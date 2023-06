The Sims 5 będą darmowe, ale pojawi się w nich największy wróg graczy

The Sims 5 będą darmową grą? Pojawiają się różne spekulacje na temat tego, w jaki sposób EA udostępni najnowszy tytuł graczom. Okazuje się, że producent może zdecydować się na free-to-play i jak można się domyślić, postawi na mikro-transakcje.

EA planuje wydać darmowe Simsy?

Electronic Arts pracuje nad nową odsłoną popularnej części symulatora życia. The Sims 4 zadebiutowało na rynku w 2014 roku i najwyższa pora, aby gracze dostali coś nowszego. I tak stało się w tamtym roku, kiedy producent zapowiedział The Sims 5. Poprzednia część przeszła więc na tryb darmowy.

Teraz okazuje się, że istnieje szansa, że The Sims 5 będą darmowe i to od samego początku! Szczegółów na temat nadchodzącego symulatora życia nie znamy, jednak z dnia na dzień przybliżamy się do jego premiery i tym samym dowiadujemy się coraz więcej na temat najnowszego tytułu Elektroników.

EA zmieni model popularnej serii na F2P? Z The Sims 4 tak się stał. Piątkę czeka to samo?

The Sims 5 będą darmowe od samego początku?

Każdy, kto choć raz zagrał w serię The Sims, wie, że kwintesencją tego tytułu są dodatki, które udostępniają nam nową zawartość. DLC są oczywiście płatne, a podstawowa wersja gry ma bardzo mocno ograniczone w zawartość. Dlatego też nie byłoby to zaskakujące, gdyby najnowsza część oferowała model free-to-play i pojawiają się sygnały, że rzeczywiście The Sims 5 będą darmowe.

Twórcy udostępnili pierwsze screeny z gry, która znajduje się w fazie produkcji.

Kilka dni temu w jednym z serwisów pojawiła się oferta pracy dla “szefa monetyzacji i rynku” w studiu Maxis, które oczywiście odpowiedzialne za tworzenie serii The Sims. Osoba, która zostałaby wybrana na to stanowisko, odpowiedzialna byłaby za m.in. Project Rene, czyli piątą części serii, a dokładnie mówiąc za wewnętrzny sklep w grze.

Kolejnym aspektem, który sugeruje, że The Sims 5 będą darmowe jest inny fragment. W ofercie pracy znalazło się zdanie “Own pricing of all content in this free-to enter game”. O tym, że gra rzeczywiście może być darmowa, sugeruje określenie “free-to enter game”, które trzeba przetłumaczyć jako “darmowa gra”. Na potwierdzenie tych spekulacji będziemy musieli poczekać, jednak wydaje się, że gra będzie oferowała model F2P.

Źródło: simscommunity