyślić, aby spełniać wymagania odporności na kurz i zachlapanie, obudowa musi być zaprojektowana tak, aby nie przedostała się do jej wnętrza woda. Oczywiście, producent zadbał o to aby faktycznie gniazdo SIM było odpowiednio zabezpieczone. Jedyny element “odkryty” to port USB, jednak to absolutnie w niczym nie przeszkadza.

Test Acer Connect Enduro M3. Mobilny hotspot 5G.

Najważniejsze cechy Acer Enduro Connect M3, mobilnego modemu z funkcją routera

Wiemy już wszystko o kwestiach wizualnych, czas przejść do najważniejszych cech i rozwiązań, które oferuje prezentowany model. Oczywiście, najważniejszym atutem Acer Enduro Connect M3 jest to, że może łączyć się z siecią 5G. Mobilnych hotspotów, które umożliwiają pracę z wykorzystaniem LTE (4G) jest wiele, natomiast tych, które działają z 5G mamy “jak na lekarstwo”. Dlatego tym bardziej warto zainteresować się tym modelem.

Rzecz jasna, to nie jest tak, że osiągniemy niebywałe prędkości i z wykorzystaniem tego modemu z funkcją routera będziemy mogli komfortowo grać w gry online. Nie oszukujmy się – to urządzenie nie służy do tego. Fakt, mamy technologię Wi-Fi 6 2×2 MIMO, jednak tu chodzi bardziej o komfortową pracę, gdyż taki sprzęt będzie w “warunkach polowych” zapewniał stabilne łącze. Ewentualnie, jeśli myślicie o rozrywce, można rozważyć strumieniowe odtwarzanie materiałów wideo. W takich sytuacjach Acer Enduro Connect M3 sprawdza się świetnie.

Nasuwa się jeszcze pytanie: czy nasze dane będą bezpieczne? Mam tu na myśli połączenie z Internetem wykorzystując mobilny hotspot Acer Enduro Connect M3. Odpowiadam: oczywiście, że tak! Zdecydowanie, gdyż prezentowany model wykorzystuje szyfrowanie WPA3, które ma za zadanie zabezpieczyć utworzoną sieć Wi-Fi. Mało tego, ten modem z funkcją routera ma wbudowany VPN. Dodam jeszcze, że nie musimy łączyć się z Internetem wykorzystując w tym celu Wi-Fi, gdyż wystarczy podłączyć hotspot do komputera za pomocą gniazda USB typu C. Niezależnie, czy korzystamy z Windowsa, Linuxa czy MacOS, w każdym z tych przypadków tethering przez USB będzie możliwy.

Co ciekawe, oprócz tego, że port USB jest wykorzystywany do ładowania akumulatora oraz do aktywacji tetheringu, ma jeszcze jedną, bardzo ważną funkcję. Jaką? Testowany model ma wbudowaną pojemną baterię. Możemy ją wykorzystać w celu podładowania naszego smartfonu bądź tabletu, gdyż akumulator może dostarczyć energię innym urządzeniom za pośrednictwem portu USB.

Test Acer Connect Enduro M3. Mobilny hotspot 5G.

Acer Enduro Connect M3 w testach praktycznych

Zacznijmy od łączności. Wystarczy tak naprawdę zamontować w porcie SIM kartę nano-SIM aby po chwili móc korzystać z Internetu. Oczywiście, zakładając, że wykorzystacie fabryczne ustawienia sieci Wi-Fi, jakie oferuje producent. Rzecz jasna, możecie je zmienić wykorzystując w tym celu specjalną stronę – wystarczy zeskanować kod QR umieszczony na tylnej części obudowy. Ewentualnie pewne zmiany w ustawieniach można wykonać za pośrednictwem ekranu dotykowego. Ja osobiście wolałem ten pierwszy sposób, natomiast wyświetlacz służył mi do analizy najważniejszych danych, takich jak stan baterii czy zużyty transfer. Oczywiście, jak już wspomniałem, pojawiają się tam także np. informacje o operatorze czy o ilości podłączonych urządzeń.

Akumulator

Skoro mówimy o urządzeniu mobilnym, warto przyjrzeć się bliżej baterii. Akumulator o pojemności 6500 mAh powinien zapewnić nam długi czas pracy. Czy tak jest w praktyce? Owszem. Nie ma żadnego problemu, aby modem działał przez dwa, a nawet trzy dni przy kilkunastogodzinnym obciążeniu. Co ciekawe, mówię tu o pracy, kiedy sprzęt łączył się z siecią 5G! Bardzo dobry wynik. Dotychczas testowane podobne rozwiązania nie mogły się nawet zbliżyć do takiej wartości.

Prędkość Internetu

Co z prędkościami Internetu? Wszystko zależy od tego, jaki macie zasięg operatora. W moim przypadku była to sieć Plus, która w miejscach, w których przebywałem faktycznie “oferowała” bardzo dobrą prędkość Internetu. Mowa o 80 – 120 Mbps pobierania. Rzecz jasna, wszystko zależy od tego, do jakiego nadajnika się podłączymy. Przykładowo, były miejsca, w których osiągałem nawet grubo ponad 200 Mpbs, co dawało świetne wyniki pobierania plików. W takim przypadku nie ma problemu aby komfortowo strumieniować film za pośrednictwem serwisu VOD.

SIMO

Pozostając przy temacie transferu danych, wspominałem już o tym, że oprócz fizycznej karty SIM w Acer Connect Enduro M3 możemy również skorzystać z wirtualnej eSIM. To oznacza, że niezależnie od kraju, w jakim się znajdziemy, będziemy mogli korzystać z sieci bez jakiś wielkich kosztów za zużyty transfer. A ile to kosztuje? Oczywiście, to zależy gdzie się udamy. Szczegółowe informacje tego rozwiązania znajdziecie na stronie SIMO.co. Co ciekawe, kupując ten model możecie otrzymać darmowe 20 GB transferu internetowego, który będzie dostępny w 135 krajach! Jak go zdobyć? Szczegóły znajdziesz klikając tutaj.

Acer Connect Enduro M3 5G to jeden z najlepszych mobilnych hotspotów?

Wygląda na to, że na chwilę obecną testowany mobilny hotspot Acer Connect Enduro M3 nie ma sobie równych. Oferuje łączność 5G, możemy korzystać z transferu internetowego w wielu krajach (mam tu na myśli wykorzystanie SIMO), a jeśli będzie taka potrzeba, do tego mobilnego modemu z funkcją routera można podłączyć aż szesnaście urządzeń! Stabilne łącze, łatwa obsługa, bardzo wydajna bateria. Nie ma co ukrywać, to bardzo dobry sprzęt, dlatego nawet cena, która oscyluje w okolicach 1400 – 1500 zł nie powinna odstraszyć potencjalnego klienta.

Gdzie kupić to urządzenie? Przykładowo ten mobilny hotspot Acer Connect Enduro M3 jest dostępny w sieci Media Expert za 1399,99 zł.

Redakcja magazynu MenWorld.pl poleca mobilny hotspot

Acer Connect Enduro M3.