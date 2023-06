Reprezentacja Polski zagra z Łotwą. To będzie gwóźdź do trumny?

PZPN oficjalnie ogłosił, że reprezentacja Polski zagra z Łotwą mecz towarzyski, który odbędzie się 21 listopada 2023 roku. Czy to będzie gwóźdź do trumny drużyny, która w ostatnim meczu odniosła najbardziej wstydliwą porażkę w historii swoich występów?

Mołdawia zniszczyła nas… psychicznie

O tym, co wydarzyło się w ostatnim meczu eliminacyjnym reprezentacji Polski, kiedy to po bardzo dobrej pierwszej połowie nasza drużyna zapomniała, jak gra się w piłkę i ostatecznie po prowadzeniu 2:0 przegrała mecz z Mołdawią 2 do 3, kibice drużyny narodowej popadli w swego rodzaju depresję. I nie ma się czemu dziwić, skoro pokonała nas drużyna, która uznawana jest jedną z najsłabszych w rankingu FIFA.

Polacy przegrali z Mołdawią, co nie powinno się zdarzyć. Fot. MenWorld

Przeczytaj także: Modrić zdecydował. To tutaj zagra w przyszłym sezonie

Polska rozegra jeszcze jeden mecz z Mołdawią i tym razem będzie to spotkanie na Stadionie Narodowym, więc kibice mają nadzieje, że tym razem obędzie się bez wstydliwej porażki. Szanse na awans na Mistrzostwa Europy 2024 w Niemczech jeszcze są, choć naszej drużynie narodowej nie może podwinąć się już noga.

W listopadzie reprezentacja Polski zagra z Łotwą

Nastroje w stosunku do kadry narodowej w naszym kraju są wrogie i jest to w pełni uzasadnione. Jeśli jednak nie awansujemy do Mistrzostw Europy 2024 w Niemczech, wydaje się, że z posadą pożegna się Fernando Santos, który miał odbudować tę drużyne po porażce na Mistrzostwach Świata w Katarze. A jednym z przeciwników, który ma w tym pomóc będzie Łotwa. To właśnie z tą drużyną Polska rozegra towarzyskie spotkanie w listopadzie.

21 listopada 2023 roku Polacy zagrają z Łotyszami.

Polski Związek Piłki Nożnej ogłosił, że 21 listopada reprezentacja Polski zagra z Łotwą spotkanie towarzyskie. Miejsce spotkania nie jest jeszcze znane. W historii z tą drużyną mierzyliśmy się piętnastokrotnie, z czego 11 pojedynków było korzystnych dla naszej reprezentacji, dwa razy padał remis i dwa razy musieliśmy uznać wyższość przeciwnika.

Źródło: PZPN