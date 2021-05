7 najlepszych produkcji, których nie obejrzysz na polskim Netflixie

Netflix to niezwykle popularny serwis VoD dostępny praktycznie na całym świecie. Oferuje on dostęp do tysięcy filmów i seriali, dlatego też na pewno każdy użytkownik znajdzie coś dla siebie. Okazuje się jednak, że serwis nie oferuje takiej samej biblioteki np. w Polsce, jak robi to w USA. Według danych amerykański Netflix ma ponad 2500 więcej produkcji niż polski oddział.

Czy istnieje możliwość dostępu do amerykańskiej biblioteki Netflixa z naszego kraju? Jakie produkcje są godne polecenia? O tym dowiecie się poniżej.

Jakich produkcji nie obejrzysz na polskim Netflixie?

Poniżej znajdziecie listę siedmiu ciekawych seriali, które nie są dostępne w Polsce.

Rodzina Borgiów (The Borgias)

Akcja tego serialu rozgrywa się w XV wieku i opowiada o tym jak ówczesny papież, Aleksander VI stara się przejąć kontrolę nad całymi Włochami. W tej intrydze pomaga mu jego potomstwo. Z pewnością nie cofną się przed niczym na drodze do władzy absolutnej. Życie papieża nie jest jednak usłane różami, i musi wykorzystać swoje umiejętności dyplomacji i przebiegłość, aby pozostać przy życiu. Na całe szczęście ma przy sobie równie ambitne dzieci, które ślepo mu pomagają. Serial dostępny jest jedynie na amerykańskim Netflixie.

Trawka (Weeds)

Kojarzycie taki serial jak “Breaking Bad”? Na pewno. Trawka oferuje podobną fabułę, tylko w komediowym zwierciadle. Nancy Botwin po nagłej śmierci swojego męża chcąc utrzymać dotychczasowy styl życia swoich dwóch nastoletnich synów postanawia zacząć zajmować się dilerką. Wraz ze swoją przyjaciółką oraz pomocą jej siostrzeńca Nancy rozprowadza “zielone” po swoim sąsiedztwie znajdującym się na przedmieściach Los Angeles. O ile serial jest prześmiewczy, to porusza także poważniejsze tematy i ukazuje relację międzyludzką.

Jerycho (Jericho)

Mieszkańcy miasteczka w stanie Kansas wiodą spokojne i bezproblemowe życie. Do czasu kiedy na horyzoncie pojawia się grzyb po wybuchu bomby atomowej. Zmasowany atak terrorystyczny niszczy dużą część Stanów Zjednoczonych zmuszając ocalałych do odnalezienia się w nowej rzeczywistości. Totalna izolacja od reszty kraju sprawia, że mieszkańcy miasteczka zastanawiają się czy pozostali jedynymi żywymi Amerykanami. Trudna sytuacja sprawia, że niektórzy mieszkańcy pokazują swoje, jak dotąd nieznane oblicze.

Dexter na Netflix

Dexter może kojarzyć się z kreskówką, która była hitem Cartoon Network. Serialowy Dexter jest zupełnie czymś innym, czymś mroczniejszym. Dexter Morgan to analityk śladów krwi Miami Metro Police Department, który nocą zamienia się w seryjnego mordercę, którego jego właśni koledzy z oddziału próbują schwytać. Dexter nie zabija jednak postronnych osób, a złych ludzi, którzy uciekają spod ręki sprawiedliwości za popełnione zbrodnie. Analityk/morderca działa według kodeksu, który wpoił mu jego adoptowany ojciec policjant. Serial trzyma w napięciu i na pewno warto go zobaczyć.

Miasteczko Twin Peaks (Twin Peaks)

Spokój niewielkiego miasteczka Twin Peaks zostaje zaburzony w momencie, gdy drwale pewnego mroźnego poranka wyławiają z dna rzeki owinięte w folię nagie ciało kobiety. Niedługo później w stanie głębokiego szoku zostaje odnaleziona inna młoda kobieta. Sprawą zaczyna interesować się FBI, które na miejsce wysyła agenta specjalnego Dale Coopera. Ten po zbadaniu ciała zamordowanej kobiety odkrywa, że motyw zbrodni jest łudząco podobny do morderstwa mającego miejsce rok wcześniej. Sprawa morderstwa nabiera nowego tempa. Jeśli lubicie tego typu fabułę, to serial Twin Peaks jest dla was.

