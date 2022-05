Najlepszy VPN 2022 na rynku. Który wybrać?

Wydaje się, że anonimowość w sieci w obecnych czasach jest pojęciem względnym. Teraz, kiedy praktycznie wszystkie urządzenia są podłączone do Internetu i często śledzą nasz każdy krok, nie da się być anonimowym. Czy aby na pewno? Nic bardziej mylnego! Jest rozwiązanie, które pozwala nam na zachowanie prywatności i pozostanie anonimowym podczas przeglądania Internetu, a także na dostęp do materiałów, które nie są dostępne w kraju, w którym się znajdujemy. Jaki jest najlepszy VPN na rynku? Sprawdźmy to!

Czym jest VPN?

Aby skorzystać z VPN potrzebny jest nam klient, czyli oprogramowanie. Na rynku znajdziemy sporo tego typu rozwiązań. Nasuwa się pytanie: jaki jest najlepszy VPN? Taki, który dba o bezpieczeństwo naszych danych, zapewnia anonimowość i daje dostęp do treści niedostępnych w naszym kraju. Warto również wybrać taki, który nie będzie ograniczał prędkości naszego Internetu. Przyjęło się, że najlepszy VPN to program, który daje dostęp głównie do zablokowanych treści i biblioteki serwisów streamingowych z innych krajów. W rzeczywistości jest to narzędzie, które skutecznie chroni nas przed śledzeniem, kradzieżą danych, przejęciem naszego połączenia, kiedy korzystamy z niezabezpieczonej sieci czy ryzykiem przejęcia osobistych danych logowania, np. do bankowości internetowej.

O VPN słyszał chyba każdy użytkownik Internetu, ale czym tak naprawdę jest to rozwiązanie? Przede wszystkim jest to sposób na anonimowość w sieci i ochronę przed wyciekiem danych oraz osobami trzecimi, które chcą wejść w posiadanie naszych danych. VPN działa na zasadzie kompletnego szyfrowania ruchu. Pośredniczy pomiędzy naszym komputerem, a dostawcą Internetu tworząc wirtualną sieć komputerową, która szyfruje wszystkie dane przychodzące i wychodzące. To oznacza, że nikt nie dowie się na jakie strony wchodziliśmy, w co klikaliśmy i tym podobne.

A chyba wszyscy doskonale zdają sobie sprawę, że śledzenie polega na tym, by dowiedzieć się jakie treści interesują nas najbardziej by następnie dostosować reklamy pod nasze preferencje. Krótko mówiąc, to szyfrowanie tyczy się to zarówno ruchu, który pochodzi z naszego urządzenia, jak i tego, które do niego dochodzi. Co więcej, VPN odpowiada za maskowanie prawdziwego adresu IP, dzięki czemu jesteśmy w pełni anonimowi w sieci – zarówno tej domowej, jak i publicznej, np. w restauracji czy na lotnisku, bo przecież będąc w takich miejscach często szukamy hot-spotów, które nie mają hasła.

A co to oznacza? Haker może włamać się do takiego publicznego routera i zainstalować niebezpieczne oprogramowanie, które ma za zadanie wykraść nasze dane logowania do banku itp.. Jak widać, warto mieć narzędzie działające prewencyjnie. Nasuwa się jednak pytanie, jak wybrać najlepszy VPN na rynku?

Najlepszy VPN 2022 na rynku. Który wybrać? 55

Najlepszy VPN na rynku – jaki wybrać?

Trudno wybrać tak naprawdę jeden, najlepszy VPN. W dalszej części artykułu znajdziecie kilka różnych dostępnych rozwiązań. Dwa z nich: Nord VPN oraz SurfShark możemy wyróżnić, gdyż cechują się intuicyjną obsługą, sprawnym działaniem oraz dużą liczbą serwerów, które „zapewniają” niski ping, a to oznacza szybkie działanie Internetu.

Najlepszy VPN 2022 – NordVPN

Ilość serwerów: ponad 5300 w 60 krajach;

ponad 5300 w 60 krajach; Limit urządzeń podłączanych do jednego konta: 6;

6; Zabezpieczenia i funkcje: szyfrowanie AES-256 o klasie wojskowej, Onion Over VPN, Threat Protection, maskowane serwery, funkcja Kill Switch, dzielone tunelowanie, dedykowany adres IP, prywatny DNS, Dark Web Monitor, brak rejestrów aktywności i połączeń;

szyfrowanie AES-256 o klasie wojskowej, Onion Over VPN, Threat Protection, maskowane serwery, funkcja Kill Switch, dzielone tunelowanie, dedykowany adres IP, prywatny DNS, Dark Web Monitor, brak rejestrów aktywności i połączeń; Cena: plan 2-letni – 3,99 USD/miesiąc, plan roczny – 4,99 USD/miesiąc, plan miesięczny – 11,99 USD/miesiąc;

Jeśli zależy nam na tym by był to najlepszy VPN, bez wątpienia możemy napisać, że NordVPN w tej chwili króluje na rynku. Producent oferuje swoje aplikacje na praktycznie każde urządzenie – od komputera, przez smartfona, konsolę, po telewizor z systemem Android TV. Dostawca pozwala na podłączenie do jednego konta aż sześciu urządzeń, co jest wielkim plusem NordVPN. Dzięki temu z tego klienta możemy korzystać nie tylko my na wszystkich swoich urządzeniach, ale również nasi najbliżsi. NordVPN posiada ponad 5300 serwerów w blisko 60 krajach, co przekłada się na wysoką szybkość połączenia internetowego!

