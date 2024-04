To auto pali w mieście 4 litry benzyny! Oto Honda Civic HEV

Chcesz kupić auto oszczędne i efektowne wizualnie? Marzy Ci się sedan(liftback) z zacięciem sportowym? Oto Honda Civic 2.0 HEV. To auto pali w mieście 4 litry benzyny, a jak się postarasz, możesz zejść jeszcze niżej!

Honda Civic e:HEV. To auto pali w mieście 4 litry benzyny!

To już jedenasta generacja Civica. Ale ten czas szybko leci. Pierwszą pamiętają chyba tylko najstarsi górale, bowiem auto pojawiło się w sprzedaży w 1972 roku. Już wtedy można było kupić zarówno hatchbacka, jak i kombi. W mojej pamięci doskonale zapadły takie generacje jak piąta czy szósta. Oczywiście, nie sposób zapomnieć o UFO, czyli ósmej generacji tego modelu. Lata lecą, a my od 2021 roku podziwiamy generację jedenastą. Rok po premierze zadebiutowała Honda Civic HEV, a konkretnie e:HEV, czyli hybrydowa odmiana. Tak czy inaczej, ten konkurent Forda Focusa, Opla Astry, Toyoty Corolli czy Volkswagena Golfa zaskoczył mnie pozytywnie. Bardzo pozytywnie.

Honda Civic e:HEV. To auto pali w mieście 4 litry benzyny!

Lubię japońskie samochody. Są takie… zadziorne

Spójrzcie na to auto. Zdecydowanie wygląda dobrze, prawda? Ten agresywny przód z masywnym zderzakiem. Reflektory świetnie połączone pasem z centralnie ulokowanym logo marki. Delikatne, a jednak efektowne przetłoczenie na drzwiach. Wygląda to bardzo dobrze. OK, można się pokusić o stwierdzenie, że tył mógłby być narysowany lepiej ale szczerze? Po jakimś czasie się do niego przyzwyczaiłem na tyle, że zaczął mi się podobać. Mam tu na myśli te światła połączone czerwonym pasem, delikatny spojler i opadającą szybę – znak, że mamy do czynienia z liftbackiem. Wizualnie Honda Civic e:HEV mnie kupiła. A co z wnętrzem?

Honda Civic e:HEV. To auto pali w mieście 4 litry benzyny!

Skromnie, schludnie i ergonomicznie. Wszystko jest na swoim miejscu. To nie są te japońskie auta z lat dwutysięcznych, w których panowała nuda i nawiązania do lat 90-tych. Tu jest nowocześnie ale zachowano najważniejsze przyciski – mam tu na myśli te do obsługi klimatyzacji. Jest prosto, bez przesadnej nowoczesności. Chyba Honda woli nieco starszą klientelę, bo nie straszy nas wielkimi ekranami, pokazami świetlnymi czy innymi bajerami, które znamy z europejskich marek.

Honda Civic e:HEV. To auto pali w mieście 4 litry benzyny!

Jakość wykonania? Cóż, mogłoby być lepiej. Nie jest źle ale pojawia się od czasu do czasu jakiś stukot, trzask czy inne skrzypnięcie. Tak czy inaczej, nie mam wielkich uwag, ale zastrzeżenia się pojawiają. Daje lekko naciągane, szkolne cztery. Na więcej Civic nie zasłużył.

Honda Civic e:HEV. To auto pali w mieście 4 litry benzyny!

Honda Civic e:HEV to mistrz oszczędzania. To auto pali w mieście 4 litry benzyny!

Pod maską pracuje 2-litrowy silnik benzynowy, który jest wspierany przez silnik elektryczny. Łączna moc układu hybrydowego wynosi 184 KM, co przekłada się na przyspieszenie w 7,9 sekundy do 100 km/h. Silnik współpracuje z bezstopniową skrzynią automatyczną. Auto może rozpędzić się do 180 km/h. Tak, wiem, nie brzmi to fascynująco. Na szczęście jest coś, co sprawia, że można przymknąć oko na dość przeciętne osiągi. Mowa o spalaniu, które jest wybitnie fantastyczne. Szczególnie, jeśli potraficie delikatnie obchodzić się z pedałem gazu. Przejazd przez całą Warszawę w godzinach szczytu? Phi, komputer wskazuje 5,5 litra na 100 kilometrów! Jedziesz spokojnie w małym mieście? 4 litry na 100 kilometrów to żaden wyczyn. Chcesz pojechać drogą ekspresową? 6,5 litra i ani mililitra więcej!