Strefa mroku (The Twilight Zone)

Jeśli jesteście fanami fantasy to oryginalna seria Strefy Mroku z początku lat 60. jest dla was pozycją obowiązkową. Tytułowa Strefa Mroku jest miejscem, które istnieje w każdej przestrzeni, umyśle i odstępie czasu, a pojawia się w najmniej oczekiwanym momencie. Osoby znajdujące się w tym miejscu muszą uważać na to co mówią lub robią, ponieważ jeden zły ruch może zakończyć się nawet śmiercią. Jeśli będziesz postępował słusznie znajdziesz drogę powrotną do domu. Strefa Mroku to jeden z najlepiej ocenianych seriali w serwisie imdb.com.

Zabójcze umysły (Criminal Minds)

Serial opowiada o jednostce FBI, która zajmuje się tworzeniem profili psychologicznych najgroźniejszych przestępców poszukiwanych przez Federalne Biuro Śledcze. Grupa stara się rozwiązać zagadki porwanych i zaginionych osób, korzystając przy tym z różnych metod, które pozwolą im odnaleźć szukane osoby. Jednostka prosi o pomoc Jasona Gideona, który został ściągnięty z przymusowego urlopu przez dowódcę grupy, Aarona “Hotcha” Hotchenera. Serial opowiada o próbach wtargnięcia do umysłu kryminalisty i przewidzenia jego następnego kroku.

Jak uzyskać dostęp do amerykańskiego Netflixa?

Sprawa jest bardzo prosta – potrzebny jest nam VPN, ale nie darmowy protokół, tylko VPN z zaufanego źródła. Jednym z najlepszych VPNów dostępnych na rynku jest zdecydowanie NordVPN. Posiada on ponad 5500 serwerów na terenie 59 krajów oferujących szybkość i wydajność. To pozwoli na oglądanie filmów czy seriali na Netflixie w najwyższej jakości.

Warto także wspomnieć, że NordVPN korzysta z tzw. “zaciemnionych serwerów”. Obchodzą one oprogramowanie anty VPN stosowane przez Netflixa i dają dostęp do biblioteki serwisu każdego kraju. Zaciemnione serwery sprawiają, że serwery Netflixa nie są w stanie określić czy przesyłane dane przez nasz komputer przechodzą przez protokół VPN, dlatego też traktują je jako dane pochodzące ze zwykłego serwera. Tym samym IP nadawane naszemu komputerowi nie trafiają na czarną listę amerykańskiego serwisu VoD.

Jak wygląda proces zmiany lokalizacji w NordVPN?

Proces zmiany lokalizacji naszego połączenia jest niezwykle prosty.

Po zarejestrowaniu się i wybraniu pakietu oferowanego przez NordVPN dostaniecie możliwość pobrania aplikacji na komputer z systemem Windows, Mac, Linux lub urządzenie mobilne z Androidem czy iOS.

Za pomocą danych podanych podczas rejestracji logujemy się do aplikacji w NordVPN.

Po zalogowaniu się do aplikacji na jej interfejsie pojawi się mapa z krajami, w których NordVPN ma swoje serwery. Możemy połączyć się z wybranym przez nas krajem poprzez kliknięcie w “pinezkę” lub za pomocą funkcji “szybkie połączenie”. To wszystko, gotowe! Teraz możesz korzystać z biblioteki Netflixa czy innych treści dostępnych tylko i wyłącznie w danym kraju.

Warto jednak pamiętać, że NordVPN nie tylko umożliwia obejście blokad geograficznych, ale również skutecznie szyfruje nasze dane, pozwala na swobodne płacenie za zakupy online i zapewnia nam anonimowość podczas przeglądania sieci. NordVPN to po prostu narzędzie, które dba o nasze bezpieczeństwo podczas korzystania z Internetu.