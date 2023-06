Wiele wskazuje na to, że polski pomocnik prędzej czy później opuści Napoli. Pojawiły się informacje, które mówią o transferze, w którym Zieliński ma być dodatkiem do dyrektora sportowego. Klub pozyskujący? Juventus!

Czas Polaka w Neapolu dobiega końca

Co prawda Piotr Zieliński wygrał z Napoli pierwszy tytuł od ponad 30 lat, jednak to nie sprawia, że klub z Neapolu będzie teraz starał się zatrzymać polskiego pomocnika za wszelką cenę. Właściwie jest zupełnie odwrotnie, bo jak podają media, Zieliński ma być dodatkiem do dyrektora sportowego, który chce jak najszybciej odejść do Juventusu.

Zieliński ma być dodatkiem do dyrektora sportowego. Zaskakujący transfer!

Jak podaje Gianluca Di Marzio, Polak jest dosłownie wypychany z Neapolu i jednym z klubów, którym został zaoferowany polski pomocnik, jest Juventus. Co ciekawe jednak Zieliński ma być dodatkiem do transferu dyrektora sportowego Napoli, który chce przyśpieszyć swoje przejście do drużyny z Turynu.

Zieliński ma być tylko dodatkiem do transferu dyrektora sportowego?

Cristiano Giuntoli sprawował w Napoli stanowisko dyrektora sportowego i tę samą posadę ma otrzymać w Juventusie. Włoch chce jak najszybciej odejść do “Starej Damy”, dlatego też drużyna z Neapolu zaoferowała Juventusowi zaskakujący transfer. To oznacza, że Zieliński ma być dodatkiem do Giuntolii!

Di Marzio podał bardzo ciekawe informacje dot. transferu Zielińskiego.

Juventus odmówił tego typu transakcji, więc Napoli musi szukać innego chętnego na pozyskanie Polaka. Media podają, że Zieliński nie podpisze przedłużenia z Neapolem, w którym gra od 2016 roku. Jego obecny kontrakt wygasa w czerwcu 2024 roku, dlatego też coraz częściej mówi się o transferze pomocnika. Najczęściej wspomina się Lazio, choć pojawiły się także plotki o transferze do czołowych klubów Premier League.

Źródło: Transfery Piłkarskie @ Twitter