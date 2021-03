Manta SWT05BP – inteligentny i funkcjonalny zegarek

Sponsored Kup Manta SWT05BP

Moda na sportowy i zdrowy tryb życia to coś czego potrzebuje każdy z nas. Uprawianie sportu wpływa nie tylko na nasze zdrowie, ale także na samopoczucie. W dzisiejszych czasach kontrolowanie aktywności fizycznej jest możliwe za pomocą inteligentnych urządzeń, takich jak smartwatche. Na rynku znajdziemy wiele urządzeń tego typu, a godnym uwagi modelem jest z pewnością Manta SWT05BP.

Manta to firma, która w swojej ofercie posiada bardzo dobre urządzenia, które dostępne są w przystępnej cenie. Sportowy zegarek Manta SWT05BP to urządzenie, które można określić właśnie takim mianem. Nasz nadgarstkowy trener może pochwalić się zachęcającą specyfikacją. Na pokładzie zegarek znajdziemy nie tylko standardowe funkcje, takie jak czujnik pulsu, krokomierz czy monitoring aktywności, ale również saturację krwi. Jest to funkcja skierowana w stronę osób, których treningi są intensywne i wyczerpujące.

Stylowo i nowocześnie, taki jest właśnie zegarek Manta SWT05BP

Pod względem wyglądu smartwatch Manta SWT05BP to urządzenie stylowe i prezentujące się nowocześnie. Klasyczna i okrągła koperta nie posiada żadnych “dziwnych” usprawnień, dlatego urządzenie może wpaść w oko niejednemu użytkownikowi. W zestawie znajdziemy dwa wymienne silikonowe paski, które można w szybki i łatwy sposób wymienić. Jeśli chodzi o obsługę urządzenia, to po prawej stronie znajduje się przycisk włączania zegarka. Poruszanie się po menu czy wybieranie funkcji odbywa się za pomocą dotyku. Czułość ekranu na dotyk jest dobra. Oprogramowanie obsługiwane jest gestami – przesunięcie palcem od prawej do lewej daje nam możliwość wejścia do menu, a przesunięcie z góry na dół wyświetla nam trzy ostatnie powiadomienia. System powiadomień obsługuje aplikacje SMS, Messenger i inne serwisy społecznościowe, dlatego też jest bardzo funkcjonalny.

Funkcjonalność to duża zaleta tego smartwatcha

Złącze ładowania zegarka umieszczone jest na drugiej strony koperty. Producent wykorzystał tutaj magnetyczne złącze, które jest niezwykle wygodne podczas podłączania czy odłączenia urządzenia od zasilania. Obok złącza ładującego znajdziemy wszelkiego rodzaju czujniki, które mają za zadanie odczytywać pomiary naszego ciała.

Zegarek marki Manta został wyposażony w duży i przejrzysty wyświetlacz wykonany w technologii LCD. Jego przekątna wynosi 1,3-cala, a wyświetlany obraz ma rozdzielczość 240 x 240 pikseli. Obsługiwanie menu i odczytywanie wszystkich wyników jest proste i komfortowe. Wyświetlacz oferuje także regulowaną jasność, a wszelkie animacje pojawiające się na ekranie są płynne. Manta SWT05BP posiada funkcję wybudzania ekranu w momencie przekręcenia nadgarstka. Jest to bardzo komfortowe, ponieważ, gdy chcemy sprawdzić godzinę nie musimy za każdym razem korzystać z przycisku fizycznego. Użytkownik ma możliwość zmiany motywów tarcz zegarka i menu głównego.

Smartwatch Manta SWT05BP to urządzenie, któremu nie jest straszna ani woda, ani pył. Zegarek posiada certyfikat IP68, który potwierdza jego odporność na wodę, kurz oraz pot.

Największy atut SWT05BP? Zdecydowanie bateria!

Do największych zalet smartwatcha Manta SWT05BP należy zdecydowanie jego bateria. Jak zapewnia producent, urządzenie jest w stanie wytrzymać na pojedynczym ładowaniu około 14 dni! Wynik ten jest rzeczywiście osiągalny! Dwa tygodnie na baterii to fenomenalny wynik, zwłaszcza dla urządzenia, które posiada tak dużo funkcji.

Prosta w obsłudze aplikacja – tego oczekuje każdy użytkownik

Do sterowania wszystkimi funkcjami zegarka potrzebna jest nam aplikacja mobilna dostępna na urządzenia z systemem Google Android OS i Apple iOS. Oprogramowanie Da Fit ściągniemy oczywiście ze sklepu z aplikacjami. Połączenie jest bardzo proste, ponieważ potrzebujemy do tego jedynie połączenia Bluetooth.

Z poziomu aplikacji możemy odczytać wszystkie pomiary dokonane za pomocą Manta SWT05BP. Użytkownik ma dostęp do krokomierza, pulsometru, ciśnieniomierza, czujnika natlenienia oraz monitorowania snu. Appka pozwala zmienić nam także motyw ekranu głównego, ustalić z jakich aplikacji będą przychodzić powiadomienia czy nastawić budzik. Dzięki Da Fit możemy sterować aplikacją muzyczną, aparatem czy sprawdzić pogodę.

Da Fit jest aplikacją prostą w obsłudze, przejrzystą i czytelną, co jest jej wielkim plusem.

Manta SWT05BP to urządzenie, które chcesz mieć na nadgarstku

Smartwatch Manta SWT05BP to urządzenie, które oferuje bardzo dużo i jest niezwykle funkcjonalnym urządzeniem. Na pokładzie znajdziemy dobrą specyfikację, która czuwa nad płynną pracą zegarka, przejrzysty i wyraźny ekran LCD z precyzyjnym dotykiem oraz pojemną baterię. Znajdziemy tutaj również wszelkie potrzebne funkcje monitorowania naszej aktywności fizycznej. Manta SWT05BP posiada wszystko to czego oczekuje od zegarka sportowego użytkownik.