Honda Civic e:HEV. To auto pali w mieście 4 litry benzyny!

Oczywiście, nie jest to już ta typowa, charakterystyczna Honda z V-Tec pod maską, która lubiła się kręcić do czerwonego pola. To spokojny wóz, który tylko wygląda na sportowy (bo tak wygląda, zgadzacie się?), jednak nawet jak włączycie tryb dynamiczny, nic się wybitnego dziać nie będzie. Dalej to spokojny samochód, który nastawiony jest właśnie na delikatne naciskanie gazu. To przekłada się na niskie zużycie ale i niestety pozbawia emocji i charakteru. Oj tak, emocji to tu nie ma żadnych, chyba, że ta radość z rzadkiego odwiedzania stacji paliw. OK, ewentualnie, jeśli będziecie chcieli poszaleć, możecie spróbować kupić Civic Type R, ale szczerze? Życzę szczęścia i powodzenia.

Honda Civic e:HEV. To auto pali w mieście 4 litry benzyny!

Może i wygląda sportowo, ale na tym koniec

Proszę się nie łudzić. Naciśnięcie pedału gazu do oporu powoduje krwawienie uszu. To efekt pobudzenia skrzyni bezstopniowej, która pracuje jak te znane ze skuterów. No cóż, ten typ tak ma. Wyje niemiłosiernie. Ma to jednak zaletę – czym prędzej zmniejszysz obroty, a dzięki temu spalanie znacznie spadnie. Pozostając przy temacie osiągów – w trasie, przy 120 km/h może być odczuwalny duży szum. Nie jest uciążliwy, to znaczy, zależy jak dla kogo, ale jednak jest i może trochę irytować. Za to w mieście, kiedy silnik spalinowy się wyłączy, raczymy się ciszą. Ewentualnie dźwiękiem z bardzo przyjemnie grającego zestawu audio.

Honda Civic e:HEV. To auto pali w mieście 4 litry benzyny!

Pozostając przy temacie odczuć z podróży – fotele są wygodne. Myślę o tych, które są ulokowane z przodu, jak i o kanapie. Plus za znikomą ilość piano black, które może i wygląda ale przez pierwsze kilka godzin po produkcji takiego auta. Później pojawiają się rysy, skrzypienie itd. Całe szczęście, tutaj mamy inne, trwalsze materiały, które posłużą właścicielowi przez wiele lat.

Honda Civic e:HEV. To auto pali w mieście 4 litry benzyny!

Warto kupić Hondę Civic e:HEV?

To zależy. Minusem samochodów z układem hybrydowym jest ich cena. Tu startujemy od 167 700 zł. Trochę drogo, mając na uwadze to, że przykładowo Skoda Octavia Liftback startuje od 125 800 zł. Fakt, będzie miała o wiele słabszy silnik i skrzynię manualną, ale jeśli wybierzemy 1.5 TSI mHEV z 7-biegowym automatem, nadal mówimy o 135 000 zł. To już topowy Liftback Sportline z 2.0 TDI o mocy 150 Km z 7-biegowym automatem kosztuje 170 300 zł, natomiast Civic e:HEV Advance z BSI kosztuje 186 400 zł.

Honda Civic e:HEV. To auto pali w mieście 4 litry benzyny!

Kto więc kupi Hondę Civic? Przede wszystkim fan marki z grubym portfelem. Ktoś, kto głównie porusza się w mieście i chciałby kupić solidny, w miarę dobrze wykonany i wygodny samochód, który cieszy oko, a przy okazji zużywa niewielką ilość paliwa. Taki jest właśnie Civic. Spokojny, opanowany, pozbawiony… emocji, ale za to ekonomiczny!

Zdjęcia wykonał niezastąpiony Ernest Dragan.