Przeczytaj także: 7 najlepszych produkcji, których nie obejrzysz na polskim Netflixie

Wielką zaletą NordVPN jest łatwość obsługi, ponieważ wystarczy tylko zalogować się do naszego konta, podłączyć urządzenie, zezwolić na dostęp do wymaganych ustawień i połączyć się z serwerem. Wystarczy jeden klik, a nasze połączenie z Internetem jest szyfrowane. NordVPN zapewnia nam bezpieczeństwo podczas przeglądania stron internetowych, płacenia i logowania się do bankowości internetowej i przede wszystkim chroni nas przed hakerami, kiedy jesteśmy podłączeni do sieci publicznej (na lotnisku, w kawiarni itp.). NordVPN używa maskowanych serwerów, które ukrywają fakt, że korzystamy z VPN. Warto również wspomnieć o funkcji Dark Web Monitor, która poinformuje nas, kiedy nasze dane uwierzytelniające zostaną wykryte w „ciemnej sieci”.

Najlepszy VPN na rynku. Który wybrać?

NordVPN dba o bezpieczeństwo użytkowników i kładzie dużą wagę na prywatność swoich klientów, dlatego też nie rejestruje żadnych zdarzeń i skutecznie ukrywa nasz ruch w sieci. Funkcja Threat Protection skutecznie blokuje złośliwe oprogramowanie, zainfekowane strony czy systemy śledzące. Warto wspomnieć o wsparciu dla dzielonego tunelowania, które należy używać podczas udostępniania plików, szczególnie tych ważnych. Onion Over VPN, sprawia, że nasz ruch w sieci jest praktycznie niewykrywalny, ponieważ przechodzi on przez wiele serwerów, dzięki czemu nie zostawiamy po sobie żadnych śladów.

Z kolei Kill Switch to narzędzie, które dba o to, aby nasze dane nie wyciekły do Internetu. Jeśli nagle stracimy dostęp do szyfrowanego połączenia internetowego, Kill Switch automatycznie blokuje dostęp do sieci, chroniąc nasze dane. Każdy serwer posiada prywatny DNS, który chroni przed wyciekiem informacji. Mamy do dyspozycji 256-bitowe szyfrowanie AES o, uwaga, klasie wojskowej!

Najlepszy VPN 2022 na rynku. Który wybrać? Na zdjęciu NordVPN. Najlepszy VPN 2022 na rynku. Który wybrać? Na zdjęciu NordVPN. Najlepszy VPN 2022 na rynku. Który wybrać? Na zdjęciu NordVPN. Najlepszy VPN 2022 na rynku. Który wybrać? Na zdjęciu NordVPN. Najlepszy VPN 2022 na rynku. Który wybrać? Na zdjęciu NordVPN. Najlepszy VPN 2022 na rynku. Który wybrać? Na zdjęciu NordVPN. Najlepszy VPN 2022 na rynku. Który wybrać? Na zdjęciu NordVPN.

Ochrona w sieci to jedno, dostęp do zablokowanych treści to drugie. NordVPN pozwala na odtwarzanie treści, które nie są dostępne w danym kraju. Dzięki temu będziemy mogli oglądać mecze, które dostępne są tylko np. dla fanów mieszkających w USA. Wystarczy połączyć się z serwerem ze Stanów Zjednoczonych i cieszyć się transmisją. Podobnie działa to w przypadku serwisów streamingowych, takich jak Netflix. Po połączeniu się z jednym z serwerów z USA zyskujemy dostęp do amerykańskiej biblioteki Netflixa! Wszystko dzięki jednemu kliknięciu!

NordVPN oferuje także funkcję przypisania do swojego konta dedykowanego adresu IP, który będzie wykorzystywany tylko przez nas. Ah, no tak, NordVPN skutecznie blokuje również reklamy! Można więc śmiało powiedzieć, że najlepszy VPN na rynku to właśnie ten! Klikając w ten link, możecie kupić NordVPN ze zniżką 51% zakładając wybór planu dwuletniego.

NoRDVPN NordVPN skutecznie chroni nasze dane dzięki szyfrowaniu klasy wojskowej oraz dba o naszą anonimowość w sieci. Do tego wszystkiego jest także usługą oferującą szybkie i stabilne połączenie, wsparcie 24/7 i atrakcyjną cenę. Ogrom serwerów w ponad 60 krajach to kolejny, wielki plus. Pobierz NordVPN na swoje urządzenie!

