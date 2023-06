Gry polskiego studia trafią do Game Pass. Wielki sukces!

11 Bit Studios to polskie studio, które w swoim portfolio posiada naprawdę cenione i klasowe tytuły, które podbiły serca setek tysięcy graczy. Teraz gry polskiego studia trafią do popularnej usługi Microsoft Game Pass. To wielki sukces!

Wielki sukces warszawskiego studia

Sukces polskich firm na światowym rynku zawsze cieszy i tak samo jest w przypadku 11 Bit Studios, polskiego studia zajmującego się tworzeniem gier, które oznajmiło, że podpisało umowę z Microsoft. Dzięki nowemu kontraktowi gry polskiego studia trafią do popularnej usługi Microsoft Game Pass.

W oświadczeniu firmy możemy przeczytać:

„Zarząd 11 Bit Studios S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała podpisaną umowę z Microsoft Corporation z siedzibą w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone, której przedmiotem jest udostępnienie wybranych gier z portfolio Spółki (dalej „Gry”) w programie Game Pass prowadzonym przez Microsoft Corporation. Zgodnie z umową, prawa do Gier pozostaną przy Spółce. W ocenie Spółki udostępnienie Gier w programie Game Pass będzie miało istotny, pozytywny wpływ na wyniki finansowe Spółki w kolejnych okresach. Lista Gier objętych umową zostanie ogłoszona w późniejszym terminie”.

Gry polskiego studia trafią do Microsoft Game Pass!

Warszawskie studio ma na swoim koncie takie tytuły jak This War of Mine czy Frostpunk i Moonlighter. Wszystkie z nich znajdują się już w ofercie Xbox Game Pass oraz PC Game Pass, więc jak można się domyślić, do oferty trafią zupełnie inne tytuły. Studio jest także niezależnym wydawcą gier, co może oznaczać, że to właśnie te produkcje trafią do popularnej usługi.

O tym, jakie dokładnie tytuły polskiego studia trafią do Microsoft Game Pass, dowiemy się w niedalekiej przyszłości. Najpewniej chodzi jednak o nadchodzące gry, które zostaną wydane przez warszawskie studio w przyszłości.

Nadchodzące Frostpunk 2 od razu trafi do Game Passa? This War of Mine i inne tytuły trafią do popularnej usługi Game Pass.

Źródło: PAP