Najlepszy VPN 2022 – Surfshark

Ilość serwerów: ponad 3000 w 100 krajach;

ponad 3000 w 100 krajach; Limit urządzeń podłączanych do jednego konta: nielimitowana liczba;

nielimitowana liczba; Zabezpieczenia i funkcje: szyfrowanie AES-256 o klasie wojskowej, CleanWeb, Bypasser, funkcja Kill Switch, tryb kamuflażu, tryb NoBorders, zmiana IP, dedykowany adres IP, prywatny DNS, brak rejestrów aktywności i połączeń;

szyfrowanie AES-256 o klasie wojskowej, CleanWeb, Bypasser, funkcja Kill Switch, tryb kamuflażu, tryb NoBorders, zmiana IP, dedykowany adres IP, prywatny DNS, brak rejestrów aktywności i połączeń; Cena: plan 2-letni – 2,49 USD/miesiąc, plan roczny – 3,99 USD/miesiąc, plan miesięczny – 12,95 USD/miesiąc;

Surfshark VPN to rozwiązanie, które łączy w sobie funkcjonalność, szybkość połączenia i przede wszystkim bardzo przyzwoitą cenę, która pozwoli nam na skuteczną ochronę danych i anonimowość w sieci. Dlatego też zajmuje drugie miejsce w naszym rankingu pt.: „Najlepszy VPN na rynku”. Przede wszystkim, ten usługodawca oferuje nam połączenie VPN do nielimitowanej liczby urządzeń. Surfshark możemy więc zainstalować na naszym smartfonie, tablecie, komputerze, podzielić się nim z rodzicami i rodzeństwem.

Wszystkie urządzenia mogą korzystać z usługi w tym samym czasie, więc nie ma problemów z dostępnością! Po wyborze tego VPN zyskujemy dostęp do 3000 serwerów, które rozmieszczone są w ponad 100 lokalizacjach na całym świecie. SurfShark ma serwery w łącznie 65 krajach!

Surfshark, zajmujący drugie miejsce w naszym rankingu pt.: „najlepszy VPN na rynku”, podobnie jak NordVPN, nie monitoruje ruchów użytkowników, nie zapisuje rejestrów i nie przechowuje informacji o tym, co robimy w sieci, dzięki czemu jesteśmy faktycznie anonimowi. Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewniony jest przez prywatny DNS znajdujący się na każdym serwerze Surfshark. To chroni dane przed wyciekiem podczas stosowanie stosu IPv4. Ciekawie „wygląda” tzw. tryb kamuflażu, który skutecznie ukrywa przed dostawcą połączenia internetowego to, że korzystamy z usługi VPN. Surfshark skutecznie szyfruje aktywność w sieci, przez co nikt nie wie, co tak naprawdę w niej robimy.

Do ochrony danych osobistych Surfshark wykorzystuje najskuteczniejsze szyfrowanie AES-256-GCM, dzięki czemu wiemy, że nasze dane są chronione. Usługodawca wykorzystuje także protokół IKEv2/IPsec. Usługa pozwala na swobodną zmianę adresu IP, co jeszcze bardziej wpływa na naszą anonimowość w sieci. VPN od Surfshark blokuje reklamy, co poprawia komfort przeglądania Internetu!

Tryb NoBorders to rozwiązanie, które pozwala na korzystanie z sieci niezależnie od tego, w jakim kraju jesteśmy i jakie ograniczenia są w nim stosowane. Tyczy się to również aplikacji, które oferują inne treści w zależności od regionu, w którym się znajdujemy. Koniec z ograniczającą biblioteką Netflixa! Wystarczy połączyć się z serwerem w USA i cieszyć się produkcjami, które zarezerwowane są jedynie dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Najlepszy VPN 2022 na rynku. Który wybrać? Na zdjęciu Surfshark. Najlepszy VPN 2022 na rynku. Który wybrać? Na zdjęciu Surfshark. Najlepszy VPN 2022 na rynku. Który wybrać? Na zdjęciu Surfshark. Najlepszy VPN 2022 na rynku. Który wybrać? Na zdjęciu Surfshark. Najlepszy VPN na rynku. Który wybrać? Na zdjęciu aplikacja SurfShark.

Nie można zapomnieć także o funkcji Kill Switch, która dba o nasze dane i ich potencjalny wyciek. Jeśli nasz komputer lub telefon nagle straci połączenie z serwerem VPN, funkcja Kill Switch automatycznie przerywa połączenie z siecią, dbając o to, aby poufne informacje nie trafiły w niepowołane ręce. Surfshark oferuje również usługę Bypasser, dzięki którym użytkownik ma możliwość zezwolenia wybranym aplikacjom i stronom internetowym na pominięcie VPN. Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze, a wsparcie techniczne stoi na wzorowym poziomie.

Sugerujemy pobranie aplikacji Surfshark za pośrednictwem tego linka. Dlaczego? Zyskujecie przede wszystkim aż 83% zniżki oraz dwa miesiące gratis!